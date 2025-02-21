犯罪被害人在台灣有哪些保障？不只有專法還有保護協會！

犯罪被害人權益保障法簡介

為了維護人權並促進司法改革，台灣制定了犯罪被害人權益保障法，以保護犯罪被害人的權益。該法案參考了聯合國和歐盟的相關規範，將犯罪被害人保護從過去的補償和保護提升到尊重、同理的層次。

透過公私部門的協力合作，犯罪被害人權益保障法旨在擴大並深化對被害人及其家屬的服務內容，確保他們的各項權益都能得到充分保障。這體現了台灣以人權立國的精神，展現出對犯罪被害人的關懷與重視。

犯罪被害人權益保障法的主要立法目的包括：