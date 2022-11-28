借據是求償的憑證！律師提醒：手寫的借據也有法律效力！

借據有什麼法律效力？借據和本票一樣嗎？
借錢借據很重要嗎？借據可以當作借款證據嗎？手寫借據合法嗎？借據怎麼寫？借據在我們的生活中並不陌生，但大家對於借據功能以及效力了解的可能不是這麼深入，遇到欠錢不還的人，借據就是幫助你要回錢財的好途徑，今天就帶大家來認識借據的用途。
（一）借據的功能：欠錢不還全靠借據拿回來！
（一）借據的功能：欠錢不還全靠借據拿回來！
借據是證明借款人與出借人雙方債務關係的一種憑證，可以用來保障出借人日後求償的權利，雖然雙方以口頭約定就算成立契約，但口說無憑，借款借據存在的重要性在於，若是之後借款人不願意還錢時，雙方上訴至法庭才能夠清楚證明「他有跟你借錢」這件事，有物證在前，對方想耍賴也沒辦法。
還會看到許多人仗勢雙方認識很久，或是有血緣關係而情緒勒索要求借錢幫助他們，卻又以「我們認識這麼久了」、「我又不會跑掉」為由，拒絕簽借據，這時候的你一定要想，錢借出去你可能會拿不回來，如果又沒有證據可以證�明你們之間的債務，那最後上訴到法庭時也難以評判他真的有欠錢。
那麼借據該怎麼寫才是對的？這也是大家要特別注意的，在網路上可以看到各種借據形式與範本，可能來自律師事務所、銀行、貸款公司等，但最重要的是借據內容，該記載的部分都不能缺少，否則很可能會因此失去效力，關於借據寫法與借據格式會在下一大段詳解。
（二）本票跟借據有什麼不同？
（二）本票跟借據有什麼不同？
講到借據時，許多人可能會聯想到本票，經常會聽到有人說本票不要亂簽，那本票又是什麼？借據與本票兩者之間的差異是什麼呢？
1.本票與借據的定義
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本票：由發票人所開立的票據，確保自己在一定的日期，會無條件支付記載的金額給特定的人，因此又被稱為「允諾付款的票據」。若發票人未在期限支付該金額，持票人可至法院聲請本票裁定。
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借據：由債權人與債務人雙方簽訂的借款收據，代表債權的存在。若債務人未在期限內還款，債權人可至法院起訴。
2.本票與借據的法律追討程序
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非訟事件vs.民事案件：由於本票是具有法律效力的票據，因此當發票人未允諾時，可至法院進行聲請裁定，是屬於非訟事件；借據雖然代表債權的存在，但僅能作為證據使用，因此是要透過民事訴訟程序由法院判決。
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程序簡單vs.程序複雜：本票裁定只需將本票及本票裁定聲請狀提交至法院即可聲請，等裁定通過後即可�聲請強制執行發票人的財產，流程相對簡單，時間花費也較少；而靠借據起訴走的是民事訴訟程序，需要經過一連串的開庭、上訴，最後判決出爐才能聲請強制執行，整個過程會比較複雜，花費的時間也不短。
借據怎麼寫？有借據範本可以下載嗎？
（一）借據範本這裡下載：只要線上輸入資料超方便！
（一）借據範本這裡下載：只要線上輸入資料超方便！
借據的種類與格式百百種，是要用手寫還是網路上下載？可以直接買現成的嗎？讀者也常會一起搜尋「借據哪裡買？」、「借據範本word」、「借據範本2026」，其實不管是手寫的簡易借據、網路下載的借據範例還是現成的制式借據都是合法的，只要注意內容與寫法沒有錯就沒問題。
想要線上找範本卻又不知道要選哪個的讀者，推薦可以使用喆律法律事務所債務催收部門：金貝殼打造的線上借據生成系統，只要輸入資料後就會自動生成借據，而且是完全免費的，快速又方便！
如果讀者想要直接買現成借據使用的話，一般制式借據基本上都可以到文具行或是生活百貨店購買喔！
（二）借據內容的6大要點說明
（二）借據內容的6大要點說明
不管是從哪個管道而來的借據，大家都會擔心問到「有借錢收據範本參考嗎？」�、「這是合法借據範本嗎？」、「這個是有法律效力的借據範本嗎？」，深怕借了錢之後，借據卻是不合法或沒有法律效力的，以下讓律師來解析正確的借據內容應該要有什麼。
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債務人、債權人雙方基本資料
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借款金額、借款方式： 金額一定要寫清楚，多一個0或少一個0都會造成很大的影響，因此會建議最好是寫中文，例如：三十萬元整。 債權人是以什麼方式借款給債務人？匯款還是現金都要寫清楚，若是現金的話，建議在借據加上「現金已當場支付且清點無誤」，以避免後續產生沒收到錢的爭議。
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借款日期與還款日期：還款日期會影響到後續追討債務的時效。
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有無分期、有無利息，利息計算方式：若沒有可以直接寫無，利息部分可依雙方約定後寫上，也可以按照法律規定。
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有無擔保物、保證人：擔保物與保證人是用來保障債權人，不一定要有也沒關係。
