Hihi 你好!! 我是十個月後的你

喆律的行政專員除了協助一般的行政庶務，也負責許多與法律訴訟相關的工作項目，像是接待當事人、作狀、以及到不同的行政機關調閱戶籍謄本、地籍謄本、財所清單等相關資料。在接待當事人的同時，也可以訓練自身的臨機應變能力，每天我們都在面臨各種突發事件，每一次的事件都在考驗著自己是否能在不同的狀況下，快速反應並完美應對。而在收文的過程中，也能學習到法院文書的文別、法院發文的意義，透過這些工作，可以了解到一起案件從起訴到法院判決的過程中，需具備哪些要件、哪些文件資料以及整起案件的進行流程。喆律是一個很友善、很親切的工作環境，在你入職初時，會安排一位經驗豐富的前輩帶你熟悉工作內容、融入這個大家庭，絕不會讓你獨自摸索一切！當你累積了足夠的經驗，也可以和主管討論，調整工作內容，學習更進階的工作項目，不斷增加自己的核心競爭力！期待你來當我的同事!!