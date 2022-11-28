欠錢不還沒簽借據怎辦？律師：對話紀錄也可以當法律證據！

（一）怕朋友欠錢不還一定要簽借據嗎？

（一）怕朋友欠錢不還一定要簽借據嗎？

律師最常遇到大家問的問題是「如果朋友欠錢不還怎麼辦？」、「碰到有借據不還錢可以怎麼做？」一邊是朋友，一邊是自己的辛苦錢，如果將來真的為了這筆錢鬧翻真的值得嗎？

把錢借出去的風險就是不知道到底能不能拿回來，有時候基於友情也不好意思拒絕借錢，但又怕錢會拿不回來，這時候律師強烈建議大家，借錢之前一定要簽好借據，以保障自己的權益，甚至可以請求擔保物，也就是對方拿一個物品來抵押作為擔保，未來真的遇到錢拿不回來時，手上才有證據可以證明他真的有找你借錢。

當真的遇到「欠錢不還找不到人」、「欠錢不還避不見面」、「欠錢不還還封鎖」這一類的情況時，也不必再顧及多年的友情，可以直接拿著當初簽的借據尋求法律的途徑，要回自己的錢。若真的不追究那些錢，那麼他就會變得肆無憚忌不斷找你，最後甚至還可能會情緒勒索你一定要借錢，最後吃虧的還是自己！