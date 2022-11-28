借據是求償的憑證！律師提醒：手寫的借據也有法律效力！

（一）借據的功能：欠錢不還全靠借據拿回來！

（一）借據的功能：欠錢不還全靠借據拿回來！

借據是證明借款人與出借人雙方債務關係的一種憑證，可以用來保障出借人日後求償的權利，雖然雙方以口頭約定就算成立契約，但口說無憑，借款借據存在的重要性在於，若是之後借款人不願意還錢時，雙方上訴至法庭才能夠清楚證明「他有跟你借錢」這件事，有物證在前，對方想耍賴也沒辦法。

還會看到許多人仗勢雙方認識很久，或是有血緣關係而情緒勒索要求借錢幫助他們，卻又以「我們認識這麼久了」、「我又不會跑掉」為由，拒絕簽借據，這時候的你一定要想，錢借出去你可能會拿不回來，如果又沒有證據可以證�明你們之間的債務，那最後上訴到法庭時也難以評判他真的有欠錢。

那麼借據該怎麼寫才是對的？這也是大家要特別注意的，在網路上可以看到各種借據形式與範本，可能來自律師事務所、銀行、貸款公司等，但最重要的是借據內容，該記載的部分都不能缺少，否則很可能會因此失去效力，關於借據寫法與借據格式會在下一大段詳解。