強制罪提告需要哪些證據？讓執業律師為你解答強制罪疑問！

有哪些強制罪案例？看了你就懂怎樣會觸犯強制罪！

在探討強制罪的範圍時，司法實務其實還有很多「蝦咪！安捏嘛係強制罪？」的強制罪案例。例如，一些似乎微不足道的行為，比如陌生人戳你腰或手臂，甚至是持續製造噪音影響他人的正常作息，都可能構成強制罪，以下提供三個案例：

（一）法院常見強制罪案例

雇主強迫員工接種疫苗或進行快篩

勞動部於2021年明確指出，接種疫苗並非強制性要求，雇主或仲介應鼓勵而非強迫移工接種疫苗。尊重員工的選擇是基本原則，任何形式的直接或間接強迫，例如要求未接種疫苗的員工放棄權利，都可能觸犯刑法第304條規定的強制罪。這顯示在疫情管理措施中，雇主需謹慎行事，避免違反員工的個人自由與權利。

房東使用斷水斷電等手段強迫積欠房租的房客搬走

面對積欠房租的房客，房東可能會考慮採取斷水斷電等手段來迫使對方搬離。然而，此類行為不僅有可能涉及法律上的強制罪，亦侵犯了房客的基本生活權利。為解決租賃糾紛，走民事訴訟程序是更合法且有效的途徑。

不讓他人自由享樂的行為

一位��分居中的妻子因不滿丈夫與女性友人的喧鬧歌唱，選擇闖入住處，強行關閉卡拉OK機電源、拔掉麥克風插頭，並且摔壞麥克風。此行為直接剝奪了丈夫及其友人自由享樂的權利，因此被認定涉犯強制罪。

（二）人不在場也有可能成立強制罪！

許多判決時常出現以下這幾段話：「刑法第304條第1項稱『強暴』者……仍需被害人在場，始有受強暴之可能，倘被害人根本不在場，自不足構成強暴事由（註1）」、「行為人乘他人離去時以鍊條鎖住其停靠路旁之機車，使其無法騎用，惟對車主並未實施強暴、脅迫，核其行為與刑法第304 條之強制罪不合（註2）」。

因此，如果在被害人不在場的狀況下鎖車，有許多法院見解認為不成立此罪；不過，近期也是有法官認為就算被害人不在場，用大鎖或鎖鏈，將車輪上鎖使車輛無法行駛，依舊會成立本罪（註3、註14）。

被害人雖不在場，仍成立強制罪案例

前述「被害人須在場」的見解，普遍是比較早期的。

近期（2023年以後），則有不少判決會引述：「刑法第304條……所稱強暴，乃以實力不法加諸他人之謂，惟不以直接施諸於他人為必要，即間接施之於物體而影響於他人者亦屬之。行為人對物施以強制力當時，被害人雖未在現場，但當下或及時得感受行為人對其實施之強暴手段，因而妨害其意思決定自由與意思實現自由者，仍該當強制罪之構成要件（註4）。」這段論述源自於最高法院，最高法院看來是有意放寬這個要件（註15），下級審法院也有受到影響。

經初步查詢，有援引最高法院這段論述的判決，法官認為被害人不在場，仍成立強制罪的狀況，大概有以下這些情形：

鄰居停車糾紛，凌晨時分，趁被害人不在場，以��大鎖鎖住汽車車輪（註3）。

鄰居間有嫌隙，明知住戶有人正在用水，加害人於頂樓無人時，將水錶關閉，導致樓下住戶用水受阻（註4）

加害人於住戶門前畸零地，架設鐵鏈及圍欄，導致出入不易（註5）。

鄰地排水紛爭，加害人趁無人在場，將鄰居的排水管填塞異物，導致馬桶排水困難（註6）。

停車場糾紛，加害人趁車主離去之際設置陷阱，在被害人車輛輪胎前後放置雞爪釘，被害人不知情，於1小時後取車駛離時觸發陷阱，輪胎因此洩氣、胎壓不足（註7）。

大樓施工已刨除防水層，將於當天下午進行防水工程，加害人趁工程負責人不在現場時，於中午時分放水，現場人員立即通知負責人，負責人旋即報警，員警獲報到場時現場呈現滿水狀態，導致原定工程延宕（註8）。

