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喆律提供優於業界的休假制度及福利、提供每週免費下午茶和暑期夏令營活動，另外也定期舉辦內部講座、所內圖書館借閱，營造良好的工作環境，希望能跟同仁們一起成長茁壯，擁有更好的職涯發展！
三個月試用期過後即有10天特休假（7天+生日假+單身/配偶假+家庭日假）。
滿兩年起13天特休假；滿三年17天；滿五年18天，以優於勞基法特休假+3天為計算方式。
除了有隊友們會在你生日當天瘋狂跟你說生日快樂外，
當然，還有你的專屬生日禮金，以及生日就是任性不上班的<生日假>唷！！
內部課程，我們不定期舉辦<喆律大師>，特聘外部講師來為隊友們傳道授業解惑。
外部課程，可申請獲得補助或補假制度，工作產出之餘，也能不斷豐富自己的專業，也才能給予當事人更好的專業法律服務。此外，我們也會定期採購隊友們推薦購買圖書（法律、商管、漫畫，各類型不拘XD）。
每年三月舉辦春酒聚餐！過往我們在台中李方艾美酒店、舉行，除了既有獎項外，「人人都能搜刮老闆們皮夾」已是我們春酒宗旨，(別擔心，都會留$500讓他們搭車回家的)，期待你也一�起來搜刮！！
不定期的在七八月會擇一日，召集各分所的隊友們，一起出遊團健TeamBuilding！！
過往我們在台北市立動物園闖關<城市尋寶>，除了凝聚團隊的向心力外，也希望大家能從遊戲中，更認識自己及隊友們，絕對不是假訓練、真玩樂！！
網咖魔獸爭霸PK賽、老闆家Switch跳舞競賽、網球幼幼班課程、籃球國小班課程……等。
每年 12 月天氣轉涼時，我們會邀請專業按摩師來到所內，讓夥伴們不用出門吹冷風，在辦公室就能舒緩肩頸、褪去一整年的疲憊。同時，各部門也能自由選擇想吃的餐廳舉辦年末聚餐，一起享受美食。照顧好大家的身體與胃，是我們每年歲末最重要的貼心傳統！
除了前述的，還有很多很多值得你來跟我們一起發想，期待也是神隊友的你，一起加入喆律，跟我們一起吧！！！
台北所一部，家事60%、其他案件40%
月薪資6-12萬元，視經歷或年資調升。 找到優秀的律師夥伴一直是喆律最重要的工作，我們建構了完善的專案管理系統，讓律師無須為流程煩憂；我們有完善的網路資源及流量部屬，讓律師無須為業績擔憂；我們配置了許多優秀的法務同仁，讓律師不用24h on call應付當事人諸多情緒；我們每年考察市場上的薪資水平，確保認真努力的同仁薪資高於業界平均。了解更多
台北所，企業法顧部門
月薪資6-12萬元，視經歷或年資調升。 找到優秀的律師夥伴一直是喆律最重要的工作，我們建構了完善的專案管理系統，讓律師無須為流程煩憂；我們有完善的網路資源及流量部屬，讓律師無須為業績擔憂；我們配置了許多優秀的法務同仁，讓律師不用24h on call應付當事人諸多情緒；我們每年考察市場上的薪資水平，確保認真努力的同仁薪資高於業界平均。了解更多
台北所，一般民刑事部門
月薪資6-12萬元，視經歷或年資調升。 找到優秀的律師夥伴一直是喆律最重要的工作，我們建構了完善的專案管理系統，讓律師無須為流程煩憂；我們有完善的網路資源及流量部屬，讓律師無須為業績擔憂；我們配置了許多優秀的法務同仁，讓律師不用24h on call應付當事人諸多情緒；我們每年考察市場上的薪資水平，確保認真努力的同仁薪資高於業界平均。了解更多
台北所，家事部門
月薪資40,000元。 喆律非常喜歡自己訓練的實習律師，也總是抱持著轉正後能繼續合作的想法，除了部門的主管律師會主要負責指導案件的處理外，也會安排年輕律師協助了解實習律師的學習狀況，並盡量讓所內同時有兩位以上的實習律師，可以相互砥礪。另外事務所也有固定兩周一次的案件進度會議，讓大家把手邊案件的現況拿處來討論，相互學習。了解更多
桃園所
月薪資3.5～5萬元，視經歷或年資調升。 在喆律，你可以實際參與到訴訟案件程序處理，協助律師做法律意見的研究、回覆當事人訊息、案件書狀初稿的撰寫、協議書律師函的草擬及強制執行程序的處理，都是你能接觸的工作內容。當然我��們也理解實務工作和在校所學可能不盡相同，所以我們會循序漸進安排學習進程，並設有導師制度，只要願意學，我們都很願意傾囊相授！了解更多
新竹所
月薪資3-5萬元，視經歷或年資調升。 在喆律，你可以實際參與到訴訟案件程序處理，協助律師做法律意見的研究、回覆當事人訊息、案件書狀初稿的撰寫、協議書律師函的草擬及強制執行程序的處理，都是你能接觸的工作內容。當然我們也理解實務工作和在校所學可能不盡相同，所以我們會循序漸進安排學習進程，並設有導師制度，只要願意學，我們都很願意傾囊相授！了解更多
台中所
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台中所
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台中所
月薪資3.5～5萬元，視經歷或年資調升。 如果你集細心、耐心與熱忱於一身，想了解法律相關工作，喆律行政專員會是你踏入法律產業的好選擇。除了行政庶務，還包含許多與法律訴訟相關的事項處理，我們有完整的SOP及案件管理系統，讓你能從簡單的行政工作開始學習，為未來的法務職涯累積經驗值，如果成為長期配合的夥伴，也有機會調整成較有挑戰性的工作內容喔！了解更多
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