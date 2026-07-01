WORKPLACE COMPLIANCE
正確區分三者有助於判斷適用法規與雇主義務，避免企業誤踩法律地雷。
勞工因執行職務遭受外部第三方言語或肢體暴力，例如：顧客或服務對象辱罵、威脅、推擠等，皆屬於職場不法侵害。此外，事業單位內部人員發生單次、偶發性的言語衝突或肢體暴力，雖尚未符合「職場霸凌」定義，也可能屬於職場不法侵害之樣態，適用職業安全衛生法第 6 條第 2 項第 3 款規定。
新法修正案於2026 年 7 月 1 日正式實施，本次變革對企業雇主的防治義務提出了更嚴格的要求，主要調整核心如下：
最高罰鍰上限（開罰後加重 1.5 倍）
從制度建置、調查委員到員工培訓，我們提供企業面對職場不法侵害的全方位解決方案。
喆律團隊每年主辦數十場實體企業講座與線上研討會，並協助高科技產業、製造業、連鎖服務業及電商企業，從規章健檢到危機調查化解，全方位守護企業價值。
日期
2026-10-21
形式實體講座
講座內容
台灣松本清股份有限公司
職場霸凌防治講座
日期
2026-10-20
形式實體講座
講座內容
富邦金控
主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線
日期
2026-10-19
形式實體講座
講座內容
富邦金控
主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線
日期
2026-10-13
形式實體講座
講座內容
國立中央大學
職場霸凌防治講座
日期
2026-10-06
形式實體講座
講座內容
貝爾威勒電子股份有限公司
職場霸凌防治講座
日期
2026-09-30
形式實體講座
講座內容
台灣三星電子
職場不法侵害講座
日期
2026-09-29
形式實體講座
講座內容
富邦金控
主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線
日期
2026-09-23
形式實體講座
講座內容
艾杰旭顯示玻璃股份有限公司
職場霸凌講座
日期
2026-09-22
形式實體講座
講座內容
台灣三星電子
職場不法侵害講座
日期
2026-09-15
形式線上講座
講座內容
言果學習
申訴案件怎麼處理？調查小組如何啟動？企業職場霸凌實務與案例解析！
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