凌晨近6點，將兩輛機車緊貼於被害人汽車前後，使被害人上班時移車困難（註9，但上訴後改判無罪）。

被害人位於屋內，加害人在房屋大門外，以小樹枝插入大門門栓後，再以言語咆哮侮辱，被害人報警，於員警到場後才發現大門無法開啟（亦即，加害人鎖門時，被害人並未當場目睹其行為，註10）。

房東趁房客外出不在場時，雇工更換一樓大門門鎖，導致房客無法返回房間（註11）。

鄰居間有嫌隙，被害人將折疊式沙發床置放於樓梯間，加害人不滿，將該沙發床橫放並貼近被害人住處鐵門，3小時後被害人發現無法開啟鐵門，上班受阻（註12）。

債務糾紛，加害人在超商內偶遇債務人，要求債務人到店外協商遭拒（債務人滯留店內），加害人逕自走到門外，將債務人停留在店外路旁的汽車鑰匙拔除並上鎖，將該鑰匙隨身攜帶後，另行駕駛自己的車輛離去（註13）。

債務糾紛，明知債務人在屋內，加害人於上午06:50左右，持鎖鏈綑綁大門及停放在門前之機車前輪，債務人事發時不知情，於上午7點多才發現無法出門、使用機車（註14）。

其中，在被害人不在場，而使用大鎖或鏈條鎖車輪，以往普遍會被認定無罪，但近期已有法院改判有罪。

註1：最高法院85年度台非字第356號、86年度台非字第122號刑事判決；另臺灣高等法院104年度上易字第807號刑事判決也有類似見解。

註2：臺灣雲林地方法院檢察署75年10月份法律座談會、法務部（76）法檢（二）字第1803號函。

註3：臺灣新北地方法院114年度審易字第2003號刑事判決（未上訴）：被告凌晨1點多，將鄰居車輛右前輪洩氣，並持大鎖將該車輛之右後輪上鎖，洩氣部分被起訴毀棄損壞罪經和解撤告，但鎖車輪部分，雖當下被害人沒有在場，仍被法院認定構成強制罪。

註4：最高法院112年度台上字第28號刑事判決。

註5：臺灣花蓮地方法院114年度易字第128號刑事判決（未上訴）。

註6：臺灣南投地方法院113年度易字第710號刑事判決（未上訴）。

註7：臺灣南投地方法院113年度易字第577號刑事判決（未上訴）。

註8：臺灣高等法院113 年度上易字第1251號刑事判決。一審法院認為被害人當下未在現場而不成罪，且認為最高法院112年度台上字第28號刑事判決（同註4，該案檢察官有援用主張），在該案中無法適用；二審法院改判有罪，認為這個最高法院的見解，在本案中仍應適用。

註9：臺灣高雄地方法院113年度易字第102號刑事判決，法官援引最高法院112年度台上字第28號刑事判決（同註4）見解，判決成立強制罪；但��被告上訴，二審法院則認為，被害人事發時不在場，因此不成立本罪，且該案狀況，被害人挪動前後機車還是可以將汽車駛離，影響輕微，個案情節尚未達到刑法要處罰的程度，因而改判無罪，判決定讞。

註10：一審法院認為，加害人在門外鎖門時，被害人在屋內「並不在場」，因而判決無罪；上訴後，臺灣高等法院高雄分院113年度上易字第 358 號刑事判決改判有罪，二審法院認為被告明知屋內有人，就算住宅有後門，閂門仍會使被害人無法使用大門出入，且被害人有報警，施暴行為與被害人發現大門難以開啟的時間有密接性，故成立本罪。

註11：臺灣高等法院113年度上訴字第1768號刑事判決。

註12：臺灣高等法院112年度上易字第909號刑事判決，案件定讞。

註13：臺灣嘉義地方法院112 年度嘉簡字第746號刑事判決（未上訴）。

註14：臺灣苗栗地方法院112年度苗簡字第584號刑事判決（未上訴）。