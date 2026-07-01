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楊睿杰律師｜資深律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

楊睿杰

資深律師新竹所
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律師介紹

楊睿杰律師自民國112年起執業，深耕家事事件、刑事辯護及告訴、債務清償與強制執行等領域，承辦範圍涵蓋離婚、親權、扶養費、剩餘財產分配、保護令，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。其執業足跡自地方法院、高等法院以至最高法院均有豐富的出庭經驗。 楊律師曾受任確認婚姻關係存在事件，於第二審成功爭取廢棄原判決、改判勝訴（高等法院114年度家上字第197號）。 於家事爭訟事件中，楊律師尤重視在對立中為兩造尋求可行的共識，經其協助之家事案件約有半數以上以調解成立收場，讓當事人不必走完漫長的訴訟程序。 楊律師重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭。深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。

學歷

  • 東吳大學法律學系 碩士
  • 東吳大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 全國律師聯合會《家事法律專業領域》進修
  • 常欣法律事務所 實習律師

專長

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・財產保全假扣押及強制執行 ・保護令事件 ・親屬扶養義務事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・家事調解事件 ◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎契約撰擬及審閱

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