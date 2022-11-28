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欠錢不還不一定是詐欺罪！對話紀錄也可以當證據！

欠錢不還沒簽借據怎辦？律師：對話紀錄也可以當法律證據！

欠錢不還雷皓明律師發佈 2022-11-28更新 2026-07-22
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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朋友欠錢不還怎麼辦？對方欠錢不還但我們沒簽借據怎麼辦？遇到欠錢不還報警跟提告有用嗎？欠錢不還會成立詐欺罪嗎？對方欠錢不還但名下沒財產怎麼辦？本文將打破你對欠錢不還的各種法律迷思，介紹朋友欠錢不還的合法討債方法！

遇到欠錢不還怎麼辦？借錢之前要先簽借據！

欠債還錢天經地義，這是父母從小教導我們的事情，總是聽到有人說「講到錢就傷感情」，有時候可能只是買飲料的10塊錢，一個忘了還、一個忘了要就過去了，小錢大家都不會去計較，但當借錢的金額不再是幾十塊，而是牽扯到幾十萬的時候，到底怎麼處理才好呢？

（一）怕朋友欠錢不還一定要簽借據嗎？

律師最常遇到大家問的問題是「如果朋友欠錢不還怎麼辦？」、「碰到有借據不還錢可以怎麼做？」一邊是朋友，一邊是自己的辛苦錢，如果將來真的為了這筆錢鬧翻真的值得嗎？

把錢借出去的風險就是不知道到底能不能拿回來，有時候基於友情也不好意思拒絕借錢，但又怕錢會拿不回來，這時候律師強烈建議大家，借錢之前一定要簽好借據，以保障自己的權益，甚至可以請求擔保物，也就是對方拿一個物品來抵押作為擔保，未來真的遇到錢拿不回來時，手上才有證據可以證明他真的有找你借錢。

當真的遇到「欠錢不還找不到人」、「欠錢不還避不見面」、「欠錢不還還封鎖」這一類的情況時，也不必再顧及多年的友情，可以直接拿著當初簽的借據尋求法律的途徑，要回自己的錢。若真的不追究那些錢，那麼他就會變得肆無憚忌不斷找你，最後甚至還可能會情緒勒索你一定要借錢，最後吃虧的還是自己！

當然，如果擔心錢拿不回來，又不想將來破壞友情時，最好的方法就是不要借錢，這樣既不會有錢財損失，也不會面臨要錢而傷害彼此的時候。

（二）對方欠錢不還，但當初沒簽借據怎麼辦？

當真的遇到對方欠錢不還時，應該要先想想，當初你們是否有簽借據？如果有的話就可以靠著那張借據向法院聲請支付命令或提起訴訟。

但若在借錢的當下，雙方都沒有簽借據時，有什麼解決方法可以要回自己的錢嗎？這邊許多讀者常會問「欠錢Line證據算嗎？」由於通訊軟體的發達，導致大家都是透過手機在交流與溝通，時常會忘記借據的重要性而忽略不寫，那到底Line聊天紀錄或是通訊軟體的聊天紀錄可以當作借錢的證據嗎？

答案是，可以。民法第153條提到，當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。當你們在手機通訊軟體上達到借錢的共識時，就算沒有簽借據，也代表契約成立。

除了對話紀錄之外，最好是有匯款紀錄可以證明你真的有把錢給他，在法庭時更可以把你了解的情況都提出來，也能證實他是真的有需要用到這筆錢才找你借，而你也真的借給他。

1.依據對話紀錄確認債權存在判決分享

臺灣臺北地方法院112年度訴字第759號民事判決

法院依據被告提出的兩人間Line對話紀錄截圖（「原告：你要借100萬的款項，會在中午匯到你帳上。被告：收到，謝謝。」）、匯款單、帳戶存摺封面影本等證據，判決兩人間成立消費借貸關係，被告應給付原告新臺幣100萬元，及自民國111年11月22日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

這時候讀者會問，那如果是這樣，以後還需要簽借據嗎？要注意的是，雖然對話紀錄跟匯款資訊可以當作證據之一，但當紀錄不見時，光是口頭約定卻沒有實體證據時，法官也難以判斷，因此借據除了是實體證據之外，更是能直接代表雙方之間的契約關係。

遇到欠錢不還可以提告嗎？欠錢不還是什麼罪？

許多來諮詢欠錢不還的朋友都會問到「欠錢不還可以報警嗎？」、「欠錢不還可以吿他嗎？」可以理解大家真的太氣了想乾脆直接請警察把他抓起來，但叫警察來也不一定可以讓他還錢，大多都只是白忙一場，以下是讀者對於欠錢不還採取途徑的疑問，律師將會一一解說。

