Hihi 你好!! 我是九個月後的你

如果要找實習事務所的話，來喆律就對了，讓我分享給你聽：1、 學習多元化案件：喆律是屬於中型以上事務所(超過100位)，案件類型廣泛、多元，包括家事案件、一般民事、刑事、非訟案件、契約撰擬等，在實習階段可以接觸到多種類型案件。2、完整教學、不藏私：從案件開始到結束，每個環節實習律師都可以接觸到，也會經手處理，遇到不了解或不熟悉的部分，同事、律師前輩都願意分享過去的經驗、傾囊相助，實習階段就可以學到如何處理好每個案件！3、累積實戰經驗：有許多跟著律師前輩學習調解、開庭的機會，從事前與當事人的溝通會議，到過程中的談判技巧，以及事後與當事人說明下一步的訴訟策略，都可以在實習階段就開始累積實戰經驗！4、學會與當事人溝通的技巧：實習階段會跟著前輩律師和當事人諮詢、會議，從中學習如何將繁瑣的法律問題，用白話文的方式解釋給當事人聽，也學習理解當事人的需求，並思考如何協助解決當事人所面對的困境！期待你的加入，喆律等你！