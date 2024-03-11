性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

（一）性騷擾法律定義

（一）性騷擾法律定義

什麼情況下的行為才算是性騷擾？例如，如果一位學生經常遭受來自同學的關於其身材的不當評論，這是否構成性騷擾？

根據性騷擾防治法第2條

性騷擾定義為任何不被歡迎的、性或性別相關的行為，這些行為可能使人感到��不舒服、受到冒犯或侮辱，甚至可能干擾到個人的正常生活及損害其人格尊嚴。這不僅包括物理上的接觸，也涵蓋了言語上的騷擾，如不恰當的黃色笑話或評論。

然而，並非所有使人不愉快的行為都能被法律認定為性騷擾。法院在評估一個行為是否構成性騷擾時，會考量所有相關的事實和證據。例如，若某人僅因不喜歡另一人的外貌就認為對方的一瞥是性騷擾，這在法律上通常是站不住腳的。