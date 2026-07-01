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新竹所
月薪資3-5萬元，視經歷或年資調升。 在喆律，你可以實際參與到訴訟案件程序處理，協助律師做法律意見的研究、回覆當事��人訊息、案件書狀初稿的撰寫、協議書律師函的草擬及強制執行程序的處理，都是你能接觸的工作內容。當然我們也理解實務工作和在校所學可能不盡相同，所以我們會循序漸進安排學習進程，並設有導師制度，只要願意學，我們都很願意傾囊相授！
【工作內容】
1、處理客戶委任流程事宜。
2、解決並記錄客戶需求，及提升客戶諮詢相關服務品質。
3、協助客戶與律師進行溝通。
4、其他事務所交辦事項。
【需求條件】
1、大學法律相關科系畢業。
2、熟悉電腦操作。
3、個性認真負責、細心耐心、配合度佳。
4、有求知慾，願意學習新事物，並能積極主動解決問題。
5、有以下各項條件者，將優先考慮面試：
(1)有協助處理家事案件經驗、耐煩、親切、擅長溝通者，尤佳
(2)不排斥與客戶獨立溝通，且具備良好的溝通能力
(3)有法律服務（法扶基金會/校內法服社團）經驗者佳
(4)有團隊意識、善於團隊合作者佳
【薪資福利】
1、薪資預計3-5萬元，但視經歷或年資調升。另根據個人工作表現有額外獎金。
2、生日禮金、中秋端午節金、年終獎金、結婚禮金、績效獎金。
3、特休假7+3(生日假、單身 / 情人假、家庭日假)，總計10天。
4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、夏令營。
5、每月特聘外部講師教育訓練、同仁推薦購買圖書、申請外部課程補助制度。
6、專屬零食區提供: 零食、咖啡。
7、冬季暖心計畫(按摩師傅到事務所按摩)。
8、目前正在執行的一週一日在家工作計畫。
9、等你來發想!!!
上班地點：新竹縣竹北市自強南路8號6樓之6
上班時段：日班/假日班，10:00-19:00
需求人數：1人
請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw
主旨格式
客戶關係法務，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX
Hihi 你好!! 我是一年四個月後的你
與我
聊聊