雙重國籍有違法嗎？台灣接受雙重國籍嗎？律師解釋給你聽！

台灣雙重國籍法律規範完整解析

台灣的雙重國籍政策在2016年國籍法修正後出現重大變化，為特定人才開啟新的可能。這項法律調整反映了政府在人才競爭與國家安全之間尋求平衡的努力。了解這些法律規範對於計劃申請或已持有雙重國籍的民眾來說至關重要。

我國因考量國家資源有限，對外國人歸化一向以單一國籍為原則，雙重國籍為例外。然而，隨著全球化趨勢和人才競爭加劇，政府逐漸調整相關政策。�這種轉變體現在具體的法律條文修正上。

（一）核心法條與重要規定

國籍法第2條明確規定了台灣國籍的取得方式，採用屬人主義原則。根據此條文，父或母為中華民國國民者，其子女自動取得中華民國國籍。這項規定為許多海外出生的華人子女提供了雙重國籍的可能性。

第9條則規範了歸化的基本條件。申請歸化者通常需要放棄國籍，但法律也提供了例外情況。這些例外條款成為雙重國籍政策的重要突破口。

國籍法第20條涉及公職限制的相關規定。持有雙重國籍者在擔任特定公職時面臨限制，這反映了政府對國家安全的考量。

法條編號 主要內容 雙重國籍相關性 實際影響 第2條 屬人主義國籍取得 高度相關 海外出生子女可能擁有雙重國籍 第9條 歸化基本條件 中度相關 一般情況需放棄國籍 第20條 公職任用限制 高度相關 雙重國籍者面臨公職限制 第20條第二項 特殊人才例外規定 極高相關 高級專業人才可保留原國籍

（二）政府政策演進與立場

2016年12月21日國籍法修正後，有殊勳者或高級專業人才歸化國籍不用放棄國籍。這項重大政策轉變標誌著台灣對人才吸引策略的調整。政府認知到在全球人才競爭中，過於嚴格的單一國籍要求可能阻礙優秀人才的引進。

內政部作為主管機關，對於雙重國籍政策採取謹慎開放的態度。政府強調這項政策主要針對能為國家帶來重大貢獻的特殊人才。同時也明確表示，一般民眾的歸化申請仍需遵循傳統的單一國籍原則。

在公職限制方面，政府維持嚴格的立場。持��有雙重國籍者不得擔任總統、副總統、行政院院長等重要職務。這項規定反映了政府對國家安全和政治忠誠度的重視。

（三）法律條文實際執行情況

在實際執行層面，相關部門對於雙重國籍案件採取個案審查的方式。申請者需要提供詳細的資格證明文件，證明其符合高級專業人才或有殊勳者的標準。審查過程通常較為嚴格且耗時。

對於已持有雙重國籍的民眾，政府要求其在特定情況下做出選擇。例如，當面臨兵役義務或申請特定公職限制職位時，可能需要考慮是否放棄國籍。

法律條文的解釋權歸屬於相關主管機關。在實務上，內政部戶政司負責國籍事務的具體執行。民眾如有疑問，可向戶政事務所或直接聯繫內政部尋求官方解釋。

這些法律規範的實際應用顯示，台灣正在逐步建立更加靈活的國籍政策框架。同時也保持對國家安全和政治穩定的必要考量。

（四）雙重國籍可能面臨的法律限制與潛在風險

雖然雙重國籍帶來許多便利，但持有雙重國籍者也必須面對一些法律限制和潛在風險。這些限制主要源於國家對於公民忠誠度的考量。了解這些規定有助於雙重國籍者做好充分準備，避免不必要的法律困擾。

在台灣，雙重國籍者需要特別注意就業、旅行和法律適用等方面的限制。這些規定雖然可能造成不便，但都有其法理基礎和實務考量。

就業限制與公職任用規定

國籍法第20條明確規定了雙重國籍者在擔任公職方面的限制。學者指出，國籍為「永結忠誠」之產物，國籍與忠誠具有不可分離的關係。雙重國籍人士往往令人對其忠誠對象有所疑慮，為避免執行公務時發生偏差，因��此限制其擔任公職。

