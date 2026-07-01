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秦薇妮律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

秦薇妮

律師台北所
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律師介紹

畢業於國立政治大學法律學系與廣告學系，並於113年通過律師高考。專注於家事法領域，實務範圍涵蓋離婚、親權、會面交往、給付扶養費、給付家庭生活費用、變更子女姓氏、夫妻財產、遺產分割與保護令等案件，亦具備一般民事（確認本票債權不存在、塗銷抵押權登記、返還借款、侵權行為損害賠償等）、刑事（詐欺、誣告、偽造有價證券、妨害自由、妨害性自主等）及非訟程序（本票裁定、支付命令、強制執行等）之承辦經驗，累積紮實而多元的實務閱歷。

重視案件處理的細節與品質，擅長傾聽當事人需求，從溝通中精準掌握核心爭點，並致力提供專業且具同理心的法律建議，以期提供客戶圓滿的解決方案，爭取當事人最佳利益。

學歷

  • 國立政治大學 法律學系 學士
  • 國立政治大學 廣告學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 尚耘國際法律事務所 實習律師
  • 勞動部職場霸凌調查專業人士資格

專長

◼︎家事事件 ・離婚協議撰擬 ・家事訴訟策略分析及訴訟代理 ・家事非訟案件 ・遺產分割事件 ◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎契約撰擬及審閱

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