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雙方簽名蓋章
手寫借據有法律效力嗎？對方借錢不還沒借據怎麼辦？
借據有法律效力嗎？手寫借據法律效力有差嗎？如何才能避免借據無效？借據有效期限是什麼時候？有關借據效力與期限的疑難雜症，通通交給律師來解答！
（一）如何避免手寫借據無效？
（一）如何避免手寫借據無效�？
有時候可能會突然遇上親朋好友急需借錢，但附近剛好沒有文具店，也無法立即上網列印借據範本，如果用白紙手寫借據效力一樣嗎？
答案是，一樣。上段有提到寫借據的要點，只要在手寫借據的過程中掌握好必備的要點，就會具有法律效力，不用擔心對方事後賴帳，也不用擔心法律不承認，這邊要特別留意的是，借據要記得一式兩份，雙方都要留存，以保障雙方權益。
律師在這邊提醒各位讀者要特別注意，以下幾個狀況可能會導致借據無效：
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用字模糊、寫錯字：有些破音字，例如：「還」，有兩種讀法「ㄏㄞˊ」、「ㄏㄨㄢˊ」，在借據上容易混淆。
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非雙方本人親筆簽名：告上法庭時，許多人會以「不是自己的簽名」為理由，因此律師強烈建議大家，除了簽名之外，最好蓋上雙方的姆指印。
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無記載「當場清點無誤」：這點也是經常被用來當作理由賴帳的原因，切記用現金借款一定要備註「當場清點無誤」，否則事後債務人可能會以沒有收到借款而賴帳。
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資訊有誤：雙方當事人的基本資料寫錯，例如：姓名、身分證有誤。
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借款人精神狀況模糊：失智、酒醉等，或是無行為能力者。
（二）對方借錢不還只有匯款證明怎麼辦？
（二）對方借錢不還只有匯款證明怎麼辦？
若碰上欠錢不還沒借據怎麼處理？很多時候借錢當下沒有想到要寫借據，或者對方急需用錢來不及寫下借據，事後想起結果對方不認的情況是天天在上演的，當遇到這種狀況你可以這樣做：
1、對話紀錄、轉帳資訊
- 雙方用通訊軟體聯繫借錢，可以將對話紀錄截圖保存下來，內容一定要包含到你是用什麼方式把錢借出去的，有對方借錢的事由更好。
- 若是用匯款的方式借錢給他人，切記將匯款記錄留下來。
最好能解釋債務人最近的財務狀況、需要用錢之處，以及你們是用什麼方式聯繫，他是如何跟你借錢，否則明明他很有錢，名下的財產也遠遠超過跟你借的錢，這時候法官就會難以相信你的立場。
2、公正的第三方證人
若有證人知道你們之間的借貸過程，或是你們在談論借錢時有第三方存在，並且看見你借給他錢，這時可以聲請傳喚證人為你做證。
假使真的碰上相關問題不知道該如何處理時，建議大家還是盡快找專業律師詢問，以免錯失蒐集證據的最佳時期。
（三）借據有效期限多久？
（三）借據有效期限多久？
阿明在整理房間時，意外發現20年前自己借錢給胖虎的借據，才想起來當初到了約定好的還款期限後，胖虎再三拖延、不斷躲避就是不肯還錢，時間久了阿明也忘了，那現在找到借據，阿明還有機會拿回他的錢嗎？
有些人借完錢後總是一拖再拖，明明已經過了約定的還款時間卻一直避而不見，這時候大家就會好奇，借據有期限嗎？
答案是，有。
一般金錢債務的請求權為15年，我們可以從借據上的��約定還款日期上加15年，就是借據的有效期限。因此阿明可以查看當初約定的還款日期距離現在是否超過15年，如果沒有超過，可以拿著借據向法院起訴，但若不幸的已經超過15年，胖虎可能會以「超過債權時效」拒絕支付。
借款還款證明書重要嗎？還款證明範本介紹
借錢需要借據，那還錢需要還款證明嗎？就像去買東西老闆會給你收據，以茲證明你付錢買下這項東西，要退貨全靠這張收據。若你把債務還清後，理所可以跟債權人索取還款證明，用來保護自己的清白，也避免日後債權人以你沒清償債務上訴你時，你有證據可證明雙方早已兩清。
（一）還款證明書的作用是什麼？
（一）還款證明書的作用是什麼？
最主要的目的就是證明你已經將債務清償，解除雙方間的債務關係，也避免未來對方有機可趁，到法院起訴你沒有還錢，這時候你就可以將還款證明書當作證據呈交法庭。
律師提醒大家，若是向銀行貸款的人，在清繳完貸款後也要記得向銀行索取清償證明，避免未來系統有誤，自動判定你沒有清繳完成，一張小小的紙，卻可以保住你大大的清白。
（二）還款證明書的要點說明
（二）還款證明書的要點說明
清償證明就像借據一樣，留意該記載的要點，證明書的效力即會成立。最重要的一點是證明書務必寫上「還款證明書」或「清償證明」等字眼，以表示此書的用意為何，接著就是還款日期、金額、還款方式、雙方簽名等資料要寫清楚。以下是私人借款還款證明範例：
債務清償證明書
因 債務人 xxx 向本人 xxx 借款 xxxxxxxx 元整， 於民國 xxx 年 xx 月 xx 日以 xx 方式全數清償完畢，以茲證明。
債務人簽名 債權人簽名
民國 xxx 年 xx 月 xx 日
網路上查詢到的還款證明與清償證明大多都來自銀行或貸款公司，私人借貸的範本較少，但不管是制式或自製簡易版的，只要內容記載夠清楚，一樣是有效的喔！
以上是關於借據的介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權利！