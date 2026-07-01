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喆律提供優於業界的休假制度及福利、提供每週免費下午茶和暑期夏令營活動，另外也定期舉辦內部講座、所內圖書館借閱，營造良好的工作環境，希望能跟同仁們一起成長茁壯，擁有更好的職涯發展！

BENEFITS

隊友們的特休、福利及活動

休假制度

休假制度

三個月試用期過後即有10天特休假（7天+生日假+單身/配偶假+家庭日假）。
滿兩年起13天特休假；滿三年17天；滿五年18天，以優於勞基法特休假+3天為計算方式。

生日福利

生日福利

除了有隊友們會在你生日當天瘋狂跟你說生日快樂外，
當然，還有你的專屬生日禮金，以及生日就是任性不上班的<生日假>唷！！

進修學習

進修學習

內部課程，我們不定期舉辦<喆律大師>，特聘外部講師來為隊友們傳道授業解惑。
外部課程，可申請獲得補助或補假制度，工作產出之餘，也能不斷豐富自己的專業，也才能給予當事人更好的專業法律服務。此外，我們也會定期採購隊友們推薦購買圖書（法律、商管、漫畫，各類型不拘XD）。

春酒餐聚及抽獎活動

春酒餐聚及抽獎活動

每年三月舉辦春酒聚餐！過往我們在台中李方艾美酒店、舉行，除了既有獎項外，「人人都能搜刮老闆們皮夾」已是我們春酒宗旨，(別擔心，都會留$500讓他們搭車回家的)，期待你也一起來搜刮！！

暑期一日夏令營

暑期一日夏令營

不定期的在七八月會擇一日，召集各分所的隊友們，一起出遊團健TeamBuilding！！
過往我們在台北市立動物園闖關<城市尋寶>，除了凝聚團隊的向心力外，也希望大家能從遊戲中，更認識自己及隊友們，絕對不是假訓練、真玩樂！！

不定期活動

不定期活動

網咖魔獸爭霸PK賽、老闆家Switch跳舞競賽、網球幼幼班課程、籃球國小班課程……等。

年末限定：暖心按摩與犒賞餐敘

年末限定：暖心按摩與犒賞餐敘

每年 12 月天氣轉涼時，我們會邀請專業按摩師來到所內，讓夥伴們不用出門吹冷風，在辦公室就能舒緩肩頸、褪去一整年的疲憊。同時，各部門也能自由選擇想吃的餐廳舉辦年末聚餐，一起享受美食。照顧好大家的身體與胃，是我們每年歲末最重要的貼心傳統！

等你來規劃的喆律福利

等你來規劃的喆律福利

除了前述的，還有很多很多值得你來跟我們一起發想，期待也是神隊友的你，一起加入喆律，跟我們一起吧！！！

OPEN POSITIONS

目前職缺

台北所

台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

台中所

台中市西區忠明南路497號21樓A2室（國泰忠明大樓）、陳璽仲合署律師共同辦公地址：臺中市東區樂業二路92號15樓之18

台南所

台南市中西區成功路457號9樓之6
目前此分所暫無開放職缺，歡迎主動寄送履歷至 hr@zhelu.tw ，我們將於有職缺時優先聯繫。

高雄所

高雄市苓雅區光華一路206號17樓之4（寶成中正大樓 ）
目前此分所暫無開放職缺，歡迎主動寄送履歷至 hr@zhelu.tw ，我們將於有職缺時優先聯繫。

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