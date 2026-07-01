畢業於國立政治大學法律學系與廣告學系，並於113年通過律師高考。專注於家事法領域，實務範圍涵蓋離婚、親權、會面交往、給付扶養費、給付家庭生活費用、變更子女姓氏、夫妻財產、遺產分割與保護令等案件，亦具備一般民事（確認本票債權不存在、塗銷抵押權登記、返還借款、侵權行為損害賠償等）、刑事（詐欺、誣告、偽造有價證券、妨害自由、妨害性自主等）及非訟程序（本票裁定、支付命令、強制執行等）之承辦經驗，累積紮實而多元的實務閱歷。

重視案件處理的細節與品質，擅長傾聽當事人需求，從溝通中精準掌握核心爭點，並致力提供專業且具同理心的法律建議，以期提供客戶圓滿的解決方案，爭取當事人最佳利益。