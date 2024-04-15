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人頭帳戶是什麼？

被當人頭帳戶怎麼辦？律師：務必謹慎處理小心後果嚴重！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-04-15更新 2025-01-22
雷皓明律師
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本文目錄

什麼是人頭帳戶？人頭帳戶刑責多重？初犯會被關嗎？若無意間成為人頭帳戶該怎麼辦？人頭帳戶跟被害人和解有幫助嗎？人頭帳戶要賠多少錢？讓專業刑事律師來為您介紹解決人頭帳戶問題的方法及應注意的細節！

何謂人頭帳戶？為什麼會變成人頭戶？

（一）什麼是人頭帳戶？

「人頭帳戶」通常是指詐騙集團以非法手段獲得的他人銀行帳戶。這些帳戶的原始擁有者可能並不知情，他們的帳戶被用來進行非法活動，如資金轉移或洗錢

詐騙集團通過各種方式騙取或收購這些帳戶，然後利用它們來欺騙其他被害人，將資金轉入這些帳戶後透過車手迅速提款。

（二）為什麼我會被當人頭帳戶？人頭戶會怎麼樣？

帳戶成為人頭帳戶常見的三種情況：

  • 第一種情況是出於借貸需求將帳戶交出，詐騙團體會以美化帳戶或創建金流為由，聲稱會請會計往帳戶內轉賬，並要求提供提款卡和密碼供其使用或幫助提取現金。

  • 第二種是透過求職過程，如家庭代工或會計職位，將帳戶資料交給他人。詐騙集團以各種藉口誘騙，例如聲稱需要帳戶聲請政府補助或便於轉發薪水等。

  • 第三種則是因不慎遺失帳戶所致。

詐騙集團最常見的手法是上述第一種情形，誘導受害者匯款至第三方帳戶，然後由取款人領走資金，並隱瞞資金流向以規避法律追究；或利用第二種方式，直接將受害者的帳戶納入其洗錢的一環。

當警方獲報並調查這些帳戶時，往往會將這類帳戶視為詐騙集團的犯罪工具，並認為帳戶持有者是詐騙集團的一份子，可能面臨幫助詐騙或洗錢罪名的偵查。此外，為防止這些帳戶再被詐騙集團利用於洗錢，這些帳戶還會被標記為警示帳戶，阻斷犯罪集團的使用途徑。

（三）2024人頭帳戶新規範

為了對抗洗錢行為，特別是針對詐騙集團利用人頭帳戶進行洗錢的方式，政府於2024年實施洗錢防制法相關管理辦法，無正當理由提供金融帳戶、虛擬貨幣或第三方支付帳號的行為，相關帳戶和帳號將遭受嚴格管控，包括限制轉帳與提款，以及禁止使用網路銀行功能。

依據洗錢防制法第15條之2條款，提供人頭帳戶屬於違法行為。初次違反者將接受警方裁處告誡。若在首次告誡5年內再犯，或提供超過3個帳戶或帳號者，將面臨法律追究。對於遭到告誡的個人，金融機構將實施諸如每日轉帳和提款上限、禁用網路銀行、拒絕臨櫃交易或開新帳戶等限制，期限為5年。

政府也已與金融機構、虛擬貨幣及第三方支付業者合作，建立了一套告誡的通報機制，目的是為了阻斷詐騙集團的金流管道。

人頭帳戶刑責多重？初犯也會被關嗎？

（一）受騙仍遭定罪！？人頭帳戶被盜用成冤案近98%被判有罪！

依據司法改革基金會與台灣冤獄平反協會於2014年所做的統計，協助詐騙的人頭帳戶案件中，有將近98%的高定罪率，而到了2021年，這一比率仍然高達96%，長年居高不下！

雖然在許多案例中，無法直接證實被告與詐騙集團之間有直接的關聯，法院卻常以「間接故意（不確定故意）」的方式，判定被告有罪。特別是一旦法院認定犯罪事實明確，則會採用簡易判決進行，此時僅依據書面資料進行審理，如果提交的書狀不夠完善，被告證明無辜的難度將大大增加！

