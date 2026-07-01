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李家泓律師｜資深合署律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

李家泓

資深合署律師台北所
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律師介紹

李家泓律師自民國109年起執業，深耕刑事辯護及告訴、侵權行為損害賠償、買賣糾紛（含不動產買賣）、債務清償、家事案件、智慧財產案件及勞資糾紛等領域，累積多元且扎實的訴訟實務經驗；在買賣糾紛中，曾協助當事人成功主張減少房地價金、追回貨款或給付違約金等；在勞資爭議中，曾成功協助當事人在確認僱傭關係、取得加班費等獲得勝訴判決；另於刑事領域中，亦曾為客戶多次取得不起訴、緩起訴或無罪判決。

李律師以細心謹慎與精準策略分析見長，重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與冷靜、清晰的法庭陳述為當事人據理力爭，並且深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。

學歷

  • 國立政治大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深合署律師
  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 鴻邦法律事務所 律師
  • 鴻邦法律事務所 實習師
  • 林亮君議員服務處諮詢律師
  • 勞動部職場霸凌調查專業人才
  • 財團法人民間司法改革基金會志工
  • 法律扶助基金會志工

專長

◼︎智慧財產暨科技法律行使與維護 ・著作權保護 ・無形資產維護與處理 ・營業秘密保護 ◼︎不動產與營運工程 ・土地房屋糾紛處理 ・房屋瑕疵（如海砂屋）爭議解決 ・不動產交易風險控管與紛爭處理 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・公司法令諮詢事件 ・商務契約撰擬與審閱（中英） ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議及工會談判 ・勞工法規與勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬與審閱 ◼︎訴訟事件 ・消費爭議事件 ・刑事犯罪辯護及告訴 ・證券投資信託及顧問案件 ◼︎家事事件 ・家事訴訟策略分析 ・遺產分割事件

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