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月薪資3.5～5萬元，視經歷或年資調升。 如果你集細心、耐心與熱忱於一身，想了解法律相關工作，喆律行政專員會是你踏入法律產業的好選擇。除了行政庶務，還包含許多與法律訴訟相關的事項處理，我們有完整的SOP及案件管理系統，讓你能從簡單的行政工作開始學習，為未來的法務職涯累積經驗值，如果成為長期配合的夥伴，也有機會調整成較有挑戰性的工作內容喔！

工作內容

1、負責一般文書資料處理、歸檔、郵寄工作。

2、收發公文並處理會簽文件。

3、調閱戶籍謄本、財產清冊等資料 。

4、電話接聽、聯繫與客戶接待事項。

5、簡易環境清潔整理。

6、其他律師交辦事項。

條件需求

1、個性認真負責、親切擅於溝通、細心耐心、配合度佳。

2、有一年以上事務所行政助理經驗者優先面試。

薪資福利

1、薪資預計3-5萬元，但視經歷或年資調升。

2、激勵獎金、績效獎金、生日禮金、三節節金、年終獎金、結婚禮金。

3、特休假7+3(生日假、單身 / 情人假、家庭日假)，總計10天。

4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、團建活動。

5、每月特聘外部講師教育訓練、同仁推薦購買圖書、申請外部課程補助制度。

6、專屬零食區提供: 零食、咖啡、酒精(誤XD)。

7、冬季暖心計畫(按摩師傅到事務所按摩)。

8、目前正在執行的一週一日在家工作計畫。

9、等你來發想!!!

其他

上班地點：台中市西區忠明南路497號21樓A2室（國泰忠明大樓）

上班時段：日班，09:00-18:00

需求人數：1~2人

應徵方式

請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw

主旨格式

行政法務，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX

在職同仁分享

Hihi 你好!! 我是十個月後的你


喆律的行政專員除了協助一般的行政庶務，也負責許多與法律訴訟相關的工作項目，像是接待當事人、作狀、以及到不同的行政機關調閱戶籍謄本、地籍謄本、財所清單等相關資料。

在接待當事人的同時，也可以訓練自身的臨機應變能力，每天我們都在面臨各種突發事件，每一次的事件都在考驗著自己是否能在不同的狀況下，快速反應並完美應對。

而在收文的過程中，也能學習到法院文書的文別、法院發文的意義，透過這些工作，可以了解到一起案件從起訴到法院判決的過程中，需具備哪些要件、哪些文件資料以及整起案件的進行流程。

喆律是一個很友善、很親切的工作環境，在你入職初時，會安排一位經驗豐富的前輩帶你熟悉工作內容、融入這個大家庭，絕不會讓你獨自摸索一切！當你累積了足夠的經驗，也可以和主管討論，調整工作內容，學習更進階的工作項目，不斷增加自己的核心競爭力！

期待你來當我的同事!!

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