法務專員

台北所

薪資預計3.5～5萬元，但視經歷或年資調升

月薪資3.5～5萬元，視經歷或年資調升。 在喆律，你可以實際參與到訴訟案件程序處理，協助律師做法律意見的研究、回覆當事人訊息、案件書狀初稿的撰寫、協議書律師函的草擬及強制執行程序的處理，都是你能接觸的工作內容。當然我們也理解實務工作和在校所學可能不盡相同，所以我們會循序漸進安排學習進程，並設有導師制度，只要願意學，我們都很願意傾囊相授！

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