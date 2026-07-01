職場霸凌防治專章 2026/7/1施行，喆律協助您檢視企業法遵狀況
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蘇端雅律師｜資深律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

蘇端雅

資深律師高雄所
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律師介紹

畢業於清華大學科技法律研究所，畢業後先在桃園地檢署擔任書記官，刑事案件中看到，龐大的司法體系令人望而生畏，法律條文雖然是客觀冰冷的規範，但每一份卷宗背後，都承載著真實的人生、情感、取捨。進入律師事務所後，從不同角度觀察事情，無論是深陷婚姻與家庭糾葛的家事案件，還是在職場上遭遇性騷擾、霸凌的委屈，這些不僅是法律層面的糾紛，更伴隨著心理層面的防禦與創傷。為此，投入心力至家事親職協調的專業訓練，以及勞動部工作場所性騷擾與職場霸凌調查人員的資格。我期許自己不只是法庭上的攻防者，更能以細膩的同理心承接當事人的情緒，在確保法律權益的前提下，協助修復破裂的關係與受損的尊嚴，陪伴當事人們走過每一個艱難的決策點。

學歷

  • 國立清華大學科技法律研究所 碩士
  • 國立清華大學科技管理學院學士班 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 勞動部工作場所性騷擾調查人員專業資格
  • 勞動部職場霸凌調查人員專業資格
  • 喆律法律事務所 律師
  • 喆律法律事務所 實習律師
  • 桃園地方檢察署 書記官
  • 家事親職協調訓練 初階完訓

專長

◼︎訴訟事件 ・民事訴訟及調解 ・刑事告訴及犯罪辯護 ・家事事件及策略分析 ◼︎智慧財產暨科技法律行使與維護 ・智慧財產民刑事訴訟及調解 ・智慧財產契約

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