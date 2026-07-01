簡介

劉誠夫律師畢業於成功大學法律學系、東吳大學法律研究所碩士班刑事法組，並於108年考取律師，對於經濟犯罪、白領犯罪、刑事訴訟制度均有鑽研，目前專注於刑事領域，承辦多種類型之案件，包含貪污治罪條例、毒品危害防制條例、證券交易法、銀行法、兒少性剝削、妨害性自主、詐欺、家庭暴力、性騷擾、跟蹤騷擾、少年保護事件，熟悉刑事辯護、陪同警詢及偵查程序、刑事告訴代理、聲請再議，亦曾辦理職場霸凌、職場騷擾案件，列入勞動部工作場所性騷擾調查、職場霸凌調查專業人才資料庫，曾受公司委任，擔任申訴調查委員。 劉律師先前任職於智慧財產法律事務所，經手智慧財產（專利、商標、著作權）之訴訟案件、商務協商、一般民事事件、強制執行等案件，以及契約的審閱，具有完整的訴訟及非訟經驗。 劉律師富有耐心及同理心，承辦案件時善於梳理案情，為當事人提供最完整、縝密的分析及策略，並給予專業且適切的建議，努力爭取最有利的結果。