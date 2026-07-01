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林品妘律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

林品妘

律師桃園所
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律師介紹

112年畢業於東吳大學法律學系，同年度律師高考及格（選試智慧財產法），並以榜首資格入取東吳法律研究所財經法組攻讀碩士學位，專注於民事法、刑事法、商法與科技法等領域，論文研究主題為證券交易法之操縱市場行為。 在學期間即參與法律服務社，曾於台北市政府法務局任職，協助市府與法扶基金會、律師公會之輪派律師進行法律諮詢，此外，林律師持續於民商法領域累積經驗，曾參與證券交易所之專題研究計畫，負責整理與分析國內外的資本市場相關規範，並擔任民法債總、債各以及公司法教學助理，展現兼具理論與實務的能力。 林律師曾參加國際英文辯論賽，精通中英文具雙語能力，期許持續精進法學專業與國際視野，並透過專業、細膩與同理的服務態度，提供多元且全面的服務，協助當事人獲得安定與完善的解決方案。

學歷

  • 東吳大學法律學系 學士 .東吳大學法律學系 碩士班（財經法組）

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 勞動部職場霸凌調查人員專業資格
  • 喆律法律事務所 實習律師
  • 台北市政府法務局綜合企劃科 助理
  • 臺灣證券交易所專題研究計畫 研究助理
  • 法務部法律事務司 助理研究員
  • TIPLA臺灣智慧財產法學會 口頭發表暨最佳學生論文獎
  • JESSUP傑賽普國際模擬法庭大賽 亞軍

專長

◼︎訴訟事件 ・民事及仲裁事件 ・刑事訴訟事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・刑事案件辯護 ・證券投資信託及顧問案件 ・消費爭議事件 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・法遵教育訓練 ・商務契約撰擬與審閱（中英） ・智慧財產契約 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・職場性騷擾及歧視防治制度建立 ・勞工法規與勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬與審閱

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