具體的限制職位包括：

總統、副總統及五院院長等憲政職位

立法委員、直轄市長、縣市長等民選公職

軍職、警職及涉及國家安全的重要職務

司法官、檢察官等司法職位

不過，一般公務員職位和私人企業工作則不受此限制。雙重國籍者仍可在教育、醫療、商業等領域正常就業。

國際旅行與護照使用注意事項

雙重國籍者在國際旅行時需要格外謹慎護照的使用。基本原則是出入境時應使用同一本護照，避免在海關產生身份認定問題。

重要的使用規則包括：

入境台灣時必須使用中華民國護照

前往第三國時可選擇較便利的護照

避免在同一趟旅程中混用不同護照

務必確認目的地國家對雙重國籍的政策

此外，某些國家可能要求雙重國籍者在入境時聲明主要國籍。建議出國前先了解相關規定，避免在機場遇到困擾。

法律衝突時的處理原則

當兩國法律產生衝突時，雙重國籍者面臨的風險相對較高。處理這類問題需要遵循明確的原則，以降低法律風險。

屬地主義是最重要的處理原則。在台灣境內時，主要適用中華民國法律；在外國境內時，則需遵守當地法規。這個原則有助於避免大部分的法律衝突問題。

面對複雜的法律衝突時，建議採取以下步驟：

及時尋求專業法律諮詢

主動向相關機關說明情況

保留完整的證據和文件

必要時考慮放棄其中一國國籍

雖然這些限制可能帶來不便，但透過妥善規劃和專業諮詢，大多數問題都能獲得妥善解決。重要的是要誠實面對這些風險，做好充分的準備和評估。

（五）持有雙重國籍者在台灣的權利與義務

持有雙重國籍的民眾在台灣享有的權利義務範圍，是許多人關心的重要議題。雙重國籍者在台灣的法律地位基本上與一般國民相同，但在某些特定領域仍有需要注意的規範。

根據我國法律制度，雙重國籍者享有完整的公民權利保障。同時也需要履行相對應的法律義務，包括最重要的兵役與稅務責任。這些規定的設計目的是確保國家安全與社會公平，同時保障每位國民的基本權益。

公民權利的完整行使範圍

雙重國籍者在台灣享有與一般國民相同的完整公民權利。這包括選舉權與被選舉權，可以參與各級政府選舉投票。社會福利方面，同樣享有健保、勞保等各項社會保險制度的保障。

在教育權利上，雙重國籍者的子女可以就讀公立學校，享受國民教育的完整權益。財產權方面，可以在台灣自由購買不動產，不受外國人投資限制。

工作權利也受到完整保障，可以在台灣自由就業或創業。不過在特定公職領域可能有額外限制，這部分需要個別了解相關規定。

兵役義務與相關法律規定

男性雙重國籍者的兵役義務是最重要的法律責任之一。根據兵役法規定，具有中華民國國籍的男性都有服兵役的義務。即使同時擁有外國國籍，這項義務依然存在。

不過法律也提供了一些彈性規定。如果在國外長期居留並符合特定條件，可以申請緩徵或免役。具體條件包括在國外連續居住滿一定年限，或有特殊專業需求等情況。

申請兵役相關手續時，建議及早向戶籍所在地的區公所或兵役課諮詢。每個人的情況不同，專業建議能幫助您了解最適合的處理方式。

稅務義務與申報責任

雙重國籍者的稅務義務相對複雜，需要特別注意台灣與其他國家的稅法規定。在台灣有所得的情況下，必須�依法申報綜合所得稅。海外所得部分也有相關申報規定需要遵守。

台灣採用屬人兼屬地主義的課稅原則。這意味著不論所得來源地在哪裡，都可能需要在台灣申報。不過也有一些免稅額度與扣除額可以運用。

稅務項目 申報義務 注意事項 相關法規 國內所得 必須申報 包含薪資、投資收益等 所得稅法 海外所得 超過門檻需申報 年度超過100萬元 所得基本稅額條例 財產交易 依規定申報 不動產、股票等交易 所得稅法相關條文 贈與稅 超過免稅額需申報 每年244萬元免稅額 遺產及贈與稅法

建議雙重國籍者定期諮詢稅務專業人士，確保完全符合法律規定。妥善的稅務規劃不僅能避免法律風險，也能合法節省稅務負擔。記住，誠實申報是每位國民的基本義務，也是維護國家財政的重要責任。