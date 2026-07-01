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劉奕靖律師｜資深合署律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

劉奕靖

資深合署律師高雄所
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律師介紹

劉奕靖律師執業迄今，深耕家事事件、侵權行為損害賠償、各項民事案件、刑事辯護及告訴等領域，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。劉律師更曾於高雄少年及家事法院任法官助理三年餘，協助法官庭長處理超過數百件案件，熟稔法院實務運作與審判思維。 劉律師重視與當事人之溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭。深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。

學歷

  • 國立臺灣大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深合署律師
  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 高雄少年及家事法院 法官助理
  • 高齡金融規劃顧問師證照（財產傳承與信託）
  • 勞動部職場霸凌調查專業人才庫推薦專業人才
  • 勞動部工作場所性騷擾調查人員專業資格
  • 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格

專長

◼︎家事事件 ・離婚協議撰擬 ・離婚事件 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・親屬扶養義務事件 ・保護令事件 ・遺產分割事件 ・遺囑撰擬繼承及資產傳承規劃 ◼︎民事訴訟及調解 ・契約履行及違約爭議 ・不動產爭議及共有物分割 ・侵害配偶權事件 ・車禍事件 ・損害賠償事件 ◼︎刑事犯罪辯護及告訴 ◼︎債務催收及清理 ・保全程序（假扣押）事件 ・強制執行事件 ◼︎少年案件 ◼︎職場不法侵害調查

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