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自慰 外流

外流別人自慰影片有什麼法律責任？有可能要求平台下架嗎？

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-05-22更新 2026-10-19
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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性私密影像外流的問題愈來愈常見，有些是在當事人不知情的狀況下遭人偷拍，再被加害人散布到網路上；有些則是雙方一開始同意拍攝，但事後卻被對方擅自上傳。這些行為不僅嚴重侵犯了個人的性隱私權，也可能觸犯刑法上的妨害秘密罪。本文中律師將詳細解說自慰外流影片相關的法律責任。

自慰影片未經同意外流的法律責任

在網路時代，自慰影片未經當事人同意而遭到外流的情況時有所聞。這不僅嚴重侵犯了個人的隱私權，也可能觸犯法律，加害人需要負擔相應的法律責任。

（一）刑法妨害秘密罪的適用

根據刑法第315-1條，無故偷錄他人的性私密影像，即構成妨害秘密罪，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。這意味著，若有人在他人不知情或未同意的情況下，偷錄其自慰影片，即可能面臨刑事責任。

（二）散布猥褻物品罪的可能

除了偷錄，將他人的性私密影像散布到網路上，讓不特定多數人得以觀覽，也可能觸犯刑法第235條的散布猥褻物品罪，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

（三）性隱私權受侵害的民事求償

除了刑事責任，被害人的性隱私權也受到了嚴重侵害。根據民法第18條和第195條，被害人有權向加害人請求民事求償，要求其賠償損害並回復名譽。這意味著，加害人除了可能面臨刑事處罰，還可能需要支付鉅額的民事賠償金。

總的來說，在未經當事人同意的情況下，偷錄並散布他人的自慰影片，不僅違反道德，也可能觸犯多項法律，需要承擔嚴重的法律責任。

私密影片外流時應採取的應對措施

當發現自己的性影像在網路上被非法散布時，第一時間應保持冷靜，進行蒐證和證據保全，包括：立即對影片進行截圖、網頁存檔等方式，完整保存證據，以利後續的司法調查。切記不要貿然要求網路平台下架影片，以免造成關鍵證據滅失。

蒐證完成後，應盡快向警方報案，提出刑事告訴。警方將協助調查影片外流的源頭，追查行為人的身分。同時，也可以透過民事訴訟，要求行為人賠償因影片外流所造成的精神傷害與名譽損失。

面對性影像外流的困境，也可尋求民間組織的協助與諮詢。例如，透過「性影像處理中心」的線上申訴管道，可獲得法律協助、心理諮商等多元服務：

服務項目說明
法律諮詢提供刑事、民事求償途徑的法律建議
蒐證協助指導如何有效保全、提供證據
心理關懷轉介心理諮商資源，協助走出傷痛
申訴平台下架協助聯繫網路平台，要求移除影片

（一）要求平台下架不雅影片

面對網路上不雅影片的肆意流傳，受害者除了自行蒐證保全證據外，也可依法要求網路平台業者限制瀏覽或移除相關資訊。這項權利的法源依據，主要是《性侵害犯罪防治法》中的相關規定。

1.要求平臺移除性影像

依據性侵害犯罪防治法第13條，網際網路平台業者在知悉有性侵害犯罪嫌疑情事，或觸犯刑法妨害性隱私罪的內容時，應主動限制瀏覽或移除相關網頁資料。若平台業者未盡此責，最高可處60萬元罰鍰。

此規定賦予受害者請求平台下架性影像的權利，以阻斷非法影片的傳播。

2.要求平臺保留資料供調查

除了要求下架違法性影像，性侵害犯罪防治法還賦予司法機關調查犯罪的權力。依該法規定，網路平台須將犯罪網頁資料、嫌疑人個資與網路使用紀錄保留180日，以供警察或司法機關調查之用。

受害者除了自行蒐證外，也可要求平台依法配合保留相關資料，協助犯罪偵查。

（二）司法程序對性影像被害人隱私權的保障

在司法程序中，法院十分重視對性影像被害人隱私權的保護。根據《犯罪被害人權益保障法》第35條的規定，法院在審理性影像案件時，若准許被告停止羈押，可以命令被告在一定期間內禁止重製、散布、交付被害人的性影像，並要求被告提出、交付相關的性影像資料。

對性影像被害人隱私權的保障

此外，法院還可以命令被告移除或申請刪除已經上傳到網路上的被害人性影像，同時也能促使加害人交出性影像，協助被害人排除性影像的散布。

司法機關在處理性影像案件時，會盡可能保護被害人的隱私，避免在訴訟過程中讓被害人的身份和相關資訊曝光。法官也會根據個案的情況，採取適當的措施來維護被害人的權益，例如限制旁聽、不公開審理、隔離訊問等方式，以減少對被害人隱私的侵犯。

性隱私權維護攸關每個人的人格尊嚴，面對性影像外流時，被害人應勇敢站出來面對，及時採取法律行動因應，切勿隱忍不發，才能有效制止加害行為。

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