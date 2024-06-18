本票有什麼法律效力？律師：簽本票前千萬要搞清楚！

（三）本票上有哪些事項寫了也沒有法律效力？

（三）本票上有哪些事項寫了也沒有法律效力？

1.不生票據法上效力事項：（僅保留通常法律上的效力）

例如，票據法中沒有關於違約金的具體規定。因此，雖然票據上可能會記載違約金條款，但這樣的約定並不會在票據法下產生效力。然而，這並不妨礙通過一般民事訴訟程序追求違約金的權利。

2.記載無效或無益事項：（所記載事項本身不生任何效力）

當票據背書加註特定條件，如“僅限租金收取”等文字時，這些條件不會產生任何票據法上的效力，但背書本身的效力仍然存在。 如果票據上記載了“執票人得指定付款處所”之類的文字，這類記載既非票據法規定，亦不產生任何票據法上的效力。 支票中可能規定劃有平行線，但這一規定不適用於其他類型的票據。因此，在本票上畫上平行線，被視為無效的標記。

3.有害記載事項：（記載了會使本票整張無效）

若本票上出現了與「無條件擔任支付」相違背的條款或限制，如“不得提示或兌現，僅作保證用途”等，這將使本票失效，因為它違背了票據法中「無條件擔任支付」的基本原則。

其他需要注意的紀錄：由於法律並�未具體列出哪些記載是無效或有害的，除了上述提及的情況外，其他細節應根據具體案例進行評估。因此，建議在寫本票時，最好先諮詢律師的意見，或者盡量避免記錄非必要或法律允許之外的事項，以減少潛在的問題。