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偽造貨幣

不知道用的是假鈔也會觸犯偽造貨幣罪嗎？刑事律師來說明！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-04-18更新 2026-10-14
雷皓明律師
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如果不小心拿到假鈔，卻不知情地用來買東西，會不會觸犯刑法中的偽造貨幣罪呢？本文中律師將詳細說明偽造貨幣罪的定義與刑責、構成要件以及什麼是「行使偽造貨幣罪」與法院見解，並用判決幫助您快速了解刑法偽造貨幣罪！

偽造貨幣罪的定義與刑責

在台灣，偽造貨幣罪是一種嚴重的刑法犯罪。根據刑法的規定，偽造貨幣罪分為兩種類型：意圖供行使之用而偽造、變造貨幣罪，以及行使偽造、變造貨幣罪。

（一）意圖供行使之用而偽造、變造貨幣罪

根據刑法第195條，意圖供行使之用而偽造、變造通用貨幣者，處5年以上有期徒刑，得併科十五萬元以下罰金。這意味著，如果一個人製造假鈔，並打算將其用作真鈔，就觸犯了這一條罪名。

（二）行使偽造、變造貨幣罪

刑法第196條規定，行使偽造貨幣罪，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科十五萬元以下罰金。這表示，如果一個人使用假鈔進行交易，即使沒有製造假鈔，也構成了犯罪。

下表總結了這兩種偽造貨幣罪的主要區別：

罪名行為刑責
意圖供行使之用而偽造、變造貨幣罪製造假鈔，意圖使用5年以上有期徒刑，得併科罰金
行使偽造、變造貨幣罪使用假鈔進行交易3～10年有期徒刑，得併科罰金

（三）偽造貨幣罪判決

臺灣高等法院 108 年度上訴字第 2755 號刑事判決

計程車司機 L，明知收到的千元大鈔是彩色影印，無水印圖案之假鈔，卻前往檳榔攤以偽鈔購買100元檳榔，並在得到找零現金900元後駕車逃逸。

  • 法院考量這不是 L 第一次使用假鈔，判決 L 犯「行使偽造通用紙幣罪」，且為累犯，處有期徒刑三年六個月。

偽造貨幣罪的構成要件

要成立偽造貨幣罪，必須符合某些特定的構成要件。其中一項關鍵要素，就是偽造的貨幣必須達到可以冒充真幣使用的程度。換句話說，這些假鈔在外觀、質感等方面，需要與真鈔相當接近，足以欺騙一般民眾。

（一）偽造的貨幣須達「可持以冒充真幣行使」之程度

假鈔的製作水準是否達到「可持以冒充真幣行使」的程度，是判斷是否構成偽造貨幣罪的重要標準。

這意味著：

  • 假鈔的紙張材質、防偽標記、印刷品質等，需與真鈔非常相似。
  • 在一般交易情境下，多數人難以辨別該鈔票的真偽。
  • 假鈔具備足夠的可信度，能夠在市面上流通使用。

以下表格比較了符合「可持以冒充真幣行使」標準的假鈔，與不符合該標準的假鈔之差異：

比較項目符合標準的假鈔不符合標準的假鈔
紙張材質與真鈔相近明顯不同於真鈔
防偽標記仿製程度高欠缺或粗糙簡陋
印刷品質精細，色彩逼真模糊，色彩失真
一般人辨別難度難以辨別真偽易於辨別真偽

（二）可輕易識別真偽的假鈔不構成偽造貨幣罪

反之，若一般人不需特殊專業知識或設備，就能輕易分辨出假鈔，則製造或使用此類假鈔的行為，通常不會被認定為偽造貨幣罪。

常見的例子包括：

  • 玩具鈔票：外觀、尺寸與真鈔明顯不同，材質多為普通紙張。
  • 印刷粗劣的仿鈔：缺乏細節，色彩與真鈔差異大。
  • 非正規貨幣：如某些民間發行的票券，雖具付款功能但非法定貨幣。

簡言之，偽造貨幣罪的成立與否，很大程度取決於假鈔的仿真程度。唯有假鈔能夠輕易混入真鈔而不被察覺時，製造、持有或行使該假鈔的行為，才可能觸犯相關法條。

偽造貨幣罪相關常見疑問一次解答！

（一）不知情而使用假鈔會觸法嗎？

在使用貨幣時，民眾有時可能會不小心拿到假鈔。若是不知情的情況下將假鈔交給他人，會面臨什麼樣的法律責任呢？以下就讓我們來了解司法實務的見解。

1.司法實務見解對不知情行使假鈔的認定

根據司法實務見解，若當事人主張自己並不知道所持有的是假鈔，檢察官需要提出積極證據，證明行為人明知所持有的是偽造貨幣，才能認定其觸犯了行使假鈔罪。換句話說，單純不知情而將假鈔交給他人，並不構成犯罪。

2.司法警察機關查獲案件的處理原則

若是司法警察機關在查獲案件時，發現民眾並非故意行使假鈔，通常會有以下處理原則：

  • 認定無犯罪嫌疑，先製作筆錄載明相關資料
  • 若案情有疑義，再請示檢察官意見
  • 將案件登錄備查，以利後續追查偽造貨幣的來源

以下是近年司法機關查獲的部分不知情行使假鈔案件統計：

年度案件數涉案金額
20205321,273,500元
2021415988,200元
2022389844,700元

（二）拿到假鈔要怎麼處理？

在日常生活中，難免會不慎收到假鈔。面對這種情況，正確的處理方式至關重要，以免觸犯法律。切記不可將假鈔再次使用，即使是為了規避損失，也絕對不能冒然行事。

若你手中有假鈔，應立即採取以下步驟：

  • 攜帶假鈔前往就近的中央銀行或商業銀行櫃檯繳交。
  • 向警察機關通報，說明情況並尋求協助。

（三）使用玩具鈔票買東西會犯法嗎？

許多人可能認為使用玩具鈔票購物並不會觸犯法律，但事實上這樣的行為仍有可能構成詐欺罪。雖然玩具鈔票並非刑法中所規定的偽造貨幣，但若以此欺騙他人，仍有可能觸犯詐欺罪。

根據刑法第339條，詐欺罪的構成要件如下：

  • 意圖為自己或第三人不法之所有
  • 以詐術使人將本人或第三人之物交付
  • 因而獲得財產上不法之利益

若以玩具鈔票充作真鈔，意圖欺騙他人以獲取財物，即便玩具鈔票並非偽造貨幣，仍可能觸犯詐欺罪。法院在判斷是否構成詐欺罪時，會綜合考量行為人的詐欺手法、玩具鈔票的仿真程度、受害人的警覺性等因素。

使用玩具鈔票買東西會犯法嗎？

（四）偽造美金、人民幣等外國貨幣也會犯法嗎？

根據我國刑法第201條的規定，偽造、變造有價證券的行為，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。而行使偽造或變造的有價證券，則處1年以上7年以下有期徒刑。

由於外幣屬於有價證券的範疇，因此偽造或變造外國貨幣的行為，也符合刑法第201條的構成要件。

偽造貨幣是一項嚴重的犯罪行為，不論是有意或無意使用假鈔，都可能面臨刑事責任。民眾應提高警覺，仔細辨識貨幣真偽，避免誤用假鈔。在日常生活中，我們要養成仔細檢查錢幣的習慣，特別是面額較大的鈔票，更需要多加留意。

以上就是有關偽造貨幣罪的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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