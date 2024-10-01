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什麼是常年法律顧問？

法律顧問的收費是多少？用法顧方案真的有比較省錢嗎？

律師推薦雷皓明律師發佈 2024-10-01更新 2026-08-24
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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您知道法律顧問究竟是做什麼的嗎？對於企業來說，聘請法律顧問有哪些實際好處？是否有必要聘請常年法律顧問？本文將由資深律師深入解析法律顧問的角色功能、服務內容以及收費方案，並教您如何辨識一位合格的法律顧問及其證書所應包含的內容！

法顧是什麼？法律顧問提供哪些服務？

（一）什麼是常年法律顧問？

「常年法律顧問」指的是與客戶建立長期合作關係，在一定期間內提供連續性法律服務的律師或律師事務所。

開辦和經營企業，無論是大公司還是小型企業，從創業初期到日常運營，甚至擴張階段，都難免會遇到各種法律問題。大型組織或許有能力聘請專職的法務人員來處理這些問題，但對於許多小型公司而言，常常沒有持續面對法律問題或糾紛的需求，也無法承擔聘請專職法務或律師所需的月薪、節日獎金和年終獎金等高成本。

在這種情況下，聘請「法律顧問」成為一種經濟有效的解決方案。法律顧問服務不僅成本較低，一旦遇到法律問題，企業就能得到專業律師的即時幫助，這種模式既省錢又實用，可謂一舉兩得。透過這種方式，即使是資源有限的小企業也能確保在法律上的需求得到妥善處理，保護自身權益。

（二）公司法律顧問的功用

雖然公司不一定天天面臨法律糾紛，但有一位長期合作的法律顧問仍舊有諸多好處：

  1. 熟悉公司情況，保障權益
    法律顧問契約通常一簽就是1年，合作得當往往就會延續下去，這種長時間的合作使得律師能深入了解公司的業務、運營模式和組織結構。這種熟悉度對比偶爾才聯繫的律師要高得多，律師不需要重複了解相同的背景資訊，可以更快速地提出針對性的法律建議，並在面臨問題時制定出最佳策略。

  2. 預防法律風險
    與長期的法律顧問合作，可以隨時諮詢法律問題，甚至委託他們擬定合同或處理其他法律事務，這不僅可以解決日常的小問題，還可以讓律師提前預見到可能的法律風險，從而規避風險，預防法律糾紛的發生。

  3. 快速有效解決問題
    在商業運作中遇到法律問題時，迅速反應極為重要，可能涉及到公司的運營、業績及聲譽。擁有法律顧問可以即時介入，無需花費時間去尋找合適的律師，且律師通常會優先處理長期合作客戶的案件，從而有效控制損失。

  4. 成本效益更高
    熟悉公司情況的律師上手更快，因而所花時間更少，這自然能節省很多費用。此外，長期合作建立的信任和熟識度可能使得在進行訴訟或其他法律服務時獲得一定的費用優惠。

因此，即便公司不常發生法律問題，聘請一位長期的法律顧問仍然是一個明智的選擇，能為企業帶來持續的法律支持和保護。

（三）法律顧問工作內容

常年法律顧問或其團隊提供的服務範圍依據不同的價格與方案會有所變化，然而一般而言，他們所提供的法律服務內容大致包括：

  1. 提供法律諮詢：透過電話、線上溝通或面對面會談，提供專業的法律建議。
  2. 規劃管理制度：針對企業特定需要，從法律層面設計適合的管理制度或內部規章，同時教育員工關於法律的基本知識。
  3. 更新法律資訊：隨時更新與公司業務相關的法律條文，協助企業更新、新增或修改組織的規定。
  4. 法律角度的經營建議：從法律角度對經營決策提供意見，分析潛在的法律問題，從而幫助企業規避風險。
  5. 撰寫與審核法律文件：包括契約、存證信函、協議書及律師函等文件的撰寫與審核。
  6. 代表公司進行談判：在公司與其他企業之間的商業談判中代表公司，或與員工、客戶、消費者等進行交涉，處理各種法律糾紛。
  7. 訴訟代理：在法庭上代表公司處理訴訟案件，包括證據蒐集、辯護、爭取公司權益。

