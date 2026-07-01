簡介

黃書炫律師畢業於國立臺北大學法律學系法學組，自投入法律實務工作以來，持續深耕民事、家事及刑事案件，累積多元且豐富之辦案經驗。承辦案件類型廣泛，致力於從案件事實出發，為當事人提供適切且完善之法律協助。 執業期間，曾承辦、經辦之知名案件包含有：奧運選手家暴案、政治人物連署案、23億跨國毒品交易案、上市櫃高階主管交易糾紛等案件。亦具有協助刑事案件當事人於起訴後爭取無罪判決、職業災害案件當事人獲得高額賠償、免除當事人之扶養義務、於剩餘財產分配案件中為當事人爭取數百萬元之權益，進行證券投資信託案件處理等相關資歷，並數次於侵害配偶權案件中經法院准許，駁回對造請求，對於各類型案件之處理均具備豐富實務經驗。 黃書炫律師深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，因此始終秉持耐心、細心與同理心傾聽當事人的需求，透過專業分析與務實的法律策略，協助當事人妥善面對並解決法律問題，守護其應有權益。