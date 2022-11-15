免費法律諮詢哪裡找？免費律師諮詢前先準備這7點！

免費法律諮詢是什麼？當事件發生，初步瞭解法律關係的管道！

你是否也曾有類似的狀況？生活中忽然遭遇法律問題卻求助無門，上網找解答或是向親友詢問，卻又難以保證資訊的正確性。

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不過，畢竟生活中的法律問題這麼多，而相關服務僧多粥少，因此免費法律諮詢服務不免會受到一些限制。

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