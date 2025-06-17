裁判費怎麼計算？提告刑事跟民事的裁判費算法一樣嗎？

裁判費的定義及基本概念
裁判費是在法庭上解決問題時必須支付的一種費用，涉及法院的案件都需要繳納這個費用。
（一）裁判費是什麼？
裁判費主要用來支付法庭的基本運作成本，包括了文書工作、審判過程還有裁決執行等方面的支出。
（二）裁判費與訴訟費用的區別
很多人會把裁判費和訴訟費用混淆。但實際上，這兩者是有區別的。裁判費只是訴訟過程中的一小部分。
而訴訟費用包含了所有進行訴訟所需的經濟支出。
（三）裁判費的繳納時間與方式
起訴時的裁判費繳納是進行訴訟的第一步。遞交起訴書時，同時需要繳納起訴裁判費。如果未及時繳納，法院可能不接受訴訟。
上訴時裁判費的繳納流程也很重要。不滿意一審判決，決定上訴時，要按期繳納裁判費。若繳納延遲，可能失去上訴的機會。
所以，正確及時繳納裁判費，在法律訴訟中非常關鍵。
民事訴訟與刑事訴訟的裁判費差異
在台灣，民事訴訟與刑事訴訟的裁判費不一樣，這主要因為兩種訴訟的目標和本質有所差異。
（一）民事訴訟的裁判費規定
談到民事訴訟�，當事人要負擔的裁判費通常和訴訟金額掛鉤。這包括財產和非財產權訴訟。由於民事訴訟處理的是私人間的問題，所以要由當事人自己支付裁判費。
（二）刑事訴要付裁判費嗎？
刑事訴訟中，當事人大多不用付裁判費。這類訴訟專注於刑事責任，由國家承擔費用，降低市民負擔。但如果刑事案件包含民事訴訟，當事人可能需要依民事訴訟規定支付費用，特別是案件進入民事審判階段時。
（三）訴訟費用的其他組成部分
在處理法律案件時，除了裁判費用，還可能包括證人日旅費和鑑定費等。
證人日旅費是補償出庭的交通和日常開支。證人出庭時，可得到500元的基礎日費和交通費。目的是讓證人能自願出庭，不擔心經濟問題。
而鑑定費是當案件需要專業知識時收取的。這費用根據鑑定的復雜程度和所需的專業知識來定。由法院決定是否需要，確保公正裁判。
裁判費的計算方法
（一）民事案件裁判費算法
在台灣，對於民事案件的裁判費計算方式有所不同。這主要是根據訴訟的標的價額來決定，包括財產權訴訟裁判費及非財產權訴訟裁判費。
1.財產權訴訟的裁判費計算
對於財產權訴訟，裁判費是按照訴訟標的金額計算的。舉例來說，如果訴訟的標的價額低於10萬元，裁判費是1,000元。當訴訟標的金額上升時，裁判費也會隨之增加。
司法院的民事裁判費試算表可以估算訴訟的經濟負擔。這個工具使用方便，能快速告訴你可能需要的費用。
如何使用司法院提供的計算工具？
只要把訴訟標的價額輸入試算表，它會自動計算出裁判費。無論案件大小，這工具都能幫你快速且準確地算出費用。這讓你在起訴前，能有好的財務準備。
如果標的金額達到五百萬元，那麼裁判費約為五萬五千元。財產權訴訟裁判費會隨著訴訟標的的價額變化而調整。
2.非財產權訴訟的裁判費
但非財產權訴訟的裁判費是固定不變的。它通常涉及如家庭問題或勞動爭議等案件。這些案件的裁判費用是根據案件的性質來確定，並不因金額大小而改變。
（二）刑事附帶民事訴訟的裁判費
刑事案件如果涉及民事賠償，可以進行刑事附帶民事訴訟，這類訴訟在裁判費方面有其特殊規定。
1.刑事附帶民事訴訟裁判費特例
在刑事附帶民事訴訟的早期，法律允許不用繳納裁判費。這是為了讓受害者或其家屬能夠輕鬆地通過司法途徑尋求賠償，不需擔心初期的經濟壓力。
2.轉至民事庭審理時的裁判費規則
當刑事附帶民事訴訟轉到民事庭時，也是不需要繳裁判費的。
但刑事附帶民事訴訟如果要上訴，就要按民事訴訟費用法規，支付上訴的裁判費了。
|訴訟階段
|是否需繳納裁判費
|初審階段
|不需要
|移轉至民事庭審理
|不需要
|上訴階段
|需要
（三）上訴階段的裁判費規定
上訴裁判費，是民事訴訟進入上訴階段時，當事人必須支付的費用。這部分費用基於第一審裁判費的1.5倍計算。
如果訴訟過程包含多階段，例如第二審或第三審，裁判費會進一步增加。第三審的裁判費可能根據民事訴訟法進行調整，包括法律顧問費用。
如何申請裁判費減免與救助
（一）訴訟救助的基本規定
根據民事訴訟法，遇到經濟困難的當事人可申請訴訟救助。這項措施旨在保障司法公正。但要知道，即便申請成功，敗訴時仍需自付裁判費用。
（二）裁判費減免申請流程
要申請裁判費減免，必須提交一份包含經濟困難證明的詳細申請書。申請人須證明無力承擔所有訴訟費且案件有勝訴機會。
- 瞭解裁判費減免的資格條件。
- 準備必要的文件，如收入證明及其他財務狀況證明。
- 填寫申請表，詳細說明申請裁判費減免的理由。
- 提交申請至負責的地方法院，等待審查。
（三）裁判費減免之後的返還規定
在訴訟過程中，如果當事人透過和解或調解解決了爭議，或者決定撤回起訴，他們可以向法院申請退還裁判費。根據民事訴訟法，當事人有權獲得裁判費的返還。當事人必須在起訴後的3個月內提出申請，可能會收回已繳裁判費的三分之二。
許多當事人可能不熟悉法律程序，可能會忽略這項有利於自己的權利。尤其是當和解成立或撤回起訴時，提出返還裁判費的申請變得很重要。當事人需要向法院提供必要的證明文件，並可以使用法院提供的書狀範例來申請。
重要的是，裁判費的返還需要當事人主動申請，並不是自動進行的。如果超過法定時限，申請返還的機會可能就會喪失。因此，在撤回起訴或和解成立後，記得及時向法院申請裁判費返還。