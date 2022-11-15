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免費法律諮詢哪裡找？免費律師諮詢前先準備這7點！

律師推薦雷皓明律師發佈 2022-11-15更新 2026-10-14
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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免費法律諮詢哪裡找？免費法律諮詢好嗎？台北哪裡有免費律師諮詢？線上免費法律諮詢前要準備什麼？關於免費律師諮詢的相關問題、條件、免費法律諮詢推薦和線上法律諮詢資源，本文一次幫你解答！

免費法律諮詢是什麼？當事件發生，初步瞭解法律關係的管道！


25歲的小逸，上週騎機車載女友小蓁到台中玩時，不小心與對向汽車駕駛發生擦撞，2人摔倒在地，並有多處擦傷，然而對方駕駛未下車察看便揚長而去。

事後小逸前往警局報案，警方建議除請求民事賠償外，刑事上亦可同時提告過失傷害與肇事逃逸，小逸不疑有他便在當日進行警詢筆錄並提出告訴。

但回到家後，小逸越想越不對勁，屆時若找到駕駛，自己是否要舟車勞頓到台中開庭？若是告不成是否會被反告誣告？現在撤回告訴來得及嗎？種種問題在小逸心中打轉，導致他這幾天都心神不寧，卻沒有人可以給他解答。

你是否也曾有類似的狀況？生活中忽然遭遇法律問題卻求助無門，上網找解答或是向親友詢問，卻又難以保證資訊的正確性

其實像小逸這樣的情形，可以考慮先找尋24h免費法律諮詢。你或許會有些疑惑，免費法律諮詢這種沒有利益的事真的有人做嗎？這點倒不必擔心，目前有不少單位都提供免費法律諮詢，絕對不會求助無門。

不過，畢竟生活中的法律問題這麼多，而相關服務僧多粥少，因此免費法律諮詢服務不免會受到一些限制。

接下來就來跟大家介紹免費法律諮詢的優缺點，以及哪裡有免費法律諮詢吧！如果免費法律諮詢提供的功能不足，也幫大家整理了律師諮詢費的相關資訊，讓大家遇到法律問題再也不用緊張。

我們也有提供線上免費法律諮詢服務！有需求的朋友趕緊點擊右下方的免費法律諮詢服務按鈕

免費法律諮詢好嗎？哪些狀況不適合免費法律諮詢？

（一）免費法律諮詢可以問什麼？

生活中處處是法律，因此時常會遇到需要瞭解法律內涵、適用情形的狀況，雖然直接委任律師肯定是最好的做法，但若每一件芝麻小事都要出動律師，不僅會耗費大量時間，對財務也是種負擔。

因此免費法律諮詢在這時就能派上用場，若您的狀況屬於以下5類，建議就可以先尋求免費法律諮詢的協助：

哪５類情形適合免費法律諮詢？

  • 案件剛發生，想先聽聽看專業法律建議，瞭解需準備的事項並規劃下一步處理方式。
  • 不清楚狀況是否有涉及法律問題，或對法律適用範圍並不瞭解，想進一步確認。
  • 案件狀況輕微，如未致死傷車禍案件，僅需確認後續處理程序。
  • 當事人具備一定法律知識，對案件有相當概念，想與諮詢單位確認案件的可能結果。
  • 預算有限，僅能尋求免費資源協助。

⭐不過也提醒大家，雖然有許多人是因預算考量選擇免費法律諮詢，但若案件較為嚴重或複雜，建議還是委任專業律師提供建議，預算部分可考慮尋求法扶協助，才不會導致權益受損。

（二）免費法律諮詢可能有的6大限制！

然而，免費法律諮詢雖能幫助我們釐清並處理部分法律問題，但天下沒有白吃的午餐，享受免費服務的同時，自然也會有相應的限制。

以下就幫大家整理出免費法律諮詢可能會有的6大限制：

免費法律諮詢6大限制

1.等待時間長

由於民眾在生活中十分容易遇到法律問題需要解答，因此免費法律諮詢服務一向相當熱門，然而能夠提供服務的法律專業人士極其有限。

在供不應求的狀況下，想獲得服務通常需要經歷較長的預約與等候，甚至有些組織會審核案件諮詢的必要性。因此若是時效急迫的案件，尋求免費法律諮詢管道可能導致程序延宕，致使遭受法律上的不利益。

2.諮詢時間短

經過了漫長的等候，好不容易見到法律專家，但你們的會面時間可能只有短短的30分鐘！假使這次遭遇的案件較為複雜，稀少的時間可能讓你連將事件敘述完整都有困難，更遑論獲取有用的建議了！

