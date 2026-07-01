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三、資料之保護

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四、網站對外的相關連結

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五、與第三人共用個人資料之政策

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法律明文規定。

為免除您生命、身體、自由或財產上之危險。

與公務機關或學術研究機構合作，基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理或蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。

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