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新竹所

月薪資3-5萬元，視經歷或年資調升。 在喆律，你可以實際參與到訴訟案件程序處理，協助律師做法律意見的研究、回覆當事人訊息、案件書狀初稿的撰寫、協議書律師函的草擬及強制執行程序的處理，都是你能接觸的工作內容。當然我們也理解實務工作和在校所學可能不盡相同，所以我們會循序漸進安排學習進程，並設有導師制度，只要願意學，我們都很願意傾囊相授！

工作內容

【工作內容】
1、處理客戶委任流程事宜。
2、解決並記錄客戶需求，及提升客戶諮詢相關服務品質。
3、協助客戶與律師進行溝通。
4、其他事務所交辦事項。

條件需求

【需求條件】
1、大學法律相關科系畢業。
2、熟悉電腦操作。
3、個性認真負責、細心耐心、配合度佳。
4、有求知慾，願意學習新事物，並能積極主動解決問題。
5、有以下各項條件者，將優先考慮面試：
(1)有協助處理家事案件經驗、耐煩、親切、擅長溝通者，尤佳
(2)不排斥與客戶獨立溝通，且具備良好的溝通能力
(3)有法律服務（法扶基金會/校內法服社團）經驗者佳
(4)有團隊意識、善於團隊合作者佳

薪資福利

【薪資福利】
1、薪資預計3-5萬元，但視經歷或年資調升。另根據個人工作表現有額外獎金。
2、生日禮金、中秋端午節金、年終獎金、結婚禮金、績效獎金。
3、特休假7+3(生日假、單身 / 情人假、家庭日假)，總計10天。
4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、夏令營。
5、每月特聘外部講師教育訓練、同仁推薦購買圖書、申請外部課程補助制度。
6、專屬零食區提供: 零食、咖啡。
7、冬季暖心計畫(按摩師傅到事務所按摩)。
8、目前正在執行的一週一日在家工作計畫。
9、等你來發想!!!

其他

上班地點：新竹縣竹北市自強南路8號6樓之6

上班時段：日班/假日班，10:00-19:00

需求人數：1人

應徵方式

請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw

主旨格式

客戶關係法務，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX

在職同仁分享

Hihi 你好!! 我是一年四個月後的你


想跟你分享我最有收穫、最喜歡喆律的幾點：優化精進、傾聽思考、彈性空間、臥虎藏龍

一、【優化精進】
在喆律可以深深感受到，work smart比work hard來得更重要！在喆律的工作必須不斷從各方向精進優化，我們將每個案件從＜諮詢＞、＜委任＞到＜承辦案件＞的工作安排切分成不同專精部門，希望讓每個不同階段的承辦同仁都能專注眼前工作，才更能發想、嘗試各種優化工作的方式。

二、【傾聽思考】
目前我在事務所內擔任的職位是85010法務人員，需要大量接觸家事案件的當事人，協助律師初步釐清當事人的案件事實狀況及法律問題分析。家事案件的主要爭點縱使雷同，但深入研究後會發現魔鬼藏在細節中，也因此學會換位思考、細緻分析不同想法的當事人所希望的解決方式。

三、【彈性空間】
不管是實際上的辦公位置還是處理工作的方式，喆律會給夥伴們很大的空間，如同前項【優化】說明，我們會集思廣益、想方設法找尋「更好的能力及方法，在喆律可以有舞台空間去實現自己的提案！

四、【臥虎藏龍】
因喆律屬於中型的綜合事務所，所以我們有非常非常多的同事（超過100位），同事們各自身懷絕技且樂於互助分享，在這裡你不會孤軍奮戰，身邊的好夥伴都可以為工作帶來更多的靈感，能和這麼優秀的夥伴工作真是我的榮幸!!

期待你加入喆律，成為我下一個學習的榜樣，也跟我們一起打造<人人都能使用的法律服務>！

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