3.獲取資訊淺薄

由於諮詢時間有限，聽完案件後，專家頂多能助你釐清案情與適用法律，並建議初步的處理方式及後續可能結果，不太可能針對案情有深入的討論或策略擬定

因此若是較嚴重或困難的案件，仍然會建議找尋付費管道或直接委任律師，才能更全面地獲取所需的法律知識及應對方針。

4.僅提供初步諮詢功能

法律問題並非理解適用法條即可解決，後續可能還需經過調解、訴訟等程序，免費法律諮詢僅能提供初步協助，後續程序可是一點忙都不會幫，必須額外花費大量心力來尋找解決管道

5.難以銜接後續程序

承上所述，有時候不同專家提出的法律建議與策略並不相同，若前期透過免費法律諮詢獲取資訊，但之後委任其他律師協助辯護，可能會產生資訊落差或是策略方針不同等弊病，導致前後程序難以銜接。

6.諮詢專業性難以保證

雖說通常提供免費法律諮詢的都是法律層面的專家，但對於訴訟實務上的瞭解未必清楚，可能會產生些許偏誤。

除此之外，在選擇免費法律諮詢管道時也要注意，有些網路或民間機構提供的法律諮詢服務並不專業，甚至是由非律師來提供法律諮詢服務，有違反律師法127條的疑慮。若是接收了錯誤的知識，反而可能遭受法律上的不利益。


雖然免費法律諮詢有諸多限制，但仍不失為遭遇輕微法律問題時的優良解方。不過現在提供免費法律諮詢的單位眾多，該如何評估這些單位的專業性？在進行諮詢前，又該做好怎樣的準備呢？就讓我們接著來了解。

哪裡有免費法律諮詢資源？諮詢前做好準備不緊張！

（一）進行免費法律諮詢前，做好這7點準備更有效率！

如同前面所述，免費法律諮詢的時間十分寶貴，因此在正式開始前，務必先做好一些準備，才能在諮詢時把握每分每秒，順利得到對自身有益處的資訊。

以下這7點項目，就是大家在諮詢中或諮詢前可以預先準備的心態：

  1. 上網搜尋相關知識
    在與律師會面前，先瞭解相關法條、名詞以及過往類似案例，能幫助當下的理解，也有助於與律師的溝通，不會浪費時間在解釋基礎的認知上。

  2. 整理狀況並分列主次要問題
    諮詢時間並不長，因此若能先將問題分成主次要整理清楚，敘述時更為完整有邏輯，可以讓每分鐘的諮詢時間都花在刀口上，順利解決問題。

  3. 準備證據及資料
    法律一切講求證據，就像遊戲中的手牌，種類及張數越多，能採取的策略就越豐富。因此若能事前將案件相關的證據及資料備齊讓律師參考，更能擬定有效的策略方針，並較準確評估案件的勝率。

  4. 以溝通代替情緒
    諮詢時間有限，若是都花在情緒抱怨上可就太過浪費！即使諮詢者做出的評估與你想像有所出入，也別急著爭論，先聆聽建議並自行取捨，確認自己的想法是否有所偏誤。

  5. 控制時間
    免費諮詢等候的人數眾多，幾乎不可能有延長的機會，除了確保不要遲到外，如何在有限時間內完整敘述案情並獲得必要的資訊，就是自己要研究的功課！

  6. 認真聆聽與紀錄
    諮詢的機會十分難得，如果要一直重複確認講過的內容，可能導致無法解決真正的核心問題，因此務必做好紀錄，必要時也可以詢問諮詢者可否錄音，以免遺漏細節。

  7. 確認後續行動
    光是釐清案情和法律關係還不夠，法律諮詢時記得要確認後續該採取什麼行動，才能真正對自己的案件產生有利的影響。

除此之外，在免費法律諮詢時也可以多多觀察提供諮詢者的應對、溝通是否合適，若之後有委任的需求，可以做為一定的參考依據。

（二）4大免費法律諮詢管道介紹！視需求找尋合適的法律諮詢！

說了這麼多，那免費法律諮詢究竟要去哪裡找呢？除了部分律師事務所會提供免費諮詢服務外，也有一些機構會提供民眾法律相關的協助，以下就跟大家介紹4種免費法律諮詢服務平台：

