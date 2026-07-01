Hihi 你好!! 我是五個月後的你

喆律這個品牌，在業界中快速成長，仰賴的是幕後眾多的專業職人。我們有披著戰袍在戰場上馳騁的律師，以及兢兢業業的法務或行政人員。大家的努力，造就當事人對我們的信賴，也同時安撫了當事人焦急的心情。“ Experience never goes out of fashion ―電影《高年級實習生》經驗永遠不會過時。經驗是透過的不斷累積，才能鑄造未來閃閃發光的你。在喆律的工讀生，除了處理庶務性的行政工作外，我們也透過繕打會議記錄，與你的專業建立緊密的關係。在喆律的飛快前進的腳步之下，你可以累積挑戰自我能力的實戰經驗，體驗到被賦予的自主權、鼓勵嘗試，且透明開放的公司文化。最後，經過不斷迭代、淬鍊的你，也能夠獨當一面。因此，我們想要找到一個「整合力強、執行力強，還有一顆對法律有著炙熱執著的人」。這樣才能確保每發子彈能夠確實地被送到在前線披荊斬棘的律師手中，完成當事人對事務所的託付。期待與你相遇，一起打造人人都能使用的法律服務！