關於我們
喆律同仁
加入喆律
法律知識
免費法律諮詢
喆律法律事務所

喆律法律事務所

為當事人圓滿解決法律爭議，是我們一直以來恪守的原則。

免費法律諮詢
LINE TODAY
經理人月刊
BBC
TVBS
東森財經
三立新聞網
中時新聞網
自由時報
聯合新聞網

服務項目

離婚案件

離婚案件

離婚案件

協助當事人處理親權、探視權、剩餘財產分配，及扶養費與贍養費用。

繼承案件

繼承案件

繼承案件

協助當事人處理繼承權侵害、遺產分配爭議、遺囑有效性及訂立等問題。

債務催收

債務催收

債務催收

協助聲請支付命令/本票裁定，並進一步向法院聲請強制執行及保全程序。

企業法律顧問

企業法律顧問

企業法律顧問

提供法律諮詢顧問，並撰擬審閱各項商務文件，成為企業最堅強的後盾。

勞資爭議

勞資爭議

勞資爭議

透過調解、仲裁或訴訟程序，協助處理職災、工資工時爭議、離職等。

毒品案件

毒品案件

毒品案件

協助警詢、偵查、收押等流程。提供陪同偵訊、監獄律見、訴訟辯護服務。

妨害名譽

妨害名譽

妨害名譽

協助處理名譽權侵害訴訟案件，並視事實狀況提起公然侮辱、誹謗告訴。

車禍案件

車禍案件

車禍案件

協助提起訴訟請求損害賠償；並視狀況提起刑事傷害告訴。

其他案件

其他案件

其他案件

協助處理相關民刑事訴訟、智財、專利、公平交易、個資法等法律服務。

0

專業律師

0+

經辦案件

0+

委任客戶

律師團隊

律師團隊

喆律法律事務所無論在規模、服務據點及法律服務專業領域上皆快速成長，對客戶的服務品質也不斷自我要求建立業界標竿；本所律師團隊皆具深厚法學素養及實務經驗，且秉持用法律來服務人群的志願，協助當事人在優質的服務體驗下取得最佳利益。

雷皓明  |  黃　杰  |  孫少輔  |  張又仁  |  陶光星  |  李昭萱  |  王郁萱  |  林桑羽  |  楊于瑾  |  劉羽芯  |  李杰峰  |  洪琬琪  |  許煜婕  |  陳寧馨  |  林　昀  |  張嘉淳  |  黃世欣  |  蔡愷凌  |  徐佳緯  |  蘇　萱  |  吳柏慶  |  徐品軒  |  李家泓  |  嚴心吟  |  黃裕恆  |  陳璽仲  |  王湘閔  |  廖懿涵  |  陳映臻  |  蘇端雅  |  張元毓  |  劉雅涵  |  劉奕靖  |  黃惠群  |  楊睿杰  |  梁馨云  |  韓智宇  |  李家徹  |  林宜嫻  |  蕭予馨  |  張璦翔  |  鍾　宇  |  王郁允  |  黃馨儀  |  張家瑜  |  陳瑋岑  |  梁　琳

免費法律諮詢

本所服務客戶

台北富邦銀行

台北富邦銀行

新北市補習教育協會

新北市補習教育協會

新光人壽

新光人壽

勵馨基金會

勵馨基金會

博客來數位科技股份有��限公司

博客來數位科技股份有限公司

言果學習股份有限公司

言果學習股份有限公司

美麥行銷股份有限公司

美麥行銷股份有限公司

台灣松下銷售股份有限公司

台灣松下銷售股份有限公司

喆律品牌

喆律法律所事務導入科學辦案、專案管理系統及數位化行銷等方式，結合律師的法律專業及實務經驗，推出各項專業法律領域品牌，除了從數據分析提供律師訴訟策略外，更透過服務流程優化帶給民眾更值得相信及更佳服務體驗的法律品牌。

85010

85010

臺灣最多人使用的離婚法律服務，高品質的家事事件專業團隊為您服務

金貝殼

金貝殼

專業債務催收法律服務，協助民眾有效率地透過法院程序收回債務

律師談吉他

律師談吉他

藉由新聞時事分析法律爭點，讓你知道法律一點都不難

法律FOLLOW ME

法律FOLLOW ME

為複雜的法律問題提供專業且易懂的視覺化處理流程，協助民眾一步步解決問題。

法律010

法律010

超過70位合作律師，全台灣最大的免費法律諮詢平台。

易律網

易律網

提供您專業律師整理好的日常法律知識及免費線上法律諮詢，讓您找律師真EZ。

聯絡我們

喆律法律事務所在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄都設有辦公室，友善舒服的諮詢環境及服務流程皆保障高品質的法律服務，有任何法律問題歡迎聯絡我們，喆律法律事務所將竭誠為您服務！

免費法律諮詢
台北所

台北所

  • 02-2760-6180
  • 02-2764-2576
  • 台北市松山區復興北路167號8樓之1（三信大樓）
桃園所

桃園所

  • 03-325-3885
  • 03-325-3866
  • 桃園市桃園區新埔六街77號12樓之5（Rich 58商辦大樓）
新竹所

新竹所

  • 03-621-1182
  • 03-658-2163
  • 新竹縣竹北市高鐵東二路6號5樓（國泰竹北大樓）
台中所

台中所

  • 04-2375-5705
  • 04-2375-6787
  • 台中市西區忠明南路497號21樓A2室（國泰忠明大樓）
台南所

台南所

  • 06-299-9355
  • 06-299-9275
  • 台南市安平區慶平路191號2樓（建發大樓）
高雄所

高雄所

  • 07-223-8346
  • 07-223-1823
  • 高雄市苓雅區光華一路206號17樓之4（寶成中正大樓 ）
免費
諮詢

聯絡我們

02-2760-6180

service@zhelu.tw

台北市松山區復興北路167號8樓之1（三信大樓）

社群媒體

隱私權頁面

© 2023 喆律法律事務所 All Rights Reserved.