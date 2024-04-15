被當人頭帳戶怎麼辦？律師：務必謹慎處理小心後果嚴重！

被當人頭帳戶還要賠錢？賠償的金額怎麼算？

當前法院普遍認為，提供人頭帳戶對於詐騙集團來說，是其實施詐騙不可或缺的部分。因此，一旦因此被起訴或被判有罪，賠償受害者的責任大幅增加，而且以實務判決來看，判決全額賠償遭詐騙金額的情況並不少，所以努力達成不起訴或無罪的判決，不僅是避免刑事懲罰，也是為了避免承擔賠償責任的重要步驟。

關於人頭帳戶的賠償金額是以法院的判賠基準，多是以被害人的受害金額去加總計算。若帳戶涉及的入金和操作金額較大，建議在刑事訴訟階段就聘請律師介入，以最大限度地減少財務損失。

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