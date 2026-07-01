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台北所，家事部門
月薪資40,000元。 喆律非常喜歡自己訓練的實習律師，也總是抱持著轉正後能繼續合作的想法，除了部門的主管律師會主要負責指導��案件的處理外，也會安排年輕律師協助了解實習律師的學習狀況，並盡量讓所內同時有兩位以上的實習律師，可以相互砥礪。另外事務所也有固定兩周一次的案件進度會議，讓大家把手邊案件的現況拿處來討論，相互學習。
1、協助研究一般民刑事、家事案件，撰擬相關各類民刑事書狀、律師函。
2、協助撰擬、審閱契約、回覆並解決客戶的法律問題、分析法律風險。
3、學習擬定訴訟方向、談判策略。
4、協助回覆個案的訴訟或其他行政程序問題。
5、其他實習律師業務事項或事務所交辦事項。
6、律師交辦法律問題之研究。
1、律師高考及格，大學或碩士法律相關科系畢業。
2、個性積極負責、細心耐心、配合度佳、抗壓性高。
3、會有較多接觸當事人的機會，希望對工作富耐心、熱忱親切、積極靈活、有效率。
4、曾任民事庭或家事庭法官助理者、曾任職律師事務所者優先面試。
1、薪資40,000元。
2、生日禮金、中秋端午節金、年終獎金、結婚禮金、績效獎金。
3、特休假7+3(生日假、單身 / 情人假、家庭日假)，總計10天。
4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、團建活動。
5、每月特聘外部講師教育訓練、同仁推薦購買圖書、申請外部課程補助制度。
6、專屬零食區提供: 零食、咖啡。
7、冬季暖心計畫(按摩師傅到事務所按摩)。
8、目前正在執行的一週一日在家工作計畫。
9、等你來發想!!!
上班地點：台北市松山區復興北路167號8樓之1（三信大樓）
上班時段：日班，10:00-19:00
需求人數：1~2人
請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw
主旨格式
實習律師，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX
Hihi 你好!! 我是九個月後的你
與我
聊聊