（一）朋友借錢不還報警有用嗎？借錢不還可以提告嗎？

關於欠錢不還報警這件事，律師先請讀者們思考，報警是為了想要警察介入處理，還是想要警察協助討債？

一般來說，欠錢是屬於民事案件，警察基本上只會處理與刑事相關的案件，民事案件就算報警，最多只是進行備案的動作。

我們常看到有人討債討到警察出現，通常是會伴隨著打架、毆打、砸店等等，由於這已經是從民事牽扯到刑事，因此這時候警察才會出面，並不是來幫忙討債或協商，而是處理刑事的部分。

當報警行不通時，那我可以直接提告嗎？當然可以！只不過要注意的是，欠錢不還在法律上是屬於民事訴訟。根據民事訴訟法第403條中提到，債務金額小於50萬時，會先強制進行法院的調解，當調解不成才會進入訴訟程序。

律師提醒讀者，若要走法律這條路時，一定要先蒐集證據或有證人，否則當證據不足時，一切都是白忙一場，錢要不回來還要付判決費用！

（二）借錢不還可以告什麼罪？

欠錢不還法律上可以吿他什麼？是詐欺嗎？還是侵占罪？上一段提到，欠錢不還基本上是屬於民事案件，詐欺與侵占都是刑事犯罪，必須要有實際的犯罪構成要件才可成立，最重要的是，不管怎樣都一定要先提起欠錢不還民事訴訟後，才可以提起刑事訴訟。

以下會說明關於欠錢不還讀者常提出的3種刑事罪行迷思：

欠錢不還的三大罪名迷思

1.欠錢不還詐欺罪

常見的迷思是，只要他騙我就是詐欺罪，但在刑法上的詐欺罪並不是這麼簡單，必須要由幾個條件構成。

  • 加害者必須利用捏造事實不實資訊來詐騙被害者，誤導他進入錯誤中，導致財產損失。
  • 具有不法意圖與故意的心態

舉例來說：最常見的詐騙手法，許多租屋網會以房子很熱門、很多人在排隊等理由，要求需要先付訂金才能看房，營造出這間房子很多人想去看，讓你誤以為這真的很好、自己很幸運，結果把錢匯過去後，人就消失了。

如果今天對方是故意利用說謊或編造事實，才讓你願意借錢給他時，才有可能構成詐欺。如果對於對方欠錢不還到底算不算詐欺有疑問的話，建議還是可以透過諮詢律師來評估。

2.欠錢不還侵占罪

侵占罪在刑法第335條規定，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

也就是說，今天你蓄意將他人的物品、財產非法占據或是讓第三人持有時，就構成了侵占罪。

因此若對方欠錢不還，你想要告他侵占罪的話，必須要證明他從一開始借錢時，就不打算要還你錢

3.借錢不還背信罪

背信罪在刑法第342條規定，為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

背信罪最主要發生的背景是在「他為你處理某件事」，基於這個條件之下，他做出傷害你利益或財產的行為，違背了你委託他的任務。

舉例來說：大雄今天託小夫從日本買一個全新的包包回來，結果小夫跑到二手店買了一個二手包包欺騙大雄，賺取中間的價差，這樣構成背信罪。

但如果只是你借他錢，並沒有委託他去幫你處理某件事，這樣並不構成「對方替你處理某事」而導致你的利益或財產損害，就不算背信罪的範疇。

（三）欠錢不還追訴期多久？

當然大家最在意的還有欠錢不還的時效問題，畢竟有時候欠錢的人一直躲避，而當事者的生活不可能只有討債這件事，往往在經過一段時間後就淡忘，但數年後想起來時，又會覺得自己為什麼要認賠，那欠錢不還的時效到底是多久呢？

要回屬於自己的錢本來就沒有錯，千萬別因為覺得不好意思就讓自己的權益睡著了，如果是因借款欠錢不還在法律上的債務請求權消滅時效為15年，只要你在這15年之間有提起訴訟要求他償還這筆錢後，債權的時效即會重新開始計算15年。

要注意的是，當時效過期後，你突然想起他欠你錢而向法院提起訴訟時，若他個人沒有主張時效抗辯，那麼法院方也不可以主動替他主張時效抗辯，因為他欠你錢是事實，債權人追訴的權利在法律時效也許會過期，但事實依舊存在，因此當法院從你提出來的證據中判斷這些債務是存在的，而他也未提出時效抗辯，他就必須要還你錢。

