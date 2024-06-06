內線交易也能合法？違反證交法怎麼辦？律師：小心後果嚴重

（一）內線交易法律責任

（一）內線交易法律責任

台灣的證券交易法是一套包含民事、刑事及行政三重責任的全面性法律。這表示，若有違反證券交易法的行為，可能會面臨包括民事索賠、刑事處罰以及行政處分等多重嚴重的法律後果。

1.刑事責任

行為人將被判處3至10年有期徒刑，並且可被併科1,000萬至2億新台幣的罰金。此外，犯罪所得將被全額沒收。犯罪所得超過1億元時的加重刑罰：若犯罪所得超過1億元，則將面臨7年以上有期徒刑，並可可併科2,500萬至5億新台幣以下的罰金。

2.行政處分

金融監督管理委員會（簡稱金管會）有權對內線交易行為進行調查，依法對違反規定的主體作出行政處分，如吊銷、停止或限制其從事相關證券交易的資格。

3.民事賠償責任

除刑事及行政處分外，從事內線交易的行為人還須負擔民事賠償責任，向受其違法行為影響的投資者進行賠償。

賠償金額是根據事發當天善意交易人的交易價格與消息公開後10個營業日內的收盤平均價格之差額。在某些情況下，賠償金額可高達原本數額的3倍。然而，若情節輕微，法院可能會酌情減輕賠償金額。