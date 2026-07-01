林　昀律師｜資深合署律師

簡介

林昀律師具臺北大學不動產與城鄉環境及清華大學科技法律之雙重專業，憑藉紮實的地政與多層次傳銷實務經驗，為企業提供高效、整合性的法律策略方案，極力為客戶爭取商業利益最大化；亦跳脫框架，精準處理高達八億元之商業爭議、危老都更及防範企業法律風險。另在訴訟領域，林昀律師亦具有豐富之成功處理經驗，曾數次協助客戶獲得最高法院民事案件獲得勝訴判決。