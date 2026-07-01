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台中所
月薪資3.5～5萬元，視經歷或年資調升。 如果你集細心、耐心與熱忱於一身，想了解法律相關工作，喆律行政專員會是你踏入法律產業的好選擇�。除了行政庶務，還包含許多與法律訴訟相關的事項處理，我們有完整的SOP及案件管理系統，讓你能從簡單的行政工作開始學習，為未來的法務職涯累積經驗值，如果成為長期配合的夥伴，也有機會調整成較有挑戰性的工作內容喔！
1、負責一般文書資料處理、歸檔、郵寄工作。
2、收發公文並處理會簽文件。
3、調閱戶籍謄本、財產清冊等資料 。
4、電話接聽、聯繫與客戶接待事項。
5、簡易環境清潔整理。
6、其他律師交辦事項。
1、個性認真負責、親切擅於溝通、細心耐心、配合度佳。
2、有一年以上事務所行政助理經驗者優先面試。
1、薪資預計3-5萬元，但視經歷或年資調升。
2、激勵獎金、績效獎金、生日禮金、三節節金、年終獎金、結婚禮金。
3、特休假7+3(生日假、單身 / 情人假、家庭日假)，總計10天。
4、每週三同仁自選下午茶、每月部門聚餐、團建活動。
5、每月特聘外部講師教育訓練、同仁推薦購買圖書、申請外部課程補助制度。
6、專屬零食區提供: 零食、咖啡、酒精(誤XD)。
7、冬季暖心計畫(按摩師傅到事務所按摩)。
8、目前正在執行的一週一日在家工作計畫。
9、等你來發想!!!
上班地點：台中市西區忠明南路497號21樓A2室（國泰忠明大樓）
上班時段：日班，09:00-18:00
需求人數：1~2人
請將履歷與相關資料寄至hr@zhelu.tw
主旨格式
行政法務，姓名OOO，手機號碼XXXX-XXX-XXX
Hihi 你好!! 我是十個月後的你
與我
聊聊