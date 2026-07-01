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劉誠夫律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

劉誠夫

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律師介紹

劉誠夫律師畢業於成功大學法律學系、東吳大學法律研究所碩士班刑事法組，並於108年考取律師，對於經濟犯罪、白領犯罪、刑事訴訟制度均有鑽研，目前專注於刑事領域，承辦多種類型之案件，包含貪污治罪條例、毒品危害防制條例、證券交易法、銀行法、兒少性剝削、妨害性自主、詐欺、家庭暴力、性騷擾、跟蹤騷擾、少年保護事件，熟悉刑事辯護、陪同警詢及偵查程序、刑事告訴代理、聲請再議，亦曾辦理職場霸凌、職場騷擾案件，列入勞動部工作場所性騷擾調查、職場霸凌調查專業人才資料庫，曾受公司委任，擔任申訴調查委員。 劉律師先前任職於智慧財產法律事務所，經手智慧財產（專利、商標、著作權）之訴訟案件、商務協商、一般民事事件、強制執行等案件，以及契約的審閱，具有完整的訴訟及非訟經驗。 劉律師富有耐心及同理心，承辦案件時善於梳理案情，為當事人提供最完整、縝密的分析及策略，並給予專業且適切的建議，努力爭取最有利的結果。

學歷

  • 東吳大學法律學系 碩士（刑法組）
  • 國立成功大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 勞動部職場霸凌調查專業人才
  • 勞動部工作場所性騷擾調查人員專業資格
  • 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格
  • 樸泰國際法律事務所 律師
  • 樸泰國際法律事務所 實習律師

專長

◼︎白領及經濟犯罪領域 ・貪污治罪條例 ・證券交易法 ・銀行法吸金 ・地下匯兌 ・洗錢 ◼︎一般刑事領域 ・毒品案件 ・兒少性剝削 ・妨害性自主 ・詐欺 ・家庭暴力 ・性騷擾 ・跟蹤騷擾 ・妨害秘密 ・行車糾紛 ・少年保護事件 ◼︎企業及勞動領域 ・職場霸凌調查及申訴 ・工作場所性騷擾調查及申訴 ・公司法令遵循 ・商務契約擬撰及審閱 ◼︎智慧財產領域 ・商標權爭議 ・著作權爭議 ・專利權爭議 ◼︎一般民事及家事事件 ・損害賠償 ・履約爭議 ・商業爭議及協商 ・社區管理糾紛 ・離婚事件 ・夫妻剩餘財產分配事件 ・子女親權事件 ・離婚協議 ・強制執行

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