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台北所一部，家事60%、其他案件40%
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2、協助回覆並解決客戶的法律問題。
3、協助回覆個案的訴訟或其他行政程序問題。
4、出庭、與客戶會面並提供法律諮詢。
5、其他事務所交辦事項。
1、律師高考及格。
2、個性積極負責、親切擅於溝通、細心耐心、配合度佳。
3、會有大量接觸當事人的機會，希望對工作有企圖心、熱忱親切、積極靈活、有效率。
4、曾任法官助理者優先面試。
1、薪資預計6-12萬元，但視經歷或年資調升。
2、生日禮金、中秋端午節金、年終獎金、結婚禮金、績效獎金。
3、特休假7+3(生日假、單身 / 情人假、家庭日假)，總計10天。
4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、團建活動。
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9、等你來發想!!!
上班地點：台北市松山區復興北路167號8樓之1（三信大樓）
上班時段：日班/假日班，10:00-19:00
需求人數：1~2人
請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw
主旨格式
受僱律師，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX
Hihi 你好!! 我是一年七個月後的你
與我
聊聊