欠錢不還如何用法律討債？流程和QA問答一次懂

當遇到欠錢不還而真的要走法律途徑時，有2種辦法，第一種是先向法院聲請支付命令，第二種是直接靠訴訟流程來解決，律師會建議大家最好先使用第一種方法，因為支付命令的流程比訴訟簡單又較快速，若是提起訴訟的話，法院會先強制進入調解程序喔！

（一）欠錢不還先寄存證信函！

在向法院聲請支付命令或提起訴訟之前，最好可以先寄存證信函給債務人，讓他知道你一直在追蹤這筆錢，且給他最後的期限，若不還錢你將會走法律途徑。

1.存證信函是什麼？

存證是信函是一種保存證據的文書，用來告知對方出面處理否則會走法律途徑，以表明自己的立場。一式3份，其中1份會留在郵局保存。

2.存證信函內容要點

以下是存證信函中必須記載的要點：

存證信函內容要點

  • 欠錢的事實經過
  • 欠錢金額與利息
  • 借錢日期與約定還款日期
  • 表明於某期限內未清償，將會採取法律途徑

最後可以附上當初簽的借據或本票影本一同寄出，切記3份都需要郵局蓋戳章以及貼上貼紙才算數。郵局方的存證信函會保存3年，3年過後即會銷毀。

若是寄出存證信函對方不理會是可以的，因為你是為自己留下證據，順便告知他要出面處理，若對方仍不為所動，那你就可以直接採取下一步行動。

（二）欠錢不還聲請支付命令

若是經過多次催款債務人都不願償還債務的話，債權人可以透過借據聲請支付命令，當支付命令確定了，即可聲請強制執行債務人財產。

這邊要注意的是，許多讀者也會搜尋「欠錢不還強制執行」，在強制執行之前，必須要先向法院聲請支付命令，當支付命令通過了才可以聲請強制執行喔！

1.支付命令聲請流程

  • 將支付命令聲請狀、借據、相關文件提交至法院聲請支付命令。
  • 若支付命令成立後，法院會將支付命令通知書寄給債務人。
  • 債務人收到20天內未提出異議法院會核發支付命令確定書給債權人；債務人在20天內提出異議，則支付命令失效轉為民事訴訟；3個月內未送達債務人即失效。
  • 若債務人在20天內沒有提出任何異議，法院會在1個月左右核發支付命令確定證明書給債權人，之後即可依此書向法院聲請強制執行債務人的財產。

（三）欠錢不還常見Q&A

讀者對於欠錢不還還是有很多疑問，別擔心！以下律師將會進行一系列的QA問答。

1.對方名下沒財產

遇到對方欠錢不還甚至名下沒有任何財產時該怎麼處理？許多人在支付命令確定後，要向法院聲請對債務人財產的強制執行時才發現，他根本沒有任何財產。這時候先別緊張，因為他欠你錢是事實，他沒有財產不代表不用還債，遇到這種情況可以向法院換發「債權憑證」。

債權憑證是保障債權人未來仍可向債務人追討債務的權益，只要發現債務人名下有財產時，即可隨時提出強制執行，要注意的是，債權憑證是需要定時換發的喔！

2.不知道對方地址

對方借錢後不但不按時還錢，居然還搬家躲起來，相信這是絕大多數債權人都會遇到的問題。且聲請支付命令後若3個月內無法送達債務人即會失效，那是不是就不能提告了？

律師在這邊提醒大家，不知道地址並不代表無法聲請支付命令，在你聲請支付命令後，法院會發函告知你要補上債務人的地址或其他資料，這時候你就可以拿著這份法院通知書到戶政事務所申調。

要注意的是，就算你不知道他現在的地址，最好還是可以提出相關資料供查詢，否則你只知道名字的話，全國上下可能不知道有多少人是同名同姓，也難以尋找。

3.有本票但對方還是不還錢，怎麼辦？

本票：是由發票人所開立的票據，保證自己會在指定的約定時間無條件支付記載的金額給特定的人，又被稱為「允諾付款的票據」。若發票人未在期限內支付該金額，持票人可至法院聲請本票裁定

當你的債務人在借錢有簽訂本票卻不願允若時，你可以直接向法院聲請本票裁定，只要裁定通過後即可以聲請強制執行。但在強制執行之前，債權人要先調查債務人名下的財產有哪些，並且提供給法院，若你只聲請本票裁定，法院是不會自動去強制執行財產。

如果要進行本票裁定強制執行時，發現對方沒有財產，可以參考第1題問答提到的債權憑證喔！

以上是關於欠錢不還的介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權利

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