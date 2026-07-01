蘇端雅律師｜資深律師

簡介

畢業於清華大學科技法律研究所，畢業後先在桃園地檢署擔任書記官，刑事案件中看到，龐大的司法體系令人望而生畏，法律條文雖然是客觀冰冷的規範，但每一份卷宗背後，都承載著真實的人生、情感、取捨。進入律師事務所後，從不同角度觀察事情，無論是深陷婚姻與家庭糾葛的家事案件，還是在職場上遭遇性騷擾、霸凌的委屈，這些不僅是法律層面的糾紛，更伴隨著心理層面的防禦與創傷。為此，投入心力至家事親職協調的專業訓練，以及勞動部工作場所性騷擾與職場霸凌調查人員的資格。我期許自己不只是法庭上的攻防者，更能以細膩的同理心承接當事人的情緒，在確保法律權益的前提下，協助修復破裂的關係與受損的尊嚴，陪伴當事人們走過每一個艱難的決策點。