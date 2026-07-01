Managing Attorney

雷皓明 律師

最懂創業的主持律師

從創辦人到上市公司，雷律師以創業者的商業思維理解您的決策邏輯，以律師的專業替您辨識��每個成長階段的法律地雷。SLP創業社群成員背景，讓他能直接與創辦人、董事會對話，提出務實而非教條式的法律建議。

SLP創業社群第四屆團隊成員 法律諮詢人數超過2,500人 全國律師聯合會 個人會員代表 台灣LegalTech推手 商業周刊、工商時報專訪 關鍵評論網、東森新聞雲、法律百科專欄作家 法普類暢銷書《一不小心就被吉》作者