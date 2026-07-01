張元毓律師｜資深律師

簡介

畢業於國立臺北大學法律學系司法組、法研所碩士班（公法組），碩士論文主題為「行政訴訟判決之執行—以課以義務訴訟為核心」，於碩士就學期間擔任科技部計畫助理，並協助專論「行政爭訟法論」之修訂，於行政法領域有深入之研究。 張律師執行律師業務後深耕於家事案件，辦理大量離婚、監護權、扶養費、夫妻剩餘財產分配及保護令等案件，累積豐富之家事事件辦理經驗，並於112年獲得家事親職協調培訓課程之認證。亦於執業過程中承辦多件民事訴訟（如返還借款、確認本票債權不存在、損害賠償、不當得利等）、刑事告訴代理及辯護（兒童性剝削、妨害性自主、妨害名譽、妨害秘密、詐欺、侵占、傷害、過失致死、洗錢防制、貪污治罪）、性別平等教育事件，為當事人獲致有利結果。並在非訟領域耕耘，為公司行號提供法律研究、契約撰擬及經營權爭奪等服務，期能為當事人提供全面且專業之服務。