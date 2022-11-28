支付命令是什麼？遇到對方欠錢不還就找法院靠這個討錢！

支付命令是什麼？保障債權人權益的法律手段
（一）何謂支付命令？原來支付命令的優點這麼多！
（一）何謂支付命令？原來支付命令的優點這麼多！
你知道什麼是支付命令嗎？若遇到欠錢不還的情況該如何使用支付命令讓對方還錢？支付命令是最有效保障債權人權益的一種方式，在使用之前，大家務必先了解支付命令的意義與優點。
1.支付命令的意思
支付命令是一種督促程序，當債務人未依約定償還債務時，債權人可提供相關證據證明雙方間的債務問題，不需要經由訴訟程序，即可向法院提出對債務人追討債款的支付命令。
也就是說，當債權人（把錢借出去的人）遲遲無法從債務人（借錢的人）那裡拿回自己的錢財時，債權人可以拿著借據或任何能證明雙方債務關係的證據到法院聲請支付命令，藉此督促債務人償還應還債務。
2.支付命令的優點
（二）支付命令的效力與時效
（二）支付命令的效力與時效
支付命令還具有哪些效力呢？時效性又是怎麼計算的呢？不管是身為債權人還是債務人都要對此有基本概念，以保障自身權益。
1.支付命令效力與注意事項
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債務人在收到法院支付命令20天內，必須清償債權人的債務請求，否則應該向法院提出異議。支付命令超過20天異議期間後，與確定判決具有相同效力。
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若超過20天沒有償還應還債務也未提出異議，大約一個月後債權人會收到「支付命令確定證明書」，即可依此向法院提出對債務人的「強制執行」。
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但需注意，支付命令應在3個月內送達給債務人，未於時限內送達此支付命令視同失去效力。
2.支付命令時效
支付命令時效以聲請的「��債權」本身為何而有所不同，借款、買賣契約等債權時效為15年，若是因為借款關係而聲請支付命令且生效後，支付命令確定證明書的時效即為15年。
如果在這15年期間債權人均未向債務人採取任何法律行動，時效一旦過期後法院就不再接受受理，但期間有打官司且判決確定的話，時效則重新開始計算15年。
欠錢不還怎麼討？聲請支付命令就這樣做！
胖虎向小夫借了一筆錢再三保證之後一定會還，雙方也簽了借據，沒想到胖虎事後想耍賴，到處躲避小夫不見，無助的小夫要不回自己的辛苦錢，他該怎麼做？
像這種欠錢不還的事情，在我們的生活中隨處可見，為了一筆錢鬧上法庭又會覺得過於小題大作，這時候只要你的手上握有對方簽的借據或其他證據可以證明雙方之間的債務問題時，就可以向法院聲請支付命令，不需要經過漫長的訴訟等待，就有機會可以拿回屬於我們的錢，以下就讓律師來解密「聲請支付命令的流程」與「支付命令強制執行的流程」。
（一）聲請支付命令流程大公開
（一）聲請支付命令流程大公開
步驟1：文件準備
填寫完整支付命令聲請狀，以及準備相關證物影本（明確證明雙方間的債務，如借據、契約書、本票等）。
步驟2：繳交資料
將支付命令聲請狀、證物影本與支付命令規費500元一同繳交至「債務人最新戶籍地址所在地方法院」��辦理。
步驟3：法院審核
法院審核結果出爐有以下3種：
- 通過：聲請過程沒有問題，可核發支付命令。
- 需補件：附件項目不齊全，或繳交資料中填寫不完整、需要修正，會請聲請人重新調整並於期限內再繳回。
- 駁回：聲請資料文件不合格或所在法院與債務人所在處不符即會駁回。重新調整後，仍可進行聲請。
步驟4：支付命令成立
法院審核通過後，支付命令成立，核發支付命令給債務人。
