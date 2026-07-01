李家泓律師｜資深合署律師

李家泓律師自民國109年起執業，深耕刑事辯護及告訴、侵權行為損害賠償、買賣糾紛（含不動產買賣）、債務清償、家事案件、智慧財產案件及勞資糾紛等領域，累積多元且扎實的訴訟實務經驗；在買賣糾紛中，曾協助當事人成功主張減少房地價金、追回貨款或給付違約金等；在勞資爭議中，曾成功協助當事人在確認僱傭關係、取得加班費等獲得勝訴判決；另於刑事領域中，亦曾為客戶多次取得不起訴、緩起訴或無罪判決。

李律師以細心謹慎與精準策略分析見長，重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與冷靜、清晰的法庭陳述為當事人據理力爭，並且深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。