職場霸凌防治專章 2026/7/1施行，喆律協助您檢視企業法遵狀況
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CORPORATE LEGAL ADVISORY

眞實解決問題的
企業法律服務

喆律企業法顧方案涵蓋勞資法遵、合約審閱、股權設計、智財佈局四大核心需求，72位律師跨所協作，讓喆律成為您最專業完整的法律團隊。

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Innovation

科技驅動，讓企業法律服務更快、更透明

喆律不只是傳統事務所。我們自主開發法律科技工具，讓您在顧問服務中體驗到比業界更即時的溝通、更清楚的進度掌握、更有數據依據的法律建議。

01

客戶進度追蹤系統

您不需要每次主動詢問案件進度。喆律透過雲端案件管理系統，讓您隨時查看每個法律事項的最新狀態、待確認事項與下一步行動，完全透明、不再黑箱。

02

完整法律知識庫

喆律累積數百篇由律師撰寫的法律知識文章，您在遇到問題時可以先自行查閱初步方向，大幅節省諮詢前的準備時間。

03

判決大數據分析

我們透過海量判決書分析，為企業提供更有依據的訴訟勝算評估與策略建議，而非單憑律師個人經驗判斷。

04

標準化法律文件範本

常用的勞動契約、保密協議、採購合約等文件範本均已由資深律師審核，企業日常使用時可快速套用，節省每次委託起草的時間與費用。

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分所數
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律師人數
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累積案件量
Our Clients

服務企業

從新創到上市公司、從製造業到科技業，各產業的企業主都選擇喆律作為公司成長路上的法律後盾。

財政部國有財產署南區分署
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言果學習股份有限公司
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新北市補習教育協會
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盛裕國際物流股份有限公司
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偉利科技股份有限公司
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宏程影音科技
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GoGlobal 悅洋國際教育中心
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偉志控股有限公司
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晶偉電子股份有限公司
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從心牙醫診所
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國際新思有限公司
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九五國際商務中心
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棠禾空間設計有限公司
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蕪菁室內裝修設計有限公司
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玖叁創意整合行銷有限公司
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哈芬德國音樂留學有限公司
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祥晉牙醫診所
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澍園工程有限公司
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珵寓室內裝修設計有限公司
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維肯媒體股份有限公司
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明凱資訊工程有限公司
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祥悅牙醫診所
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謙泰建設股份有限公司
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雷皓明 律師
Managing Attorney

雷皓明 律師

最懂創業的主持律師

從創辦人到上市公司，雷律師以創業者的商業思維理解您的決策邏輯，以律師的專業替您辨識每個成長階段的法律地雷。SLP創業社群成員背景，讓他能直接與創辦人、董事會對話，提出務實而非教條式的法律建議。

SLP創業社群第四屆團隊成員法律諮詢人數超過2,500人全國律師聯合會 個人會員代表台灣LegalTech推手商業周刊、工商時報專訪關鍵評論網、東森新聞雲、法律百科專欄作家法普類暢銷書《一不小心就被吉》作者
10+
年律師資歷
2,500+
諮詢案件，橫跨新創到上市企業
黃杰 律師
Managing Attorney

黃杰 律師

前法官視角，讓企業爭議在法院外就化解

曾任新北、臺中地方法院法官，親手裁判超過 2,000 件民事、刑事及金融案件，深知法院如何看待商業糾紛。這份審判席上的洞察，讓黃律師能在合約簽署前就預判爭議、在勞資衝突升溫前就介入調解——幫企業把訴訟消滅在萌芽階段。

前新北、臺中地方法院法官嫻熟司法實務，曾專責一般民、刑事，金融專庭審判業務，經手裁判數超過2,000件國立臺灣大學法學系學士、碩士專庭審判實務，擅長企業融資及金融糾紛
2,000+
經手裁判數
Why Advisory

為什麼公司需要法顧？

多數企業在出事之後才找律師——但那時候，選項已經不多，代價也已經很高。常年法律顧問不是奢侈品，是讓公司安全長大的基礎建設。

01

提前識別風險，不是出事後補救

法律糾紛一旦進入訴訟，時間、金錢與管理層精力的消耗往往遠超出事前預防的成本。喆律顧問律師定期主動盤點企業的合約、勞務、智財現況，在問題燒起來之前就滅掉。

02

深度理解您的產業與公司，才能給出真正有用的建議

顧問關係以年為單位，律師會真正了解您的商業模式、組織架構與核心風險點。遇到問題不需要每次從頭說明背景，直接給方向。

03

喆律團隊涵蓋多個法律專業

勞資、合約、智財、公司法各有不同的法律邏輯。喆律72位律師跨所協作，讓您以固定月費取得跨領域的法律支援，比自聘單一法務人員靈活且覆蓋更廣。

04

談判桌上的底氣

合約談判、供應商爭議、員工離職協商——有律師在背後，您能更清楚自己的底線在哪、對方的訴訟風險在哪，讓每一次談判都不再是在猜謎。

Legal Services

企業各階段的法律需求，我們都有對應的解法？

無論是新創早期的股權設計、成長期的勞資管理，還是擴張期的合約佈局與智財保護，喆律依您公司所在的階段提供最對症的法律支援。

勞資問題

員工入職、在職與離職，每個環節都是勞資風險的潛在觸發點。我們協助企業建立合規的勞動文件體系（勞動契約、工作規則、保密協議、競業禁止），並在出現勞資爭議時提供即時的法律應對策略，避免小糾紛演變成勞動訴訟。

銷售契約

一份好的銷售合約，保護的不只是這筆交易，而是往後的每一次糾紛都有據可循。我們依您的產業、客戶類型與風險承受度量身審閱或起草，把對您不利的條款在簽約前就改掉。

採購規範

從招標文件到驗收條款，採購流程的每個環節都可能是爭議的起點。我們協助企業建立標準化採購合約範本，讓每一筆採購都有清楚的責任歸屬與驗收標準，出問題時不再各說各話。

商業模式法遵

法規一旦更新，昨天合法的商業模式今天可能就踩線。我們持續追蹤與您產業相關的法令動態、主管機關函釋與裁罰案例，定期向您回報需要調整的地方，讓您能夠在法規改變時搶先因應，而不是被動受罰。

Proven Experience

企業講座與內訓實績

喆律團隊每年主辦數十場實體企業講座與線上研討會，並協助高科技產業、製造業、連鎖服務業及電商企業，從規章健檢到危機調查化解，全方位守護企業價值。

87+
講座場次

日期

2026-10-21

形式

實體講座

講座內容

台灣松本清股份有限公司

職場霸凌防治講座

日期

2026-10-21

形式

實體講座

講座內容

東森電視

新聞自由與隱私權講座

日期

2026-10-20

形式

實體講座

講座內容

富邦金控

主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線

日期

2026-10-19

形式

實體講座

講座內容

富邦金控

主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線

日期

2026-10-13

形式

實體講座

講座內容

國立中央大學

職場霸凌防治講座

日期

2026-10-06

形式

實體講座

講座內容

貝爾威勒電子股份有限公司

職場霸凌防治講座

日期

2026-09-30

形式

實體講座

講座內容

台灣三星電子

職場不法侵害講座

日期

2026-09-29

形式

實體講座

講座內容

富邦金控

主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線

日期

2026-09-23

形式

實體講座

講座內容

艾杰旭顯示玻璃股份有限公司

職場霸凌講座

日期

2026-09-22

形式

實體講座

講座內容

台灣三星電子

職場不法侵害講座

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了解方案內容

請留下您的聯絡資訊，我們會由專人協助您了解服務內容，為企業量身規劃最合適的法律顧問方案。

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