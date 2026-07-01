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張元毓律師｜資深律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

張元毓

資深律師桃園所
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律師介紹

畢業於國立臺北大學法律學系司法組、法研所碩士班（公法組），碩士論文主題為「行政訴訟判決之執行—以課以義務訴訟為核心」，於碩士就學期間擔任科技部計畫助理，並協助專論「行政爭訟法論」之修訂，於行政法領域有深入之研究。 張律師執行律師業務後深耕於家事案件，辦理大量離婚、監護權、扶養費、夫妻剩餘財產分配及保護令等案件，累積豐富之家事事件辦理經驗，並於112年獲得家事親職協調培訓課程之認證。亦於執業過程中承辦多件民事訴訟（如返還借款、確認本票債權不存在、損害賠償、不當得利等）、刑事告訴代理及辯護（兒童性剝削、妨害性自主、妨害名譽、妨害秘密、詐欺、侵占、傷害、過失致死、洗錢防制、貪污治罪）、性別平等教育事件，為當事人獲致有利結果。並在非訟領域耕耘，為公司行號提供法律研究、契約撰擬及經營權爭奪等服務，期能為當事人提供全面且專業之服務。

學歷

  • 國立臺北大學法律學系 法學 碩士（公法組）
  • 國立臺北大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 喆律法律事務所 實習律師
  • 法律扶助基金會新北分會 志工
  • 家事親職協調培訓課程初階完訓

專長

◼︎訴訟事件 ・民事訴訟及調解事件 ・刑事犯罪辯護及告訴 ・家事訴訟事件 ・校園性平事件 ・校園霸凌事件 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・商務契約撰擬及審閱 ・經營權爭奪規劃 ◼︎不動產與營運工程 ・不動產契約及履約爭議 ・不動產分割事件 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議調解及訴訟事件 ・勞動法規及勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬及審閱

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