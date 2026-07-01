劉奕靖律師｜資深合署律師

簡介

劉奕靖律師執業迄今，深耕家事事件、侵權行為損害賠償、各項民事案件、刑事辯護及告訴等領域，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。劉律師更曾於高雄少年及家事法院任法官助理三年餘，協助法官庭長處理超過數百件案件，熟稔法院實務運作與審判思維。 劉律師重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭。深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。