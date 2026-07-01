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台中所
月薪資3.5～5萬元，視經歷或年資調升。 在喆律，你可以實際參與到訴訟案件程序處理，協助律師做法律意見的研究、回覆當�事人訊息、案件書狀初稿的撰寫、協議書律師函的草擬及強制執行程序的處理，都是你能接觸的工作內容。當然我們也理解實務工作和在校所學可能不盡相同，所以我們會循序漸進安排學習進程，並設有導師制度，只要願意學，我們都很願意傾囊相授！
1、初步回覆民眾有關法律程序等基礎疑問。
2、協助律師與民眾接洽，釐清案件事實、瞭解概況、索取相關事證，提供律師分析判斷。
3、安排律師諮詢會議及其相關之行政程序。
4、定期討論、研議相關法律議題。
5、其他事務所交辦事項。
1、大學法律相關科系畢業。
2、熟悉電腦操作。
3、個性認真負責、細心耐心、配合度佳。
4、有求知慾，願意學習新事物。
5、有以下各項條件者，將優先考慮面試 (1)有協助處理家事案件經驗、耐煩、親切、擅長溝通者，尤佳 (2)有處理債務催收相關經驗者佳 (3)打字速度快者佳 (4)有法律服務（法扶基金會/校內法服社團）經驗者佳 (5)有團隊意識、善於團隊合作者佳 (6)不排斥電話溝通者佳
1、薪資預計3-5萬元，但視經歷或年資調升。
2、激勵獎金、績效獎金、生日禮金、三節節金、年終獎金、結婚禮金。
3、特休假7+3(生日假、單身 / 情人假、家庭日假)，總計10天。
4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、團建活動。
5、每月特聘外部講師教育訓練、同仁推薦購買圖書、申請外部課程補助制度。
6、專屬零食區提供: 零食、咖啡。
7、冬季暖心計畫(按摩師傅到事務所按摩)。
8、目前正在�執行的一週一日在家工作計畫。
9、等你來發想!!!
上班地點：台中市西區忠明南路497號21樓A2室（國泰忠明大樓）
上班時段：日班，09:00-18:00
需求人數：1~2人
請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw
主旨格式
法務服務專員，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX
Hihi 你好!! 我是一年四個月後的你
與我
聊聊