（二）人頭帳戶會坐牢嗎？人頭帳戶刑期多久？

成為人頭帳戶是可能會被判刑的！由於人頭帳戶案件牽涉到詐欺罪，依照刑法第339條，最重可被判處5年有期徒刑。然而，提供人頭帳戶的行為人一般未直接參與騙取財物，故在法院中多被認定為幫助詐欺的幫助犯，這類情況下的刑期一般為數個月不等，且有機會可以易科罰金。

但隨著2023年洗錢防制法的修正與施行，法院在審理時亦可能考慮更嚴重的洗錢罪名，一旦罪證確立，被告可能面臨牢獄之災。

（三）人頭帳戶初犯有可能不被起訴或無罪嗎？

若人頭帳戶案件的被告沒有任何前科，法院在審判時會綜合考量被告的智識能力、生活背景、案件的證據以及被告本人的陳述。

近期也有一審被判有罪，上訴二審改判無罪的人頭帳戶判決（註1），改判的原因是二審法院認為被告是為了應徵工作才提供帳戶，「主觀上並無幫助詐欺取財、幫助洗錢的不確定故意」，同樣也是被害者，因此改判無罪。但不是每個案件的被告都這麼幸運，因此，在案件陳述過程中，尤其是在一開始的偵查庭中的證言往往會大幅影響後續法官判決，若從一開始就有律師提供專業協助，將大幅增加被告獲得不起訴或無罪判決的可能性。

註1：臺灣高等法院114年度上訴字第5068號刑事判決。

被當人頭帳戶怎麼辦？自救方式看這邊！

被當人頭帳戶的處理流程

（一）被當人頭帳戶的處理流程和方式

當帳戶因涉及人頭帳戶問題被列為警示戶時，通常會經歷以下流程

  1. 收到通知：被金融機構如銀行、郵局通知帳戶被列為警示帳戶。
  2. 筆錄：接到警察局或偵查隊的通知，進行筆錄，並提交手中的證據。
  3. 偵查庭：接檢察官的通知開偵查庭（可能需要出庭1至3次）。
  4. 起訴：檢察官根據被告陳述和證據資料綜合判斷是否起訴。
  5. 法院審理：法官基於被告陳述和證據資料決定被告的有罪與否（可能需要開庭1至3次）。

在以上的過程中，通常要等大約1到3個月才會接到偵查隊的通知來進行筆錄。筆錄完成後，接下來的人頭帳戶開庭（偵查庭），可能會持續3到6個月的時間，在此期間結束後才會收到檢察官的起訴或不起訴的處分書。若案件進一步被起訴至法院審理，則會花費更長的時間。

處理人頭帳戶案件，常見有兩種方法

  1. 僅透過律師提出答辯狀向檢察官予以解釋，並試圖爭取較輕的處罰
  2. 由律師從警方筆錄階段開始陪同至地檢署階段，全程參與答辯，以防當事人不小心提供對自己不利的證詞，影響案件結果。

（二）人頭帳戶先跟被害人和解能解決問題嗎？

人頭帳戶案件在法律上屬於非告訴乃論，也就是俗稱的公訴罪，這意味著一旦案件被提告，就不能夠撤告。即使達成和解，也不能保證絕對能夠獲得不起訴或無罪的判決。考慮到實務上某些情況下，和解可能被視作與認罪無異，畢竟從司法機關的角度來看，如果認為自己無辜，理論上就無需與被害人和解。因此，是否選擇和解，建議仍應該由經驗豐富於詐欺案件的律師來進行專業評估。

被當人頭帳戶還要賠錢？賠償的金額怎麼算？

當前法院普遍認為，提供人頭帳戶對於詐騙集團來說，是其實施詐騙不可或缺的部分。因此，一旦因此被起訴或被判有罪，賠償受害者的責任大幅增加，而且以實務判決來看，判決全額賠償遭詐騙金額的情況並不少，所以努力達成不起訴或無罪的判決，不僅是避免刑事懲罰，也是為了避免承擔賠償責任的重要步驟。

關於人頭帳戶的賠償金額是以法院的判賠基準，多是以被害人的受害金額去加總計算。若帳戶涉及的入金和操作金額較大，建議在刑事訴訟階段就聘請律師介入，以最大限度地減少財務損失。

以上就是有關人頭帳戶的相關資訊，如果對於人頭帳戶問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！

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