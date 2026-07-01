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喆律不只是傳統事務所。我們自主開發法律科技工具，讓您在顧問服務中體驗到比業界更即時的溝通、更清楚的進度掌握、更有數據依據的法律建議。
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您不需要每次主動詢問案件進度。喆律透過雲端案件管理系統，讓您隨時查看每個法律事項的最新狀態、待確認事項與下一步行動，完全透明、不再黑箱。
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喆律累積數百篇由律師撰寫的法律知識文�章，您在遇到問題時可以先自行查閱初步方向，大幅節省諮詢前的準備時間。
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我們透過海量判決書分析，為企業提供更有依據的訴訟勝算評估與策略建議，而非單憑律師個人經驗判斷。
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常用的勞動契約、保密協議、採購合約等文件範本均已由資深律師審核，企業日常使用時可快速套用，節省每次委託起草的時間與費用。
從新創到上市公司、從製造業到科技業，各產業的企業主都選擇喆律作為公司成長路上的法律後盾。
最懂創業的主持律師
從創辦人到上市公司，雷律師以創業者的商業思維理解您的決策邏輯，以律師的專業替您辨識��每個成長階段的法律地雷。SLP創業社群成員背景，讓他能直接與創辦人、董事會對話，提出務實而非教條式的法律建議。
前法官視角，讓企業爭議在法院外就化解
曾任新北、臺中地方法院法官，親手裁判超過 2,000 件民事、刑事及金融案件，深知法院如何看待商業糾紛。這份審判席上的洞察，讓黃律師能在合約簽署前就預判爭議、在勞資衝突升溫前就介入調解——幫企業把訴訟消滅在萌芽階段。
多數企業在出事之後才找律師——但那時候，選項已經不多，代價也已經很高。常年法�律顧問不是奢侈品，是讓公司安全長大的基礎建設。
法律糾紛一旦進入訴訟，時間、金錢與管理層精力的消耗往往遠超出事前預防的成本。喆律顧問律師定期主動盤點企業的合約、勞務、智財現況，在問題燒起來之前就滅掉。
顧問關係以年��為單位，律師會真正了解您的商業模式、組織架構與核心風險點。遇到問題不需要每次從頭說明背景，直接給方向。
勞資、合約、智財、公司法各有不同的法律邏輯。喆律72位律師跨所協作，讓您以固定月費取得跨領域的法律支援，比自聘單一法務人員靈活且覆蓋更廣。
合約談判、供應商爭議、員工離職協商——有律師在背後，您能更清楚自己的底線在哪、對方的訴訟風險在哪，讓每一次談判都不再是在猜謎。
無論是新創早期的股權設計、成長期的勞資管理，還是擴張期的合約佈局與智財保護，喆律依您公司所在的階段提供最對症的法律支援。
員工入職、在職與離職，每個環節都是勞資風險的潛在觸發點。我們協助企業建立合規的勞動文件體系（勞動契約、工作規則、保密協議、競業禁止），並在出現勞資爭議時提供即時的法律應對策略，避免小糾紛演變成勞動訴訟。
一份好的銷售合約，保護的不只是這筆交易，而是往後的每一次糾紛都有據可循。我們依您的產業、客戶類型與風險承受度量身審閱或起草，把對您不利的條款在簽約前就改掉。
從招標文件到驗收條款，採購流程的每個環節都可能是爭議的起點。我們協助企業建立標準化採購合約範本，讓每一筆採購都有清楚的責任歸屬與驗收標準，出問題時不再各說各話。
法規一旦更新，昨天合法的商業模式今天可能就踩線。我們持續追蹤與您產業相關的法令動態、主管機關函釋與裁罰案例，定期向您回報需要調整的地方，讓您能夠在法規改變時搶先因應，而不是被動受罰。
喆律團隊每年主辦數十場實體企業講座與線上研討會，並協助高科技產業、製造業、連鎖服務業及電商企業，從規章健檢到危機調查化解，全方位守護企業價值。
日期
2026-10-21
形式實體講座
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台灣松本清股份有限公司
職場霸凌防治講座
日期
2026-10-21
形式實體講座
講座內容
東森電視
新聞自由與隱私權講座
日期
2026-10-20
形式實體講座
講座內容
富邦金控
主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線
日期
2026-10-19
形式實體講座
講座內容
富邦金控
主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線
日期
2026-10-13
形式實體講座
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國立中央大學
職場霸凌防治講座
日期
2026-10-06
形式實體講座
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貝爾威勒電子股份有限公司
職場霸凌防治講座
日期
2026-09-30
形式實體講座
講座內容
台灣三星電子
職場不法侵害講座
日期
2026-09-29
形式實體講座
講座內容
富邦金控
主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線
日期
2026-09-23
形式實體�講座
講座內容
艾杰旭顯示玻璃股份有限公司
職場霸凌講座
日期
2026-09-22
形式實體講座
講座內容
台灣三星電子
職場不法侵害講座
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