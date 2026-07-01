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楊典翰律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

楊典翰

律師台北所
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律師介紹

楊典翰律師畢業於國立臺北科技大學智慧財產權研究所，碩士班期間專注於智慧財產領域，並曾以著作權法為題發表研討會論文，碩士論文主題專注於競爭法與新興科技之發展。律師執業期間曾承辦家事（離婚、酌定親權、改定親權、夫妻剩餘財產分配、扶養費、會面交往、保護令、遺產分割等）、一般民事（不動產排除侵害、侵權行為損害賠償、返還借款、遷讓房屋、借名登記等）、刑事妨害公務、詐欺等）及著作權法案件，並曾協辦知名文創書店商標訴訟案件。

楊律師現專注於家事領域案件，期許以法律專業為基礎，並且耐心、傾聽當事人所需，陪伴當事人走出困境。

學歷

  • 國立臺北科技大學智慧財產權 碩士
  • 國立臺灣海洋大學 海洋法律與政策學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 巨群國際專利商標法律事務所 律師
  • 啟衡法律事務所 實習律師
  • 喆律法律事務所 工讀生
  • 財團法人法律扶助基金會（桃園分會）實習生

專長

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・保護令事件 ・高資產及複雜財產爭議處理 ・財產保全假扣押及強制執行 ・保護令事件 ・親屬扶養義務事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・家事調解事件 ・暫時處分案件 ◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎契約撰擬及審閱 ◼︎智慧財產事件

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