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實習律師

台北所，家事部門

月薪資40,000元。 喆律非常喜歡自己訓練的實習律師，也總是抱持著轉正後能繼續合作的想法，除了部門的主管律師會主要負責指導案件的處理外，也會安排年輕律師協助了解實習律師的學習狀況，並盡量讓所內同時有兩位以上的實習律師，可以相互砥礪。另外事務所也有固定兩周一次的案件進度會議，讓大家把手邊案件的現況拿處來討論，相互學習。

工作內容

1、協助研究一般民刑事、家事案件，撰擬相關各類民刑事書狀、律師函。

2、協助撰擬、審閱契約、回覆並解決客戶的法律問題、分析法律風險。

3、學習擬定訴訟方向、談判策略。

4、協助回覆個案的訴訟或其他行政程序問題。

5、其他實習律師業務事項或事務所交辦事項。

6、律師交辦法律問題之研究。

條件需求

1、律師高考及格，大學或碩士法律相關科系畢業。

2、個性積極負責、細心耐心、配合度佳、抗壓性高。

3、會有較多接觸當事人的機會，希望對工作富耐心、熱忱親切、積極靈活、有效率。

4、曾任民事庭或家事庭法官助理者、曾任職律師事務所者優先面試。

薪資福利

1、薪資40,000元。

2、生日禮金、中秋端午節金、年終獎金、結婚禮金、績效獎金。

3、特休假7+3(生日假、單身 / 情人假、家庭日假)，總計10天。

4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、團建活動。

5、每月特聘外部講師教育訓練、同仁推薦購買圖書、申請外部課程補助制度。

6、專屬零食區提供: 零食、咖啡。

7、冬季暖心計畫(按摩師傅到事務所按摩)。

8、目前正在執行的一週一日在家工作計畫。

9、等你來發想!!!

其他

上班地點：台北市松山區復興北路167號8樓之1（三信大樓）

上班時段：日班，10:00-19:00

需求人數：1~2人

應徵方式

請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw

主旨格式

實習律師，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX

在職同仁分享

Hihi 你好!! 我是九個月後的你


如果要找實習事務所的話，來喆律就對了，讓我分享給你聽：

1、 學習多元化案件：喆律是屬於中型以上事務所(超過100位)，案件類型廣泛、多元，包括家事案件、一般民事、刑事、非訟案件、契約撰擬等，在實習階段可以接觸到多種類型案件。

2、完整教學、不藏私：從案件開始到結束，每個環節實習律師都可以接觸到，也會經手處理，遇到不了解或不熟悉的部分，同事、律師前輩都願意分享過去的經驗、傾囊相助，實習階段就可以學到如何處理好每個案件！

3、累積實戰經驗：有許多跟著律師前輩學習調解、開庭的機會，從事前與當事人的溝通會議，到過程中的談判技巧，以及事後與當事人說明下一步的訴訟策略，都可以在實習階段就開始累積實戰經驗！

4、學會與當事人溝通的技巧：實習階段會跟著前輩律師和當事人諮詢、會議，從中學習如何將繁瑣的法律問題，用白話文的方式解釋給當事人聽，也學習理解當事人的需求，並思考如何協助解決當事人所面對的困境！

期待你的加入，喆律等你！

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將履歷寄送至 hr@zhelu.tw，我們的人資團隊將在收到後盡快與您聯繫，期待與你共同打造更好的法律服務。

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