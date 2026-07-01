簡介

112年畢業於東吳大學法律學系，同年度律師高考及格（選試智慧財產法），並以榜首資格入取東吳法律研究所財經法組攻讀碩士學位，專注於民事法、刑事法、商法與科技法等領域，論文研究主題為證券交易法之操縱市場行為。 在學期間即參與法律服務社，曾於台北市政府法務局任職，協助市府與法扶基金會、律師公會之輪派律師進行法律諮詢，此外，林律師持續於民商法領域累積經驗，曾參與證券交易所之專題研究計畫，負責整理與分析國內外的資本市場相關規範，並擔任民法債總、債各以及公司法教學助理，展現兼具理論與實務的能力。 林律師曾參加國際英文辯論賽，精通中英文具雙語能力，期許持續精進法學專業與國際視野，並透過專業、細膩與同理的服務態度，提供多元且全面的服務，協助當事人獲得安定與完善的解決方案。