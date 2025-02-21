喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
犯罪被害人

犯罪被害人在台灣有哪些保障？不只有專法還有保護協會！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-02-22更新 2026-05-06
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

2023年修正通過的《犯罪被害人權益保障法》，透過公私部門合作，提供更完善的保護服務，確保犯罪被害人的權益獲得全面的保障。另提供犯罪被害補償金，減輕受害人的經濟負擔。本文將介紹犯罪被害人及其遺屬、遺族在台灣有哪些保障和幫助。

犯罪被害人權益保障法簡介

為了維護人權並促進司法改革，台灣制定了犯罪被害人權益保障法，以保護犯罪被害人的權益。該法案參考了聯合國和歐盟的相關規範，將犯罪被害人保護從過去的補償和保護提升到尊重、同理的層次。

透過公私部門的協力合作，犯罪被害人權益保障法旨在擴大並深化對被害人及其家屬的服務內容，確保他們的各項權益都能得到充分保障。這體現了台灣以人權立國的精神，展現出對犯罪被害人的關懷與重視。

犯罪被害人權益保障法的主要立法目的包括：

  • 保障犯罪被害人的尊嚴與權益
  • 提供犯罪被害人及其家屬必要的協助與支持
  • 促進司法機關與社會各界對犯罪被害人的同理與關懷
  • 建立完善的犯罪被害人保護網絡
  • 落實聯合國及歐盟的犯罪被害人保護標準

（一）犯罪被害人權益保護法的保護對象

根據《犯罪被害人權益保護法》，該法保護的對象主要包括以下：

1.直接犯罪被害人

受到犯罪行為侵害而致生命、身體、健康遭受重大損害者。

2.間接犯罪受害人

若犯罪行為導致被害人死亡，則被害人的下列親屬也受保護：

  • 配偶
  • 直系血親（如父母、子女）
  • 兄弟姊妹
  • 其他與被害人有生活扶養關係者

3.特定犯罪案件的被害人

  • 主要針對涉及嚴重暴力犯罪，如故意殺人、強制性交、重傷害等情形。

（二）修復式司法與犯罪被害人

修復式司法是一種創新的司法模式，重視犯罪被害人的感受與需求。透過被害人參與司法程序，與加害人直接對話，修復式司法致力於修復犯罪所造成的傷害。這樣的過程不僅有助於被害人的心理復原，也讓加害人意識到自己行為的後果，進而承擔責任。

修復式司法強調以下三個面向：

  • 被害人的權益：讓被害人有機會表達自己的感受，獲得應有的賠償與支持。
  • 加害人的責任：促使加害人反思錯誤，並採取行動彌補傷害。
  • 社區的參與：鼓勵社區成員參與修復過程，共同預防犯罪。

修復式司法

研究顯示，修復式司法對於降低犯罪再次發生有顯著成效。透過被害人參與、修復傷害的過程，加害人更能理解犯罪的嚴重性，進而減少再犯機會。同時，修復式司法也為犯罪預防注入新的思維，強調社區力量在預防犯罪上的重要性。

修復式司法的優點傳統司法的限制
重視被害人感受與需求被害人常感到被忽視
促進加害人反思與負責加害人較難意識到錯誤
鼓勵社區參與預防犯罪社區較少參與司法過程

犯罪被害人的保護服務

為了協助犯罪被害人走出創傷陰霾，台灣提供了全方位的保護服務。透過法律諮詢、心理輔導及緊急資助等多元措施，犯罪被害人能夠獲得及時的支持與協助，逐步重建生活。

（一）保護服務對象

根據《犯罪被害人保護法》，保護服務的對象包括：

  • 因犯罪行為被害致死亡者之遺屬
  • 因犯罪行為被害致重傷者
  • 因犯罪行為被害導致性自主權受侵害者

（二）犯罪被害人保護服務項目整理

犯罪被害人保護服務涵蓋了各個面向，主要項目如下：

服務類別具體措施
法律諮詢提供訴訟協助、法律諮詢及陪同出庭服務
心理輔導安排心理諮商、情緒支持團體及家庭關係協調
緊急資助提供醫療、生活、喪葬補助及旅館費用補貼
就學就業協助協助被害人子女就學及提供職業訓練、就業媒合
生活重建協助申請社會福利、經濟扶助及安置服務

