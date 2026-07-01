林　昀律師｜資深合署律師

簡介
林昀律師具臺北大學不動產與城鄉環境及清華大學科技法律之雙重專業，憑藉紮實的地政與多層次傳銷實務經驗，為企業提供高效、整合性的法律策略方案，極力為客戶爭取商業利益最大化；亦跳脫框架，精準處理高達八億元之商業爭議、危老都更及防範企業法律風險。另在訴訟領域，林昀律師亦具有豐富之成功處理經驗，曾數次協助客戶獲得最高法院民事案件獲得勝訴判決。
專業領域
◼︎訴訟事件
・民事及仲裁事件
・刑事訴訟事件
・家事訴訟及非訟事件
・遺產分割事件
・消費爭議事件
・商業會計刑事訴訟事件
・證券投資信託及顧問案件
◼︎不動產與營運工程
・工程履約管理
・營運工程爭議事件
・不動產契約及履約爭議
・不動產交易風險控管
◼︎都市更新爭議
・合建契約審閱
・權利變換分析
・都市更新程序救濟
・不動產估價爭議
◼︎企業法律顧問與公司治理
・企業法律顧問
・公司法令諮詢事件
・公司法令遵循事件
・商務契約撰擬與審閱
◼︎勞動法與人力資源管理
・勞資爭議及工會談判
・勞工法規與勞動契約遵循
・勞動契約撰擬與審閱
◼︎職場/校園性騷擾事件
◼︎智慧財產暨科技法律行使與維護
・智慧財產契約
・著作權保護
◼︎多層次傳銷管理
・多層次傳銷管理爭議
學歷
- 國立清華大學科技法律研究所 碩士
- 國立臺北大學不動產與城鄉環境學系 學士
經歷
- 喆律法律事務所 資深律師
- 敬業國際法律事務所 律師
- 大成台灣律師事務所 律師
- 法律扶助基金會台北分會 扶助律師
- 傳銷保護基金會評鑑執行委員
- 中華直銷法律學會 監事
- 台灣新住民人權協會 理事
- 載具工業股份有限公司 顧問
- 危老重建推動師
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