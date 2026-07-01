Hihi 你好!! 我是一年四個月後的你

想跟你分享我最有收穫、最喜歡喆律的幾點：優化精進、傾聽思考、彈性空間、臥虎藏龍一、【優化精進】在喆律可以深深感受到，work smart比work hard來得更重要！在喆律的工作必須不斷從各方向精進優化，我們將每個案件從<諮詢>、<委任>到<承辦案件>的工作安排切分成不同專精部門，希望讓每個不同階段的承辦同仁都能專注眼前工作，才更能發想、嘗試各種優化工作的方式。二、【傾聽思考】目前我在事務所內擔任的職位是85010法務人員，需要大量接觸家事案件的當事人，協助律師初步釐清當事人的案件事實狀況及法律問題分析。家事案件的主要爭點縱使雷同，但深入研究後會發現魔鬼藏在細節中，也因此學會換位思考、細緻分析不同想法的當事人所希望的解決方式。三、【彈性空間】不管是實際上的辦公位置還是處理工作的方式，喆律會給夥伴們很大的空間，如同前項【優化】說明，我們會集思廣益、想方設法找尋「更好的能力及方法，在喆律可以有舞台空間去實現自己的提案！四、【臥虎藏龍】因喆律屬於中型的綜合事務所，所以我們有非常非常多的同事（超過100位），同事們各自身懷絕技且樂於互助分享，在這裡你不會孤軍奮戰，身邊的好夥伴都可以為工作帶來更多的靈感，能和這麼優秀的夥伴工作真是我的榮幸!!期待你加入喆律，成為我下一個學習的榜樣，也跟我們一起打造<人人都能使用的法律服務>！