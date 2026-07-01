Hihi 你好!! 我是一年七個月後的你

在喆律服務期間，收穫良多，可以分為幾點來分享：一、在工作中，每位律師都有許多機會可以於諮詢、會議及案件承辦過程中，大量且直接地接觸當事人，這是培養理解當事人需求、傾聽當事人心聲並多方思考如何協助解決當事人困境的大好機會。二、因喆律屬於中型以上的綜合事務所，因此無論一般民、刑事案件、家事案件、行政訴訟、契約撰擬、跨境案件等各類型案件充足，於執業的過程中能夠廣泛接觸各形各色的案件類型，極有助於辦案能力的拓展。而同時，在此也有「專科律師」的規劃，在廣泛接觸案件的同時，每人亦有專精領域如家事、債務、刑事案件等，藉由承辦大量相似類型案件，加深對於特定專科領域之熟悉度及思考面向，能顯著提升效率及經驗。三、除了個別承辦案件外，律師間及各部門間均定期有法律問題研究、書狀分享等活動，藉此共同思考法律問題、提升書狀品質並研究訴訟策略，相互砥礪、切磋且彼此學習，跳脫律師單打獨鬥的傳統框架，以團隊合作的方式補足個人辦案常有的盲點，這對執業生涯也相當有益。期待能有更多夥伴加入喆律大家庭，打造人人都能使用的法律服務！