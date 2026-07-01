民事訴訟律師｜契約糾紛、損害賠償與不動產爭議｜喆律法律事務所

說好的約定，對方卻沒有做到
買賣、承攬或其他合作出現問題，對方遲延履行、交付內容不符約定，或突然要求解約，不知道如何主張權益。
不必等到所有資料備齊、處理方式想清楚，才開始尋求協助。先把目前遇到的爭議與最在意的事情告訴喆律，讓我們一起整理。
買賣、承攬或其他合作出現問題，對方遲延履行、交付內容不符約定，或突然要求解約，不知道如何主張權益。
因事故、財物受損或其他侵害蒙受損失，對方否認責任，或雙方對賠償金額沒有共識，不清楚需要哪些證據與資料。
遇到房屋占用、租約履行、押金返還或土地使用爭議，反覆溝通仍無法解決，擔心問題持續影響生活與財產安排。
收到起訴狀、調解通知或開庭通知，對方的主張與自己的理解不同，卻不知道該如何整理經過、準備答辯與出庭。
爭議已經拖了一段時間，想尋求解決，但不確定現有資料是否足夠，以及協商、調解或訴訟各需要投入多少時間與費用。
協助梳理事件經過、雙方主張與相關法律問題，檢視契約、對話及其他文件，釐清現有證據、待補資料與應注意的期限，評估處理選擇。立即諮詢
針對買賣、承攬、服務或合作契約爭議，協助檢視約定與履行情形，釐清付款、交付、瑕疵、解約及損害賠償等問題，規劃協商或訴訟方向。立即諮詢
面對人身、財產或其他權益受侵害的情況，協助整理責任與損失相關資料，評估請求依據及範圍；如遭他人請求賠償，也可協助檢視主張與提出回應。立即諮詢
協助處理房屋、土地使用、占有返還及租約履行等問題，檢視權利文件、契約與往來紀錄，釐清爭點，並依案件需求協助協商、調解或訴訟。立即諮詢
依案件情況協助討論解決條件、撰擬或審閱和解約定；當雙方難以取得共識，依委任範圍準備調解、訴訟書狀與出�庭事宜，提出有依據的主張或答辯。立即諮詢
如有財產移轉或權益難以維護的疑慮，協助評估假扣押、假處分等保全程序的條件與必要性；如已收到判決，則檢視內容、上訴期限與後續處理方向。立即諮詢
每個爭議背後，在意的事情不同。喆律從您的需求出發，了解最希望解決的問題，以及爭議對生活、工作或合作關係的影響。
可以主張哪些權益、需要哪些資料、有哪些處理途徑，以及各種做法可能面對什麼風險，逐項說明，讓您有依據地做決定。
從契約、對話、付款與履行紀錄釐清事實，同時考量協議能否落實、請求如何實現，以及後續生活或交易安排，讓處理方向回應您的實際需求。
依案件需求說明服務範圍、費用與可能產生的程序支出，釐清協商、調解、訴訟或上訴的委任安排，方便您規劃時間與預算。
第一次諮詢不必備齊所有資料。若手邊已有契約、對話紀錄、付款證明或法院文件，可先行準備；如有開庭日期、限期回覆的通知，或涉及急迫的財產與權益問題，請在聯繫時一併告知。
STEP 01
簡單說明事件經過、雙方目前的分歧，以及您最希望達成的結果，讓我們掌握需要協助的問題。
STEP 02
依爭議類型檢視契約、往來紀錄與相關證據，梳理重要時間順序、請求內容與待補資料，確認需要優先處理的事項。
STEP 03
說明可考慮的法律途徑、準備重點及風險；如需進一步委任，再確認協商、調解或訴訟等服務內容與費用。
STEP 04
依委任範圍協助協商、準備書狀、調解或出庭，並隨新資料與案件進展，討論後續安排。
可以。諮詢可以從了解權益、整理爭議與評估選擇開始。您可以先說明目前的問題與希望達成的結果，再討論是否適合協商、調解或訴訟。
LEGAL CONSULTATION
無論您仍在考慮如何主張權益、正在與對方協商，或已經進入法院程序，喆律都願意先聽您說，陪您整理事實、證據與選擇，為眼前的爭議做出更有準備的決定。
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