以上4步驟是聲請支付命令的過程。要注意的是，支付命令成立後，並不會馬上發確定書給聲請人，待債務人收到支付命令通知書且未提出異議後，法院才會核發支付命令確定證明書。若對方提出異議，支付命令就會失效，但不用擔心，聲請會轉為調解或訴訟程序。
（二）「支付命令強制執行」該怎麼做？
（二）「支付命令強制執行」該怎麼做？
支付命令與強制執行之間是密不可分，若今天支付命令審核通過且債務人未提出異議時，債權人可隨時拿著支付命令確定書向法院聲請強制執行。因此我們會把支付命令當作是一種憑證，強制執行是一種行動，那強制執行要怎麼聲請呢？有時效限制嗎？
1.支付命令強制執行時效
先有支付命令才會有強制執行，這兩者是綁在一起的，因此不管你是想知道「支付命令時效」、「支付命令強制執行時效」還是「支付命令強制執行時間」，都可以參考第一段提到的支付命令時效。
只要還在支付命令時效內，債權人可隨時憑著「支付命令確定書」向法院聲請強制執行。
2.支付命令強制執行3步驟
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步驟1：聲請支付命令後法院會核發支付命令確定書，支付命令確定書即為你的「執行名義」，務必將此正本保存好，在各機關調查債務人財產時會需要用到。
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步驟2：先調查對方財產清單有哪些？債權人拿著執行名義請法院發函給國稅局、監理站調資料，當兩個單位將資料提交給法院後，債權人再到法院查看債務人的財產有哪些。
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步驟3：在了解對方名下財產後，債權人必須自己自動向法院聲請強制執行，法院才會開始對債務人名下財產行動。
要注意的是，雖然支付命令與強制執行是綁在一起的，先有前者才會有後者，但都是需要主動向法院「聲請」。假設法院核發了支付命令，但後續你若沒有聲請強制執行，法院也不會自動去強制執行扣押債務人財產。
（三）聲請支付命令vs.申請支付命令 兩者一樣嗎？
（三）聲請支付命令vs.申請支付命令 兩者一樣嗎？
在搜尋「聲請支付命令」相關資訊時，讀者們也會搜尋「申請支付命令」，這是大家最容易混淆的地方，聲請與申請兩者讀音相似，到底哪個才是正確的？還是都可以？
其實只有「聲請支付命令」才是正確的版本，由於兩者讀音相同，且申請又是我們日常生活常出現的一詞，那要如何區分呢？其實很簡單，聲請是對司法機關或是有關訴訟事務類的請求，例如：檢察官向法院「聲請」搜索票；申請則是對行政機關或有關行政事務類的請求，例如：向戶政事務所「申請」戶籍謄本。
（四）支付命令費用多少？由誰付？
（四）支付命令費用多少？由誰付？
支付命令律師費用多少？支付命令費用誰付才對？由於支付命令是向法院聲請，流程簡單也不需經過訴訟，更不需要請律師出庭，因此聲請支付命令費用只要繳交規費500元，這部分會由提出的債權人先支付，若支付命令確定成立後，債權人可一併向債務人索要。
但若支付命令成立後，債務人提出異議，雙方進入調解或訴訟程序，會需要將裁判費補齊，此費用部分是依後續調解、訴訟結果「敗訴」那一方支付，起訴的裁判費一樣先由債權人先繳交，逾期未繳的話則無法進行後續流程。
支付命令怎麼寫？這裡有支付命令範本可以參考！
聲請支付命令前，要先將聲請狀撰寫完成，若內容稍有差錯，在審核過程中就會被退件！大家在搜尋如何撰寫的過程中也會一併查詢的還有「欠錢支付命令範本」、「支付命令寫法」、「支付命令內容」、「支付命令格式」，其實聲請狀的內容很簡單，網路上就有支付命令聲請狀範本可以參考下載，最隨手可得的就是司法院的網站。
以下讓律師來解析支付命令聲請狀的內容。
（一）支付命令聲請狀內容重點解析
（一）支付命令聲請狀內容重點解析
