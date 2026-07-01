楊典翰律師畢業於國立臺北科技大學智慧財產權研究所，碩士班期間專注於智慧財產領域，並曾以著作權法為題發表研討會論文，碩士論文主題專注於競爭法與新興科技之發展。律師執業期間曾承辦家事（離婚、酌定親權、改定親權、夫妻剩餘財產分配、扶養費、會面交往、保護令、遺產分割等）、一般民事（不動產排除侵害、侵權行為損害賠償、返還借款、遷讓房屋、借名登記等）、刑事妨害公務、詐欺等）及著作權法案件，並曾協辦知名文創書店商標訴訟案件。

楊律師現專注於家事領域案件，期許以法律專業為基礎，並且耐心、傾聽當事人所需，陪伴當事人走出困境。