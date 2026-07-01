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新竹所
時薪200元以上。 雖然無法直接處理案件，但在喆律工讀過程中，你可以實際協助整理卷證資料、繕打律師與當事人間的會議紀錄、協��助key in案件管理系統等，從旁觀察法律工作的實際流程，如果你希望打工之餘，也能窺探律師事務所的工作樣貌，那喆律工讀生絕對是你最佳的選擇！除了能提早累積相關工作經驗，還可以認識很多法律產業的前輩們喔！
1、案件資料整理、建檔。
2、協助會議接待、接聽電話。
3、繕打會議記錄、錄音譯文、協助錄影、下載檔案等。
4、行政庶務：做狀、清潔環境、開卷、外出郵寄文書、遞狀、查調資料等。
5、處理主管交辦事項。
1、注重團隊合作、敬業樂群、具抗壓性、樂觀積極、細心負責、溝通表達能力佳。
2、有相關工作經驗者優先面試。
3、法律相關科系之研究生尤佳。
4、請確認職涯規劃及個人行程安排，需可長期配合。
5、假日亦可配合排班者尤佳。
1、時薪190元 ~ 200元
上班地點：新竹縣竹北市自強南路8號6樓之6
上班時段��：日班/假日班，9:00-18:00
需求人數：1~2人
請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw
主旨格式
長期工讀生，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX
Hihi 你好!! 我是五個月後的你
與我
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