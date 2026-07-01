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長期工讀生

新竹所

時薪200元以上。 雖然無法直接處理案件，但在喆律工讀過程中，你可以實際協助整理卷證資料、繕打律師與當事人間的會議紀錄、協助key in案件管理系統等，從旁觀察法律工作的實際流程，如果你希望打工之餘，也能窺探律師事務所的工作樣貌，那喆律工讀生絕對是你最佳的選擇！除了能提早累積相關工作經驗，還可以認識很多法律產業的前輩們喔！

工作內容

1、案件資料整理、建檔。

2、協助會議接待、接聽電話。

3、繕打會議記錄、錄音譯文、協助錄影、下載檔案等。

4、行政庶務：做狀、清潔環境、開卷、外出郵寄文書、遞狀、查調資料等。

5、處理主管交辦事項。

條件需求

1、注重團隊合作、敬業樂群、具抗壓性、樂觀積極、細心負責、溝通表達能力佳。

2、有相關工作經驗者優先面試。

3、法律相關科系之研究生尤佳。

4、請確認職涯規劃及個人行程安排，需可長期配合。

5、假日亦可配合排班者尤佳。

薪資福利

1、時薪190元 ~ 200元

其他

上班地點：新竹縣竹北市自強南路8號6樓之6

上班時段：日班/假日班，9:00-18:00

需求人數：1~2人

應徵方式

請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw

主旨格式

長期工讀生，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX

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Hihi 你好!! 我是五個月後的你


喆律這個品牌，在業界中快速成長，仰賴的是幕後眾多的專業職人。我們有披著戰袍在戰場上馳騁的律師，以及兢兢業業的法務或行政人員。大家的努力，造就當事人對我們的信賴，也同時安撫了當事人焦急的心情。

“ Experience never goes out of fashion ―電影《高年級實習生》

經驗永遠不會過時。經驗是透過的不斷累積，才能鑄造未來閃閃發光的你。在喆律的工讀生，除了處理庶務性的行政工作外，我們也透過繕打會議記錄，與你的專業建立緊密的關係。

在喆律的飛快前進的腳步之下，你可以累積挑戰自我能力的實戰經驗，體驗到被賦予的自主權、鼓勵嘗試，且透明開放的公司文化。最後，經過不斷迭代、淬鍊的你，也能夠獨當一面。

因此，我們想要找到一個「整合力強、執行力強，還有一顆對法律有著炙熱執著的人」。這樣才能確保每發子彈能夠確實地被送到在前線披荊斬棘的律師手中，完成當事人對事務所的託付。

期待與你相遇，一起打造人人都能使用的法律服務！

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