這些服務不僅有助於企業在經營過程中維持法律合規，也是企業防範法律風險、保護自身權益的重要手段。 通過常年法律顧問的專業支持，企業可以更專注於業務發展，同時確保法律問題得到適當解決。

（四）哪些產業會需要法律顧問？

除了商業企業，如大型企業、中小型公司以及新創公司需要法律顧問外，其他許多行業如媒體業、經紀公司、房地產仲介、醫療機構等，幾乎都需要法律顧問的協助。此外，如大樓管委會或擁有大量商業物業的房東也需法律專家來幫助規避風險、解決糾紛。

（五）一般民眾也有常年法律顧問方案嗎？

其實，一般民眾在生活中也經常會遇到各種法律問題，例如：

  • 交易問題：購買汽車、房產、奢侈品甚至昂貴家電時可能會遭遇法律糾紛。
  • 租賃糾紛：無論是學生、職場人士或家庭，在租賃房屋時可能會遇到不理想的房東。
  • 職場權益：涉及工作合同的簽署、職場中的權益保護、離職或被解雇時的權益問題。
  • 家庭法律問題：涵蓋婚前協議、離婚財產分配、子女監護權、撫養費及贍養費等。
  • 繼承與稅務：處理日常稅務問題，以及長輩過世後的繼承問題和遺產稅。
  • 其他：如鄰里糾紛、投資相關問題等也可能涉及法律。

雖然法律問題與每個人的日常生活密切相關，但這些問題通常是偶發的。對個人或家庭而言，固定聘用一位長期法律顧問可能會造成相當的財務負擔。因此，建議在遇到具體法律問題時，再按需求尋求律師的諮詢或代理，這樣既實用又經濟。

法律顧問一般行情和收費方案

公司法律顧問的費用實際上取決於律師的經驗、所提供的服務類型以及事務所所推出的合作方案。以下我們將介紹幾種不同的法律顧問服務及其相應的費用。

（一）定額諮詢法律顧問方案

此類方案包括一張律師顧問證書以及固定的諮詢時數（例如10小時）。一旦指定的諮詢時數用完，若需進一步服務則需追加費用。此方案通常不包括撰寫訴狀、合約、和解書等非訟事務，或出庭訴訟、調解等服務，這些都需要額外支付。

定額諮詢法律顧問的年費範圍通常在3萬至10萬元，具體取決於包含的服務時數。

（二）儲值式法律顧問服務

這種服務方案基本涵蓋一切，包括諮詢、非訟及訴訟法律服務等。企業預先支付一定金額，根據服務使用情況進行扣款，多退少補。雖然初期投入較高，但因為是預付制，所以每次律師提供服務前都會有明確的報價，因此不必擔心費用問題。

儲值式法律顧問服務的年費約在15萬元至20萬元不等，至於諮詢、書狀、會議、出庭等項目則會視不同事務所有不同的扣款標準。

（三）法律顧問證書

通常，當企業聘請法律顧問並簽訂長期合作合約時，無論採用上述何種方案，律師或律師事務所都會提供一份律師顧問證書。

這份證書常被委託企業懸掛在辦公室的顯眼位置，不僅作為對內外展示的一種信任標誌，也具有一定的警示和威懾作用，特別是對於潛在的不法侵權行為。來看看法律顧問證書都包含什麼內容吧！

1.法律顧問證書內容

  • 有「法律顧問證書」字樣
  • 直式、橫式不限
  • 委任企業名稱
  • 簡單扼要闡述保障內容
  • 聘任日期：起始到截止日
  • 律師或事務所名稱及用印

2.法律顧問證書範例

喆律法律事務所法顧證書範例

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詳細的法顧內容可以參考：喆律法律事務所法顧服務

以上就是有關法律顧問費用的相關資訊，如果對於法律顧問費用問題還有疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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