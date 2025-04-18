不知道用的是假鈔也會觸犯偽造貨幣罪嗎？刑事律師來說明！

（二）行使偽造、變造貨幣罪

（二）行使偽造、變造貨幣罪

刑法第196條規定，行使偽造貨幣罪，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科十五萬元以下罰金。這表示，如果一個人使用假鈔進行交易，即使沒有製造假鈔，也構成了犯罪。

下表總結了這兩種偽造貨幣罪的主要區別：