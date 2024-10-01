法律顧問的收費是多少？用法顧方案真的有比較省錢嗎？

（一）什麼是常年法律顧問？

（一）什麼是常年法律顧問？

「常年法律顧問」指的是與客戶建立長期合作關係，在一定期間內提供連續性法律服務的律師或律師事務所。

開辦和經營企業，無論是大公司還是小型企業，從創業初期到日常運營，甚至擴張階段，都難免會遇到各種法律問題。大型組織或許有能力聘請專職的法務人員來處理這些問題，但對於許多小型公司而言，常常沒有持續面對法律問題或糾紛的需求，也無法承擔聘請專職法務或律師所需的月薪、節日獎金和年終獎金等高成本。

在這種情況下，聘請「法律顧問」成為一種經濟有效的解決方案。法律顧問服務不僅成本較低，一旦遇到法律問題，企業就能得到專業律師的即時幫助，這種模式既省錢又實用，可謂一舉兩得。透過這種方式，即使是資源有限的小企業也能確保在法律上的需求得到妥善處理，保護自身權益。