1.政府免費法律諮詢

舉凡地方市政府、里民中心或區公所免費法律諮詢，都屬於政府免費法律諮詢的一環。公部門的法律諮詢好處在於服務地點、時間、聯絡方式、注意事項與諮詢類別都公開透明，在網路上就可找到政府免費法律諮詢電話、服務律師與時間，能夠減少來回查詢資料的成本。

2.立委、議員服務處免費法律諮詢

做為地方的立法機構成員，許多議員也會將法律諮詢做為選民服務的一環，可以前往政治人物設立的選民服務處，或撥打提供的免費法律諮詢電話來進行初步諮詢。

3.法院免費法律諮詢

為了落實司法為民的概念，司法院於各法院設立單一窗口聯合服務中心，為民眾提供免費法律諮詢服務，並提供各類司法行政事務及訴訟輔導。

所以若是有疑問的民眾，不妨也能利用法院免費律師諮詢，獲得對案件的初步分析資訊。不過要注意的就是法院有許多案件要處理，因此可能需要耗費不少時間等待服務。

除此之外，若是案件較複雜，需要更專業法律服務但預算拮据的民眾，也可以參考法律扶助基金會免費律師的協助，不過法扶資源有限，務必確實有需求再進行申請，勿隨意浪費司法資源。

4.民間團體免費法律諮詢

部分帶有公益性質的民間團體也會提供免費法律諮詢，如：司法改革基金會、車禍關懷協會、婦女新知基金會等。

這些組織團體通常善於處理特定領域的法律問題，在實務經驗上十分豐富，民眾可視自己的案件類別挑選合適的民間團體詢問。不過有時民間團體提供建議的人不一定擁有法律專業，這點大家就要自行斟酌﹐觀察及參考。

（三）台北免費法律諮詢找誰好？讓喆律做你最堅強的後盾！

除了以上幾種機構，最穩妥的方法當然還是直接找專業律師事務所做法律諮詢！如果你在生活中遇到了法律相關的疑問需要解惑，推薦你可以找喆律法律事務所協助。

喆律法律事務所自成立以來，已承辦超過1,5000件法律案件，不僅成員皆具備深厚法學素養與專業，在服務品質及態度上也屢獲客戶盛讚，確保當事人在優良的服務體驗下，也能夠獲得法律上的最佳利益。

此外，喆律法律事務所在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄皆設有辦公室，無論您在何處遇到了法律問題，都能快速聯絡到喆律的堅強團隊，為您保障最高品質的法律服務。

所以無論是台北市免費法律諮詢或是全台各地的多元案件，都可以安心交給喆律，讓您不必為法律問題日夜擔憂。

而因應現代社會的快速發展，喆律也提供線上法律諮詢免費平台，若想針對案件做初步釐清，或是瞭解適用法律，可直接加入喆律的免費法律諮詢LINE官方帳號，不需等待太久即可獲得最專業的回覆，相信能成為您為法律問題煩憂時最有效的強心劑。

目前喆律已透過線上解決超過20萬位民眾的法律問題，除了最主力的家事案件，各類民事、刑事、行政法案件，喆律的律師都會竭誠地為民眾服務，幫助您做齊萬全準備。

⭐當然，若是您的案件較為緊急，仍然建議直接與律師面對面諮詢，喆律也提供了最完整的銜接服務，若您在免費法律諮詢後需要更多的協助，都可直接與喆律洽談後續委任規劃。

免費律師諮詢不夠用！律師諮詢費通常怎麼算？

如果案件較為複雜或是需要更多的後續協助，免費法律諮詢提供的服務無法負荷時，就應該考慮付費諮詢，或是直接委任律師，能夠更深入瞭解案件的詳細解決途徑。

不過民眾可能對付費律師諮詢費用不甚瞭解，這邊提供大家參考的依據： 律師諮詢費怎麼算？

目前市面上律師諮詢費多數以鐘點計費，而行情大約介於2,000元/時至8,000元/時，價格差距主要視律師的知名度、年資、相關領域經驗，以及案件類型、複雜程度而有所調整，若案件類型十分特殊，或是牽扯到的法律關係過於複雜，價格也可能水漲船高。

而更多律師後續服務費用則可參考此篇文章：2026律師費用行情大解密！超完整項目、計價方式

您或是周遭的朋友近來正遭遇法律問題，卻苦尋不到解方嗎？如果有法律諮詢的相關需求，不妨撥打下方電話或點擊連結，讓喆律為您提供最專業的建議及法律服務吧

（一）※免費法律諮詢電話

1.預約法律諮詢專線：（02）7755-1985
2.專線服務時間：週一至週五9:00～18:00

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