支付命令範本可從司法院網站下載，聲請狀的內容、格式與寫法都按照上面編排的直接填入就可以，或是可以購買司法用紙、A4規格紙張撰寫，寫法與格式可參考上頭的範本，以下是支付命令聲請狀填寫的要點：
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要點1：案號與承辦股別是由法院承辦人員做填寫，聲請人不需填寫。
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要點2：雙方當事者的基本基料填寫，包括身份證明文件、證號、性別、生日、戶籍地址、現住地、郵遞區號、電話是必填項目；傳真、電子郵件、送達代收、送達處所則是有可以填，沒有填寫沒關係。
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要點3：請求標的指的是聲請人向法院請求的主張，希望核發支付命令來督促債務人給付債務金額與相關程序費用。
（1）將雙方債務金額與約定的利息填上，若未約定利息，則可依法定利率來計算。（小提醒：法定利率為年利率5%）
（2）請求之原因事實意指具體事實與理由，聲請人將雙方借貸過程、時間、約定償還日期皆詳細寫下，以及為何提出聲請的理由。
請求標的範例：債務人A於民國2025年1月1日向債權人B借款新台幣30萬元整，並約定清償期限為2026年6月30日，並按週年利率5%計算利息，以雙方簽下的借據為證據。債務人未於期限清償，且在經過多次催討後仍置之不理。
要點4：證物名稱與件數是證明雙方間的債務關係，作為法院核發支付命令的依據，因此將提供的證物與件數如實填上，例如：借據一張。
要點5：法院名稱填寫「債務人」所在處隸屬的法院，再填寫遞聲請狀的日期��，最後親自簽名蓋章。
收到支付命令怎麼辦？支付命令異議怎麼提？處理流程全在這！
突然收到支付命令怎麼辦？我沒有欠錢該怎麼提出支付命令異議呢？異議提出後的處理流程是什麼？這是許多突然成為債務人的讀者們的疑問；若收到支付命令對方沒錢要怎麼處理？這是許多債權人的疑問，別擔心！以上的問題交給律師來解答！
（一）收到法院支付命令如何處理？
（一）收到法院支付命令如何處理？
收到支付命令怎麼辦？擔心被詐騙集團騙？支付命令不理會可以嗎？收到支付命令可如何向法院確認？不理會支付命令可能會帶來什麼後果？若沒有欠錢又可以怎麼處理？以下整理2點：
1.如何確認支付命令是否為詐騙？
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直接向寄信的法院確認是否有寄支付命令書，可利用案號與承辦股別來向法院人員求證此案件，切記不要撥打信封上的電話，直接上網查詢該法院的電話號碼，避免信件上的電話造假。
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確認該筆債務內容是否存在，若以確定自己沒有欠債，似乎是遭到身分冒用或詐騙手段，即刻提出異議。
2.不理會支付命令會怎麼樣？
由於近年來詐騙集團的猖狂詐騙手段導致許多受害者的荷包遭殃，大家對此都是十分警戒，所以遇到不明電話、簡訊甚至是信件，都會直接歸類為詐騙不理會。
但支付命令的特性就是執行力大，只要債務人20天內未提出異議，時效過後法院即會核發支付命令確定證明書給債權人，屆時債權人能直接聲請強制執行。
因此遇到法院寄來的信件，我們應該要特別注意，先向法院確定信件的真假，再確認名義是否被冒用而成為債務人，千萬不能置之不理，以免支付命令確定後，自身權益受損，平白無故倒賠錢！
（二）收到支付命令如何提出異議？
（二）收到支付命令如何提出異議？
1.支付命令異議聲請怎麼提？（不是支付命令異議申請唷）
- 支付命令異議可於收到支付命令的20天內，不需透過任何理由提出。若是超過20天忘記提出，可向法院提出「確認債權不存在」的訴訟。
