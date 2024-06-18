本票有什麼法律效力？律師：簽本票前千萬要搞清楚！

本票是什麼？本票有什麼效力？有法律效力的本票這邊下載！
每當提及本票，您是否立刻聯想到黑社會或是地下金融？是否會想到詐騙或是暴力追債的畫面？正是這些負面報導給本票帶來了不好的名聲，導致許多人對於使用本票感到害怕。
然而，本票實際上是在日常生活中借貸交易中極為常見的一種工具。它不僅完全合法、使用便利、容易獲得，而且還具有強大的法律約束力。無論是購屋、土地、汽車，或是銀行貸款，甚至是私人之間不同金額的金錢交易，都可以使用本票。
（一）本票定義
（一）本票定義
根據《票據法》第3條，本票是一種書面票據，常用於借貸情形中，借款人（發票人）會在本票上寫明約定的金額並簽名，然後將本票交給貸款人（執票人）。
當本票上指定的日期到來時，執票人可以憑此票據要求發票人無條件償還票面上的金額。因此，本票又稱為「期票」。
（二）本票有什麼效力
（三）有法律效力的本票範本下載
（三）有法律效力的本票範本下載
本文提供的本票範本，經過資深律師的嚴格審核，搭配精心設計的版面排版，讓內容一目了然，歡迎下載使用！
簽本票有什麼注意事項？怎麼簽才有效？
（一）本票上應記載事項
（一）本票上應記載事項
本票沒有統一的格式，但必須包含以下資訊，才是一張有效的本票：
- 票面明確標註「本票」字樣
- 金額欄位
- 受款人的姓名和公司名稱欄位
- 發票人的姓名、身份證字號欄位
- 「無條件擔任支付」這幾個關鍵字眼
- 發這張本票的年、月、日、地址欄位
- 付款地址欄位
- 付款到期日欄位
即便是一張隨手可得的空白紙張，只要具備了這些必要條件並且雙方約定簽名填寫，它就能變成具有法律效力的本票。因此，切勿將本票視作兒戲而隨意簽發，否則可能會帶來意料之外的財務損失。
（二）本票上有哪些項目不填也還是有法律效力？
（二）本票上有哪些項目不填也還是有法律效力？
- 本票編號：主要供發票人進行紀錄之用，非必須填寫項目。
- 受款人（執票人）姓名或公司行號名稱：若有明確填寫，則只有該指名人士或公司能向發票人追討款項；若未填寫，則執票人不限，任何持有該本票者均可要求還款。
- 發出這張本票地址：若未填寫，則預設為發票人的公司或居住地為主。
- 執票人領款地址：若未填寫，領款地點預設為發票地點。
- 支付日期：若未填寫，則自發票日當天後，執票人可隨時憑本票要求支付。
- 約定利息：若未註明利率，則按照票據法第28條，採用「年利率6%」計算。
儘管上述項目非必填，但資訊填寫越詳盡，對雙方的保障越大。若條件允許，建議還是盡量填寫完整，以避免未來可能的爭議。
（三）本票上有哪些事項寫了也沒有法律效力？
（三）本票上有哪些事項寫了也沒有法律效力？
1.不生票據法上效力事項：（僅保留通常法律上的效力）
例如，票據法中沒有關於違約金的具體規定。因此，雖然票據上可能會記載違約金條款，但這樣的約定並不會在票據法下產生效力。然而，這並不妨礙通過一般民事訴訟程序追求違約金的權利。
2.記載無效或無益事項：（所記載事項本身不生任何效力）
當票據背書加註特定條件，如“僅限租金收取”等文字時，這些條件不會產生任何票據法上的效力，但背書本身的效力仍然存在。 如果票據上記載了“執票人得指定付款處所”之類的文字，這類記載既非票據法規定，亦不產生任何票據法上的效力。 支票中可能規定劃有平行線，但這一規定不適用於其他類型的票據。因此，在本票上畫上平行線，被視為無效的標記。
3.有害記載事項：（記載了會使本票整張無效）
若本票上出現了與「無條件擔任支付」相違背的條款或限制，如“不得提示或兌現，僅作保證用途”等，這將使本票失效，因為它違背了票據法中「無條件擔任支付」的基本原則。
其他需要注意的紀錄：由於法律並�未具體列出哪些記載是無效或有害的，除了上述提及的情況外，其他細節應根據具體案例進行評估。因此，建議在寫本票時，最好先諮詢律師的意見，或者盡量避免記錄非必要或法律允許之外的事項，以減少潛在的問題。
（四）簽本票需要用印章嗎？需要用手印嗎？
（四）簽本票需要用印章嗎？需要用手印嗎？
依據票據法的第120條規定，本票的發出必須由發票人親自簽署。然而，票據法第6條也明示，票據上的簽名可以透過蓋章來替代。
此外，民法第3條亦指出，若採用印章作為簽名的替代，該印章的法律效力等同於親筆簽名。這意味著無論是選擇簽名還是蓋章，2者都是合法且有效的方式。對於擔心蓋章可能會引起對方不認賬的情形，發票人可以選擇同時簽名和蓋章以增加證明的力度。
另外關於使用手印（指印）作為簽名的有效性，民法第3條也有所涵蓋，明確指出指印、十字或其他符號代替簽名是被允許的，但前提是該文件必須得到至少2位見證人的簽名認證才被視為有效。因此，若只有單獨的手印而無其他見證人的簽名作為補充，是不具有法律效力的。
（五）簽本票前的須知，務必再三確認！
（五）簽本票前的須知，務必再三確認！
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為了保障本票的合法性和有效性，發票人必須親自填寫所有重要�資訊，如發票日期、金額以及簽名等。
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執票人絕不可擅自塗改本票上的任何資料，特別是那些關鍵的、需要由發票人親自填寫的欄位，如金額和發票日期等。
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本票是一份具有法律約束力的書面契約，簽訂後對雙方都有法律上的強制性。
- 執票人如果持有有效的本票向發票人要求支付款項，發票人便有義務支付。
- 若發票人拒不支付款項，執票人有權向法院聲請本票裁定，對發票人的財產進行「強制執行」拿回屬於自己的欠款。
- 本票的訴訟流程快速且直接，因為法院僅審核本票的有效性，從而避免了長時間的訴訟過程。 因此，強烈建議大眾在簽發本票時必須謹慎，避免受他人誘導而輕率簽發，畢竟與法律相關的事務不是開玩笑的。
- 關於本票的追討是有時間限制的。如果債務人未按時履行還款義務，追討本票的時效從本票的到期日（或若未註明到期日，則從發票日）開始計算，執票人必須在3年內向法院聲請本票裁定並強制執行才行，時效過後，本票將成為一張壁紙！如果在3年內法院批准了強制執行但發現債務人無足夠財產可供執行，法院將發給執票人「債權憑證」，該證明同樣有期限，需每3年更新一次。
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