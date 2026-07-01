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在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。
遇到法律糾紛，許多人會選擇透過法院調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。一旦雙方同意調解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容，這份調解筆錄的效力等同於法院的確定判決。本文中律師將詳細說明調解筆錄的法律知識。
在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！
結婚見證人的任務，就是要親自見聞，以證明簽署結婚契約的雙方在結婚當時具有結婚的真意。所謂結婚的真意是指，雙方當事人內心確實了解結婚的意義，彼此真心想要締結婚姻，並且建立共同生活關係。雖然民法對結婚證書證人的資格沒有特別限制，但也不是隨便找個人就能勝任。
在過失犯的定義中，「應注意而未注意」是一個常被提及的概念，尤其是在車禍事故的案件中更是經常被討論。但你知道嗎，單憑「應注意而未注意」其實並不足以認定一個人有過失！律師將以本文完整說明過失犯的法律定義和責任。
在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。
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