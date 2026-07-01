陳映臻律師｜資深律師

簡介

陳映臻律師曾於新北地方法院刑事庭擔任法官助理，協助訴訟案件程序審查、法律問題分析、案件資料蒐集與整理，並就兩造主張及證據進行爭點分析，彙整歷審裁判及校對判決書。其後，曾於立法院擔任國會法案助理及法律顧問，參與法案撰寫、議題研究與質詢，並提供民眾各類法律諮詢。從立法與公共議題的角度接觸法律，更加深刻體會，法律不只是紙上的規範，而是與每一個人的生活、權益與選擇密切相關。 執業律師期間，曾承辦跨國詐欺、妨害性自主、肇事逃逸、妨害名譽等刑事案件，亦處理侵權行為、債務不履行、家事事件及訴訟外紛爭解決等法律事務。其中，曾協助刑事案件當事人爭取並獲得無罪判決，更承辦上百件家事事件協助當事人妥適解決家事紛爭，並具性騷擾調查、職場霸凌調查等之專業人員資格，執業範圍多元且立於當事人角度及權益為守護。 始終相信，法律專業的價值，不僅在於熟悉法條與程序，更於能在當事人面臨人生重大困境時，提供一份值得信賴的支持。法律是一門需要持續累積與精進的專業，而律師肩負的，則是以專業、誠信與責任，為當事人爭取應有的權益。因此，陳律師在每一個案件中仔細傾聽、釐清事實，尋找最適切的法律解決之道。