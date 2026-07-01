職場不法侵害

勞工因執行職務遭受外部第三方言語或肢體暴力，例如：顧客或服務對象辱罵、威脅、推擠等，皆屬於職場不法侵害。此外，事業單位內部人員發生單次、偶發性的言語衝突或肢體暴力，雖尚未符合「職場霸凌」定義，也可能屬於職場不法侵害之樣態，適用職業安全衛生法第 6 條第 2 項第 3 款規定。