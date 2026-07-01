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台北所，企業法顧部門

月薪資6-12萬元，視經歷或年資調升。 找到優秀的律師夥伴一直是喆律最重要的工作，我們建構了完善的專案管理系統，讓律師無須為流程煩憂；我們有完善的網路資源及流量部屬，讓律師無須為業績擔憂；我們配置了許多優秀的法務同仁，讓律師不用24h on call應付當事人諸多情緒；我們每年考察市場上的薪資水平，確保認真努力的同仁薪資高於業界平均。

工作內容

1、出庭、提供公司法及其他有關法令之諮詢服務。

2、協助撰擬、審閱各類中英文契約。

3、研究各式法律問題，並撰擬各類法律文件。

4、協助回覆個案的訴訟或其他行政程序問題。

5、其他事務所交辦事項。

條件需求

1、律師高考及格。

2、個性積極負責、親切擅於溝通、細心耐心、配合度佳。

3、熟稔商業相關法令，並能獨立作業，且對工作有企圖心、熱忱親切、積極靈活、有效率。

4、曾任企業內部法務、或有處理法令遵循經驗者，優先面試。

薪資福利

1、薪資預計6-12萬元，但視經歷或年資調升。

2、生日禮金、中秋端午節金、年終獎金、結婚禮金、績效獎金。

3、特休假7+3（生日假、單身 / 情人假、家庭日假），總計10天。

4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、團建活動。

5、每月特聘外部講師教育訓練、同仁推薦購買圖書、申請外部課程補助制度。

6、專屬零食區提供: 零食、咖啡。

7、冬季暖心計畫（按摩師傅到事務所按摩）。

8、目前正在執行的一週一日在家工作計畫。

9、等你來發想!!!

其他

上班地點：台北市松山區復興北路167號8樓之1（三信大樓）

上班時段：日班/假日班，10:00-19:00（9-10點為彈性上班時間）

需求人數：1~2人

應徵方式

請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw

主旨格式

受僱律師，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX

在職同仁分享

Hihi 你好!! 我是一年七個月後的你


在喆律服務期間，收穫良多，可以分為幾點來分享：

一、在工作中，每位律師都有許多機會可以於諮詢、會議及案件承辦過程中，大量且直接地接觸當事人，這是培養理解當事人需求、傾聽當事人心聲並多方思考如何協助解決當事人困境的大好機會。

二、因喆律屬於中型以上的綜合事務所，因此無論一般民、刑事案件、家事案件、行政訴訟、契約撰擬、跨境案件等各類型案件充足，於執業的過程中能夠廣泛接觸各形各色的案件類型，極有助於辦案能力的拓展。而同時，在此也有「專科律師」的規劃，在廣泛接觸案件的同時，每人亦有專精領域如家事、債務、刑事案件等，藉由承辦大量相似類型案件，加深對於特定專科領域之熟悉度及思考面向，能顯著提升效率及經驗。

三、除了個別承辦案件外，律師間及各部門間均定期有法律問題研究、書狀分享等活動，藉此共同思考法律問題、提升書狀品質並研究訴訟策略，相互砥礪、切磋且彼此學習，跳脫律師單打獨鬥的傳統框架，以團隊合作的方式補足個人辦案常有的盲點，這對執業生涯也相當有益。

期待能有更多夥伴加入喆律大家庭，打造人人都能使用的法律服務！

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