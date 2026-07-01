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桃園所
月薪資3.5～5萬元，視經歷或年資調升。 在喆律，你可以實際參與到訴訟案件程序處理，協助律師做法律意見的研究、回覆當事人訊息、案件書�狀初稿的撰寫、協議書律師函的草擬及強制執行程序的處理，都是你能接觸的工作內容。當然我們也理解實務工作和在校所學可能不盡相同，所以我們會循序漸進安排學習進程，並設有導師制度，只要願意學，我們都很願意傾囊相授！
1、協助處理個案法律問題分析及其他行政程序問題。
2、追蹤當事人案件進度及與法院溝通聯繫。
3、負責律師工作之行程及會議安排。
4、其他事務所交辦事項。
1、大學法律相關科系畢業。
2、需有一年以上事務所法務經驗者。
3、個性認真負責、親切擅於溝通、細心耐心、配合度佳。
4、有協助處理家事案件經驗、親切擅長溝通尤佳。
1、薪資預計3-5萬元，但視經歷或年資調升。
2、激勵獎金、績效獎金、生日禮金、三節節金、年終獎金、結婚禮金。
3、特休假7+3(生日假、單身 / 情人假、家庭日假)，總計10天。
4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、團建活動。
5、每月特聘外部講師教育訓練、同仁推薦購買圖書、申請外部課程補助制度。
6、專屬零食區提供: 零食、咖啡。
7、冬季暖心計畫(按摩師傅到事務所按摩)。
8、目前正在執行的一週一日在家工作計畫。
9、等你來發想!!!
上班地點：桃園市桃園區中正路1249號7樓之3（Rich58商辦大樓）
上班時段：日班，09:00-18:00
需求人數：1~2人
請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw
主旨格式
法務專員，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX
Hihi 你好!! 我是一年四個月後的你
與我
聊聊