楊睿杰律師｜資深律師

簡介

楊睿杰律師自民國112年起執業，深耕家事事件、刑事辯護及告訴、債務清償與強制執行等領域，承辦範圍涵蓋離婚、親權、扶養費、剩餘財產分配、保護令，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。其執業足跡自地方法院、高等法院以至最高法院均有豐富的出庭經驗。 楊律師曾受任確認婚姻關係存在事件，於第二審成功爭取廢棄原判決、改判勝訴（高等法院114年度家上字第197號）。 於家事爭訟事件中，楊律師尤重視在對立中為兩造尋求可行的共識，經其協助之家事案件約有半數以上以調解成立收場，讓當事人不必走完漫長的訴訟程序。 楊律師重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭。深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。