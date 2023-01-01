協助當事人處理親權、探視權、剩餘財產分配，及扶養費與贍養費用。
協助當事人處理繼承權侵害、遺產分配爭議、遺囑有效性及訂立等問題。
協助聲請支付命令/本票裁定，並進一步向法院聲請強制執行及保全程序。
提供法律諮詢顧問，並撰擬審閱各項商務文件，成為企業最堅強的後盾。
透過調解、仲裁或訴訟程序，協助處理職災、工資工時爭議、離職等。
協助警詢、偵查、收押等流程。提供陪同偵訊、監獄律見、訴訟辯護服務。
協助處理名譽權侵害訴訟案件，並視事實狀況提起公然侮辱、誹謗告訴。
協助提起訴訟請求損害賠償；並視狀況提起刑事傷害告訴。
協助處理相關民刑事訴訟、智財、專利、公平交易、個資法等法律服務。
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