透過整合法律諮詢、心理輔導及緊急資助等資源，犯罪被害人保護服務建構起完善的支持網絡，期望能陪伴被害人、被害人親屬一步步走出傷痛，開啟嶄新人生。

犯罪被害補償金種類和申請方式

為保障犯罪被害人及其家屬的權益，我國設有犯罪被害補償金制度。申請人在符合一定條件下，可依法申請遺屬補償金、重傷補償金、性侵害補償金及境外補償金等4種補償金，減輕被害人及其家屬的經濟負擔，協助他們早日走出傷痛。

（一）犯罪被害人補償金種類及金額

犯罪被害補償金的種類及金額整理如下表：

補償金種類補償金額
遺屬補償金180萬元
重傷補償金80～160萬元
性侵害補償金10～40萬元
境外補償金120萬元

其中，遺屬補償金是提供給因犯罪行為被害死亡者的遺屬；重傷補償金則是給付因犯罪行為受重傷的被害人。性侵害補償金專門補助性侵害犯罪的被害人，而境外補償金則適用於國人於境外遭受犯罪被害的情形。

（二）犯罪被害補償金的申請條件與方式

申請犯罪被害補償金需符合下列條件：

  • 申請人須為犯罪被害人本人、遺屬或家屬。
  • 犯罪行為須發生在中華民國領域內，或被害人為中華民國國民於境外遭受犯罪被害。
  • 申請人須在知悉犯罪被害或事件發生後5年內提出申請。

犯罪被害補償金的申請方式是向犯罪地檢察署之犯罪被害補償審議會提出書面申請，並檢附相關證明文件。審議會將就個案進行審查，以決定是否核發補償金。

（三）申請暫時補償金

若犯罪被害人或其遺屬、家屬有急迫需要，可先行申請暫時補償金，協助因犯罪事件陷入困境的被害人及其家屬渡過難關。暫時補償金的金額上限為40萬元，申請人仍須符合一般補償金的申請資格，並於事後補齊正式申請程序。

犯罪被害人保護協會能提供哪些協助？

犯罪被害人保護協會是一個專門為犯罪被害人提供支援與協助的組織。透過全國各地的分會，犯保協會致力於為受害者及其家屬提供即時且全方位的關懷服務。這些服務包括心理輔導、法律諮詢、經濟援助等，幫助受害者走出傷痛，重建生活。

（一）各縣市犯保分會的功能

為了讓服務更加貼近受害者需求，犯保協會在各縣市設立分會，這些分會扮演著重要的角色：

  • 提供在地化的關懷服務，如志工訪視、陪同出庭等。
  • 連結當地資源，如醫療機構、法律扶助基金會等，提供受害者所需協助。
  • 舉辦支持團體、心理成長課程，協助受害者復原。
  • 推廣犯罪被害預防教育，提升民眾自我保護意識。

（二）就近關懷與在地互助

犯保分會秉持「就近關懷，在地互助」的理念，透過訓練有素的志工，提供案件初期的即時訪視，評估受害者需求，並提供後續協助。

此外，犯保分會亦致力於建構在地互助網路，連結社區資源，為受害者家屬提供支持。例如，分會提供喘息服務，協助照顧受害者，讓家屬能獲得短暫休息，進而減輕家屬的照顧負擔，促進犯罪被害人及其家屬的復原與重建。

犯罪被害人的訴訟權益保障

為了保障犯罪被害人的權益，法律也賦予被害人在訴訟過程中多項權利。以下就被害人的資訊獲知權和在國民法官制度下的程序參與作進一步說明。

（一）刑事訴訟資訊獲知權

犯罪被害人有權獲知與其案件相關的訴訟資訊，包括偵查進度、起訴與否、法院審理情形等。檢察官和法院應主動提供這些資訊，以利被害人掌握案件進展。

此外，被害人還可申請閱覽、抄錄或複製卷宗及證物，深入了解案情。這些資訊獲知權的保障，有助於被害人積極行使其他訴訟權利。

（二）國民法官制度下的犯罪被害人參與

國民法官制度的實施，為犯罪被害人帶來更多程序參與的機會。被害人可在審判期日到庭陳述意見，向法官、檢察官及國民法官表達心聲，確保其意見受到重視。被害人的隱私也應受到妥善保護，避免因參與程序而遭受不公平對待或二度傷害。

以上是有關犯罪被害人相關的法律知識，如果還有其他疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook