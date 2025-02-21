犯罪被害人在台灣有哪些保障？不只有專法還有保護協會！

犯罪被害人權益保障法簡介
為了維護人權並促進司法改革，台灣制定了犯罪被害人權益保障法，以保護犯罪被害人的權益。該法案參考了聯合國和歐盟的相關規範，將犯罪被害人保護從過去的補償和保護提升到尊重、同理的層次。
透過公私部門的協力合作，犯罪被害人權益保障法旨在擴大並深化對被害人及其家屬的服務內容，確保他們的各項權益都能得到充分保障。這體現了台灣以人權立國的精神，展現出對犯罪被害人的關懷與重視。
犯罪被害人權益保障法的主要立法目的包括：
- 保障犯罪被害人的尊嚴與權益
- 提供犯罪被害人及其家屬必要的協助與支持
- 促進司法機關與社會各界對犯罪被害人的同理與關懷
- 建立完善的犯罪被害人保護網絡
- 落實聯合國及歐盟的犯罪被害人保護標準
（一）犯罪被害人權益保護法的保護對象
（一）犯罪被害人權益保護法的保護對象
根據《犯罪被害人權益保護法》，該法保護的對象主要包括��以下：
1.直接犯罪被害人
受到犯罪行為侵害而致生命、身體、健康遭受重大損害者。
2.間接犯罪受害人
若犯罪行為導致被害人死亡，則被害人的下列親屬也受保護：
- 配偶
- 直系血親（如父母、子女）
- 兄弟姊妹
- 其他與被害人有生活扶養關係者
3.特定犯罪案件的被害人
- 主要針對涉及嚴重暴力犯罪，如故意殺人、強制性交、重傷害等情形。
（二）修復式司法與犯罪被害人
（二）修復式司法與犯罪被害人
修復式司法是一種創新的司法模式，重視犯罪被害人的感受與需求。透過被害人參與司法程序，與加害人直接對話，修復式司法致力於修復犯罪所造成的傷害。這樣的過程不僅有助於被害人的心理復原，也讓加害人意識到自己行為的後果，進而承擔責任。
修復式司法強調以下三個面向：
- 被害人的權益：讓被害人有機會表達自己的感受，獲得應有的賠償與支持。
- 加害人的責任：促使加害人反思錯誤，並採取行動彌補傷害。
- 社區的參與：鼓勵社區成員參與修復過程，共同預防犯罪。
研究顯示，修復式司法對於降低犯罪再次發生有顯著成效。透過被害人參與、修復傷害的過程，加害人更能理解犯罪的嚴重性，進而減少再犯機會。同時，修復式司法也為犯罪預防注入新的思維，強調社區力量在預防犯罪上的重要性。
|修復��式司法的優點
|傳統司法的限制
|重視被害人感受與需求
|被害人常感到被忽視
|促進加害人反思與負責
|加害人較難意識到錯誤
|鼓勵社區參與預防犯罪
|社區較少參與司法過程
犯罪被害人的保護服務
為了協助犯罪被害人走出創傷陰霾，台灣提供了全方位的保護服務。透過法律諮詢、心理輔導及緊急資助等多元措施，犯罪被害人能夠獲得及時的支持與協助，逐步重建生活。
（一）保護服務對象
（一）保護服務對象
根據《犯罪被害人保護法》，保護服務的對象包括：
- 因犯罪行為被害致死亡者之遺屬
- 因犯罪行為被害致重傷者
- 因犯罪行為被害導致性自主權受侵害者
（二）犯罪被害人保護服務項目整理
（二）犯罪被害人保護服務項目整理
犯罪被害人保護服務涵蓋了各個面向，主要項目如下：
|服務類別
|具體措施
|法律諮詢
|提供訴訟協助、法律諮詢及陪同出庭服務
|心理輔導
|安排心理諮商、情緒支持團體及家庭關係協調
|緊急資助
|提供醫療、生活、喪葬補助及旅館費用補貼
|就學就業協助
|協助被害人子女就學及提供職業訓練、就業媒合
|生活重建
|協助申請社會福利、經濟扶助及安置服務
透過整合法律諮詢、心理輔導及緊急資助等資源，犯罪被害人保護服務建構起完善的支持網絡，期望能陪伴被害人、被害人親屬一步步走出傷痛，開啟嶄新人生。
犯罪被害補償金種類和申請方式
為保障犯罪被害人及其家屬的權益，我國設有犯罪被害補償金制度。申請人在符合一定條件下，可依法申請遺屬補償金、重傷補償金、性侵害補償金及境外補償金等4種補償金，減輕被害人及其家屬的經濟負擔，協助他們早日走出傷痛。
（一）犯罪被害人補償金種類及金額
（一）犯罪被害人補償金種類及金額
犯罪被害補償金的種類及金額整理如下表：
|補償金種類
|補償金額
|遺屬補償金
|180萬元
|重傷補償金
|80～160萬元
|性侵害補償金
|10～40萬元
|境外補償金
|120萬元
其中，遺屬補償金是提供給因犯罪行為被害死亡者的遺屬；重傷補償金則是給付因犯罪行為受重傷的被害人。性侵害補償金專門補助性侵害犯罪的被害人，而境外補償金則適用於國人於境外遭受犯罪被害的情形。
（二）犯罪被害補償金的申請條件與方式
（二）犯罪被害補償金的申請條件與方式
申請犯罪被害補償金需符合下列條件：
- 申請人須為犯罪被害人本人、遺屬或家屬。
- 犯罪行為須發生在中華民國領域內，或被害人為中華民國國民於境外遭受犯罪被害。
- 申請人須在知悉犯罪被害或事件發生後5年內提出申請。
犯罪被害補償金的申請方式是向犯罪地檢察署之犯罪被害補償審議會提出書面申請，並檢附相關證明文件。審議會將就個案進行審查，以決定是否核發補償金。
（三）申請暫時補償金
（三）申請暫時補償金
若犯罪被害人或其遺屬、家屬有急迫需要，可先行申請暫時補償金，協助因犯罪事件陷入困境的被害人及其家屬渡過難關。暫時補償金的金額上限為40萬元，申請人仍須符合一般補償金的申請資格，並於事後補齊正式申請程序。
犯罪被害人保護協會能提供哪些協助？
犯罪被害人保護協會是一個專門為犯罪被害人提供支援與協助的組織。透過全國各地的分會，犯保協會致力於為受害者及其家屬提供即時且全方位的關懷服務。這些服務包括心理輔導、法律諮詢、經濟援助等，幫助受害者走出傷痛，重建生活。
（一）各縣市犯保分會的功能
（一）各縣市犯保分會的功能
為了讓服務更加貼近受害者需求，犯保協會在各縣市設立分會，這些分會扮演著重要的角色：
- 提供在地化的關懷服務，如志工訪視、陪同�出庭等。
- 連結當地資源，如醫療機構、法律扶助基金會等，提供受害者所需協助。
- 舉辦支持團體、心理成長課程，協助受害者復原。
- 推廣犯罪被害預防教育，提升民眾自我保護意識。
（二）就近關懷與在地互助
（二）就近關懷與在地互助
犯保分會秉持「就近關懷，在地互助」的理念，透過訓練有素的志工，提供案件初期的即時訪視，評估受害者需求，並提供後續協助。
此外，犯保分會亦致力於建構在地互助網路，連結社區資源，為受害者家屬提供支持。例如，分會提供喘息服務，協助照顧受害者，讓家屬能獲得短暫休息，進而減輕家屬的照顧負擔，促進犯罪被害人及其家屬的復原與重建。
犯罪被害人的訴訟權益保障
為了保障犯罪被害人的權益，法律也賦予被害人在訴訟過程中多項權利。以下就被害人的資訊獲知權和在國民法官制度下的程序參與作進一步說明。
（一）刑事訴訟資訊獲知權
（一）刑事訴訟資訊獲知權
犯罪被害人有權獲知與其案件相關的訴訟資訊，包括偵查進度、起訴與否、法院審理情形等。檢察官和法院應主動提供這些資訊，以利被害人掌握案件進展。
此外，被害人還可申請閱覽、抄錄或複製卷宗及證物，深入了解案情。這些資訊獲知權的保障，有助於被害人積極行使其他訴訟權利。
（二）國民法官制度下的犯罪被害人參與
（二）國民法官制度下的犯罪被害人參與
國民法官制度的實施，為犯罪被害人帶來更多程序參與的機會。被害人可在審判期日到庭陳述意見，向法官、檢察官及國民法官表達心聲，確保其意見受到重視。被害人的隱私也應受到妥善保護，避免因參與程序而遭受不公平對待或二度傷害。
犯罪被害人結語
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