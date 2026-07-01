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職場霸凌防治新制上路，最重開罰 450 萬

WORKPLACE COMPLIANCE

職場霸凌防治新制上路
最重開罰 450 萬！

Key Definitions

什麼是職場霸凌，跟職場不法侵害有什麼不同？

正確區分三者有助於判斷適用法規與雇主義務，避免企業誤踩法律地雷。

職場不法侵害

勞工因執行職務遭受外部第三方言語或肢體暴力，例如：顧客或服務對象辱罵、威脅、推擠等，皆屬於職場不法侵害。此外，事業單位內部人員發生單次、偶發性的言語衝突或肢體暴力，雖尚未符合「職場霸凌」定義，也可能屬於職場不法侵害之樣態，適用職業安全衛生法第 6 條第 2 項第 3 款規定。

2026 New Regulations

2026 年 7 月 1 日起新法上路改了什麼？

新法修正案於2026 年 7 月 1 日正式實施，本次變革對企業雇主的防治義務提出了更嚴格的要求，主要調整核心如下：

新法規範內容

  • 明確定義職場霸凌之要件和樣態
  • 規範不同事業單位大小之對應措施及雇主防治義務，包含：
  • 建立內部申訴、調查、通報及申復程序
  • 落實申訴人保護和協助措施
  • 導入外部申訴、調查及處理機制
  • 明定勞工遭受事業單位最高負責人職場霸凌之處理方式
  • 違反規定，最高罰 450 萬

罰則亮點

450

最高罰鍰上限（開罰後加重 1.5 倍）

查獲即開罰，無需等待改善期限
最高負責人本身若為霸凌者，另行開罰
導致職業病或工作相關疾病，最高罰 450 萬

職場霸凌新制防治罰則

法條職業安全衛生法 第43條
規範內容規避、妨礙或拒絕相關的檢查、調查或查核；因未採取防治措施或接獲申訴未處理而導致員工發生職業病或工作相關疾病
罰則5～300 萬元最高可加重至 450 萬元
法條職業安全衛生法 第45條
規範內容查獲即開罰：接獲申訴未處理；經通知限期改善而未改善：未依法採取防治措施、非因接獲申訴而知悉但未處理、申訴與處理結果未登錄於中央主管機關指定的網站
罰則3～75 萬元最高可加重至 112.5 萬元
法條職業安全衛生法 第46條
規範內容最高負責人經認定有職場霸凌之行為者
罰則1～100 萬元
How We Help

喆律提供哪些協助？

從制度建置、調查委員到員工培訓，我們提供企業面對職場不法侵害的全方位解決方案。

法律顧問

協助企業成立申訴處理單位，建立申訴、調查、通報流程和當事人保護措施及合法之懲處機制；確保企業於受理申訴案件後能依規定落實後續調查處理程序，以符合法定程序。

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外部專業委員

協助擔任職場不法侵害事件中，公司內部申訴處理之法定外部專業調查成員，以第三方及專業身分，確保調查處理程序合乎新法與防治措施準則之要求。

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企業內訓

至企業針對勞動三法、職場不法侵害、職場霸凌新制、職場性騷擾等勞資糾紛主題，進行深入淺出之員工教育訓練，並協助企業訓練內部申訴、調查委員，提升法令遵循、依法調查、撰寫調查報告

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Proven Experience

企業講座與內訓實績

喆律團隊每年主辦數十場實體企業講座與線上研討會，並協助高科技產業、製造業、連鎖服務業及電商企業，從規章健檢到危機調查化解，全方位守護企業價值。

30+
講座場次

日期

2026-10-21

形式

實體講座

講座內容

台灣松本清股份有限公司

職場霸凌防治講座

日期

2026-10-20

形式

實體講座

講座內容

富邦金控

主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線

日期

2026-10-19

形式

實體講座

講座內容

富邦金控

主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線

日期

2026-10-13

形式

實體講座

講座內容

國立中央大學

職場霸凌防治講座

日期

2026-10-06

形式

實體講座

講座內容

貝爾威勒電子股份有限公司

職場霸凌防治講座

日期

2026-09-30

形式

實體講座

講座內容

台灣三星電子

職場不法侵害講座

日期

2026-09-29

形式

實體講座

講座內容

富邦金控

主管必修的職場風險課—管理與霸凌的紅線

日期

2026-09-23

形式

實體講座

講座內容

艾杰旭顯示玻璃股份有限公司

職場霸凌講座

日期

2026-09-22

形式

實體講座

講座內容

台灣三星電子

職場不法侵害講座

日期

2026-09-15

形式

線上講座

講座內容

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