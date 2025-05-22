外流別人自慰影片有什麼法律責任？有可能要求平台下架嗎？

自慰影片未經同意外流的法律責任

在網路時代，自慰影片未經當事人同意而遭到外流的情況時有所聞。這不僅嚴重侵犯了個人的隱私權，也可能觸犯法律，加害人需要負擔相應的法律責任。

（一）刑法妨害秘密罪的�適用

根據刑法第315-1條，無故偷錄他人的性私密影像，即構成妨害秘密罪，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。這意味著，若有人在他人不知情或未同意的情況下，偷錄其自慰影片，即可能面臨刑事責任。

（二）散布猥褻物品罪的可能

除了偷錄，將他人的性私密影像散布到網路上，讓不特定多數人得以觀覽，也可能觸犯刑法第235條的散布猥褻物品罪，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

（三）性隱私權受侵害的民事求償

除了刑事責任，被害人的性隱私權也受到了嚴重侵害。根據民法第18條和第195條，被害人有權向加害人請求民事求償，要求其賠償損害並回復名譽。這意味著，加害人除了可能面臨刑事處罰，還可能需要支付鉅額的民事賠償金。

總的來說，在未經當事人同意的情況下，偷錄並散布他人的自慰影片，不僅違反道德，也可能觸犯多項法律，需要承擔嚴重的法律責任。