- 以「書狀」的方式向法院提出，可上網搜尋支付命令異議狀範本填寫。
2.支付命令異議範本
異議狀需要依照訴狀的用紙格式撰寫，司法院網站有支付命令異議狀範本，可以供讀者下載參考，通常只需按照其範本內容填寫即可。若是想要自己撰寫則要留意內容格式的部分，以及該記載的項目是否都有詳記，以下是支付命令異議狀的簡易範本：
民事支付命令異議狀
案號：xxx年度x字第xxxx號 承辦股別：x股
聲請人（即債務人）：xxx
住詳卷（地址）：
相對人（即債權人）：xxx
住詳卷（地址）：
為異議事：（此處寫明要異議的事由，也可以直接寫異議）
xxxxxx法院 公鑒
中華民國xxx年xx月xx日
簽名蓋章
要留意的是，案號及承辦股別在收到支付命令的信件上，聲請人在撰寫異議狀時，直接按照信件填寫，若擔心填寫錯誤，可將支付命令的影本與異議狀一同寄出。
（三）支��付命令異議後的處理程序
（三）支付命令異議後的處理程序
在聲請支付命令異議後多久會開庭？支付命令駁回異議的可能性大嗎？支付命令異議狀要寄幾份才對？以上是大家在聲請支付命令異議前後會產生的疑問，以下將逐一解說。
1.支付命令異議狀1份夠嗎？會被駁回嗎？
- 收到支付命令後，提出異議是不需任何理由就可進行，因此只要準備「1份」異議狀，在收到支付命令的20天內以郵寄或親自遞送方式送至法院即可完成聲請。
- 上段提到，由於不需任何理由即可聲明異議，因此在此只要異議狀填寫正確，且在時間內繳交至隸屬的法院，異議即可成立。
2.支付命令異議後的處理程序
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程序1
只要債務人一提出支付命令異議後，支付命令立即會失效。
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程序2
債務人提出異議後，法院會把支付命令聲請轉為調解或訴訟程序，會要求債權人先補繳起訴的裁判費用，若逾期未繳，法院會以原告起訴不合法而駁回。裁判費用最後由訴訟結果敗訴一方負擔，假設今天債權人勝訴，可連同債務與裁判費一同向債務人索要，敗訴的話裁判費則是自行吸收。
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程序3
在支付命令異議後調解成功還要進行訴訟嗎？若債務金額小於50萬的訴訟，法院會先強制進行調解，若經調解未成功後，才會進入訴訟程序階段開庭審理。
有讀者會問，那支付命令異議起訴時間要多久？由於聲請已進入訴訟，程序上會需要時間處理，實際狀況還是依法院安排為主，時間不可能跟支付命令聲請一樣快速，因此若能在調解階段完成最好，後續也不需要再花費更多時間出庭。
（四）發出支付命令但對方沒錢還該怎麼辦？
（四）發出支付命令但對方沒錢還該怎麼辦？
債務人收到支付命令沒錢還怎麼辦？許多人在收到支付命令後會聲稱自己沒錢沒財產，事實真的是這樣嗎？有什麼辦法可以將對方應償還的債務索要回來？如果遇到這個問題，你可以這樣做：
1.確認債務人名下是否無財產？
當遇到債務人宣稱自己沒錢時，債權人首先能做的就是去調查對方名下的財產清單，確認是否真的沒錢償還，還是只是耍賴不還？當查詢到債務人其實是有財產時，債權人可直接向法院聲請強制執行財產。
2.聲請換發「債權憑證」
若債務人名下確實無任何財產可執行時，債權人可向執行法院聲請換發「債權憑證」，保障債權人日後能追討回對方積欠的債務。且債權憑證不受債權時效限制，一旦查詢到債務人名下有任何可用財產便能透過債權憑證直接聲請強制執行。
要注意的是，雖然債權憑證不受債權時效限制，隨時都能聲請強制執行，但債權憑證本身是有時效性的，需在固定的期限之內定期換發，千萬別因為忘記換發憑證，而失去日後追討債務的機會！
以上是關於支付命令的介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權利！