公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

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