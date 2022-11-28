支付命令是什麼？遇到對方欠錢不還就找法院靠這個討錢！

（二）支付命令的效力與時效

（二）支付命令的效力與時效

支付命令還具有哪些效力呢？時效性又是怎麼計算的呢？不管是身為債權人還是債務人都要對此有基本概念，以保障自身權益。

1.支付命令效力與注意事項

債務人在收到法院支付命令20天內，必須清償債權人的債務請求，否則應該向法院提出異議。支付命令超過20天異議期間後， 與確定判決具有相同效力 。

若超過20天沒有償還應還債務也未提出異議，大約一個月後債權人會收到「 支付命令確定證明書 」，即可依此向法院提出對債務人的「強制執行」。

但需注意，支付命令應在3個月內送達給債務人，未於時限內送達此支付命令視同失去效力。

2.支付命令時效

支付命令時效以聲請的「��債權」本身為何而有所不同，借款、買賣契約等債權時效為15年，若是因為借款關係而聲請支付命令且生效後，支付命令確定證明書的時效即為15年。

如果在這15年期間債權人均未向債務人採取任何法律行動，時效一旦過期後法院就不再接受受理，但期間有打官司且判決確定的話，時效則重新開始計算15年。