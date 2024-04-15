被當人頭帳戶怎麼辦？律師：務必謹慎處理小心後果嚴重！

何謂人頭帳戶？為什麼會變成人頭戶？
（一）什麼是人頭帳戶？
（二）為什麼我會被當人頭帳戶？人頭戶會怎麼樣？
（二）為什麼我會被當人頭帳戶？人頭戶會怎麼樣？
帳戶成為人頭帳戶常見的三種情況：
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第一種情況是出於借貸需求將帳戶交出，詐騙團體會以美化帳戶或創建金流為由，聲稱會請會計往帳戶內轉賬，並要求提供提款卡和密碼供其使用或幫助提取現金。
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第二種是透過求職過程，如家庭代工或會計職位，將帳戶資料交給他人。詐騙集團以各種藉口誘騙，例如聲稱需要帳戶聲請政府補助或便於轉發薪水等。
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第三種則是因不慎遺失帳戶所致。
詐騙集團最常見的手法是上述第一種情形，誘導受害者匯款至第三方帳戶，然後由取款人領走資金，並隱瞞資金流向以規避法律追究；或利用第二種方式，直接將受害者的帳戶納入其洗錢的一環。
當警方獲報並調查這些帳戶時，往往會將這類帳戶視為詐騙集團的犯罪工具，並認為帳戶持有者是詐騙集團的一份子，可能面臨幫助詐騙或洗錢罪名的偵查。此外，為防止這些帳戶再被詐騙集團利用於洗錢，這些帳戶還會被標記為警示帳戶，阻斷犯罪集團的使用途徑。
（三）2024人頭帳戶新規範
（三）2024人頭帳戶新規範
為了對抗洗錢行為，特別是針對詐騙集團利用人頭帳戶進行洗錢的方式，政府於2024年實施洗錢防制法相關管理辦法，無正當理由提供金融帳戶、虛擬貨幣或第三方支付帳號的行為，相關帳戶和帳號將遭受嚴格管控，包括限制轉帳與提款，以及禁止使用網路銀行功能。
依據洗錢防制法第15條之2條款，提供人頭帳戶屬於違法行為。初次違反者將接受警方裁處告誡。若在首次告誡5年內再犯，或提供超過3個帳戶或帳號者，將面臨法律追究。對於遭到告誡的個人，金融機構將實施諸如每日轉帳和提款上限、禁用網路銀行、拒絕臨櫃交易或開新帳戶等限制，期限為5年。
政府也已與金融機構、虛擬貨幣及第三方支付業者合作，建立了一套告誡的通報機制，目的是為了阻斷詐騙集團的金流管道。
人頭帳戶刑責多重？初犯也會被關嗎？
（一）受騙仍遭定罪！？人頭帳戶被盜用成冤案近98%被判有罪！
（一）受騙仍遭定罪！？人頭帳戶被盜用成冤案近98%被判有罪！
依據司法改革基金會與台灣冤獄平反協會於2014年所做的統計，協助詐騙的人頭帳戶案件中，有將近98%的高定罪率，而到了2021年，這一比率仍然高達96%，長年居高不下！
雖然在許多案例中，無法直接證實被告與詐騙集團之間有直接的關聯，法院卻常以「間接故意（不確定故意）」的方式，判定被告有罪。特別是一旦法院認定犯罪事實明確，則會採用簡易判決進行，此時僅依據書面資料進行審理，如果提交的書狀不夠完善，被告證明無辜的難度將大大增加！
（二）人頭帳戶會坐牢嗎？人頭帳戶刑期多久？
（二）人頭帳戶會坐牢嗎？人頭帳戶刑期多久？
成為人頭帳戶是可能會被判刑的！由於人頭帳戶案件牽涉到詐欺罪，依照刑法第339條，最重可被判處5年有期徒刑。然而，提供人頭帳戶的行為人一般未直接參與騙取財物，故在法院中多被認定為幫助詐欺的幫助犯，這類情況下的刑期一般為數個月不等，且有機會可以易科罰金。
但隨著2023年洗錢防制法的修正與施行，法院在審理時亦可能考慮更嚴重的洗錢罪名，一旦罪證確立，被告可能面臨牢獄之災。
（三）人頭帳戶初犯有可能不被起��訴或無罪嗎？
（三）人頭帳戶初犯有可能不被起訴或無罪嗎？
若人頭帳戶案件的被告沒有任何前科，法院在審判時會綜合考量被告的智識能力、生活背景、案件的證據以及被告本人的陳述。
近期也有一審被判有罪，上訴二審改判無罪的人頭帳戶判決（註1），改判的原因是二審法院認為被告是為了應徵工作才提供帳戶，「主觀上並無幫助詐欺取財、幫助洗錢的不確定故意」，同樣也是被害者，因此改判無罪。但不是每個案件的被告都這麼幸運，因此，在案件陳述過程中，尤其是在一開始的偵查庭中的證言往往會大幅影響後續法官判決，若從一開始就有律師提供專業協助，將大幅增加被告獲得不起訴或無罪判決的可能性。
註1：臺灣高等法院114年度上訴字第5068號刑事判決。
被當人頭帳戶怎麼辦？自救方式看這邊！
（一）被當人頭帳戶的處理流程和方式
（一）被當人頭帳戶的處理流程和方式
當帳戶因涉及人頭帳戶問題被列為警示戶時，通常會經歷以下流程
- 收到通知：被金融機構如銀行、郵局通知帳戶被列為警示帳戶。
- 筆錄：接到警察局或偵查隊的通知，進行筆錄，並提交手中的證據。
- 偵查��庭：接檢察官的通知開偵查庭（可能需要出庭1至3次）。
- 起訴：檢察官根據被告陳述和證據資料綜合判斷是否起訴。
- 法院審理：法官基於被告陳述和證據資料決定被告的有罪與否（可能需要開庭1至3次）。
在以上的過程中，通常要等大約1到3個月才會接到偵查隊的通知來進行筆錄。筆錄完成後，接下來的人頭帳戶開庭（偵查庭），可能會持續3到6個月的時間，在此期間結束後才會收到檢察官的起訴或不起訴的處分書。若案件進一步被起訴至法院審理，則會花費更長的時間。
處理人頭帳戶案件，常見有兩種方法
- 僅透過律師提出答辯狀向檢察官予以解釋，並試圖爭取較輕的處罰
- 由律師從警方筆錄階段開始陪同至地檢署階段，全程參與答辯，以防當事人不小心提供對自己不利的證詞，影響案件結果。
（二）人頭帳戶先跟被害人和解能解決問題嗎？
被當人頭帳戶還要賠錢？賠償的金額怎麼算？
當前法院普遍認為，提供人頭帳戶對於詐騙集團來說，是其實施詐騙不可或缺的部分。因此，一旦因此被起訴或被判有罪，賠償受害者的責任大幅增加，而且以實務判決來看，判決全額賠償遭詐騙金額的情況並不少，所以努力達成不起訴或無罪的判決，不僅是避免刑事懲罰，也是為了避免承擔賠償責任的重要步驟。
關於人頭帳戶的賠償金額是以法院的判賠基準，多是以被害人的受害金額去加總計算。若帳戶涉及的入金和操作金額較大，建議在刑事訴訟階段就聘請律師介入，以最大限度地減少財務損失。
以上就是有關人頭帳戶的相關資訊，如果對於人頭帳戶問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！