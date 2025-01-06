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良民證用途

良民證是什麼？該怎麼申請？線上申請良民證流程一次看！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-01-06更新 2026-08-05
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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良民證主要的用途在於了解當事人是否有刑事犯罪紀錄，不過任何人都可以申請良民證嗎？良民證上會列哪些案件的案底？申請良民證的話又要準備哪些文件呢？資深律師將幫你完整了解什麼是良民證，良民證最新線上申請方式與流程，以及良民證領取方式。

良民證是什麼？良民證有什麼用途？

（一）什麼是良民證？

無論是求職或是租屋，偶爾都會看見備註要求提供「良民證」，究竟良民證是什麼？如果沒有良民證，就代表你不是良民嗎？

良民證的正式名稱是警察刑事紀錄證明書，實際上就是一張證明申請人無犯罪紀錄證明書，通常求職（如保全人員、計程車司機）、留學或移民的時候才會被要求提供，用以了解申請人是否曾經犯下刑事案件。

（二）良民證上會寫什麼？

依據《警察刑事紀錄證明核發條例》第3條規定，良民證上面所記載的內容，包括警察機關依司法或軍法機關判決確定、執行的刑事案件資料，民事資料或行政處分如欠稅、違規或交通罰單等紀錄則不會記載在內。

此外，依據該條例第6條規定，下列情況雖屬於刑事案件，不過卻不會記載在良民證上：

  • 受不付審理或保護管束判決的少年犯
  • 犯下刑法但刑責為緩刑，且緩刑期滿、未經撤銷（註1）、拘役或罰金，或受免刑判決的人
  • 雖犯下刑法，但後續因修法而廢除其刑罰者（如犯下通姦罪的人）
  • 受免除其刑判決者
  • 經易科罰金或依刑法第41條第2項之規定易服社會勞動執行完畢，且5年內未再受有期徒刑以上刑之宣告者

註1：警察刑事紀錄證明核發條例第6條第2款規定：「受緩刑之宣告，未經撤銷者。」不予記載刑事案件紀錄。如果是仍在緩刑期間內，因為仍有被撤銷緩刑的風險（尚無法確定絕對不會被撤銷），因此不符合本款事由。

刑法第76條也規定：「緩刑期滿，而緩刑之宣告未經撤銷者，其刑之宣告失其效力。但依第七十五條第二項、第七十五條之一第二項撤銷緩刑宣告者，不在此限。」也就是說，必須要緩刑期滿且未經撤銷，才可以使該紀錄不顯示於良民證上。

內政部99年5月3日台內警字第0990870863號令，則更清楚表示：「一、『警察刑事紀錄證明核發條例』第六條第二款規定『受緩刑宣告，未經撤銷者，刑事案件紀錄不予記載』。依該條文立法說明第三點略以：『故受緩刑之宣告者，緩刑期滿未經撤銷者，其刑之宣告失其效力，犯罪資料應不予記錄，以符前揭立法意旨，爰於第二款明定之』等語以觀，該款本意在刑之宣告失其效力時，犯罪資料始不予記載於警察刑事紀錄證明，故本款應解釋為限於緩刑期滿未經撤銷者，其犯罪資料始不予記錄，自即日生效。」

良民證怎麼申請？申請費用、流程、應備文件一次看

（一）良民證申請資格

在台灣，不論是本國人或外國人，都可以申辦良民證，並沒有任何的資格限定；但申請人若正被通緝中，或是有判決確定之刑事案件正在執行中或尚未執行，將不予核發良民證。

（二）申請良民證要帶什麼？

若要申請良民證，本國籍的民眾可以攜帶良民證申請書、有相片的證件（如身分證正本、健保卡、駕照等），以及申請良民證費用（100元）。

若不是本國國民，外國人可以使用護照或外僑居留證正本作為申辦良民證的證件；中、港、澳地區人民則可以使用台灣地區居留證。

若是委由其它人代為申請良民證，委託人與受託人應於申請書或自行繕打的委託書上簽名或蓋章；受託人申請或領取時，除了攜帶委託人應繳驗的證件外，同時也要帶上自己的證件提供受理人員查驗。

良民證申請要準備什麼？

（三）良民證現場申請方式

想要臨櫃申請良民證，只要先下載警察刑事紀錄證明申請書並完成填寫，接著備齊證件後到可辦理的派出所即可，不一定要到戶籍地的警局辦理。

特別提醒：不是所有派出所都可以受理，例如台北市只有警察局外事科、分局可以受理，建議申請前先致電警局洽詢。

（四）良民證線上申請方式

除了自行到警察局申請以外，良民證也可以網路申請喔！

自2026年7月21日起，申請人只要到警察局刑事紀錄證明書申辦系統填寫資料，通過身分驗證並完成線上繳費後，就可以用掛號郵件將良民證寄送至指定地址。

（五）申請良民證後多久可以拿到？

良民證從申請到核發一般來說需要1個工作天，最久則可能需要3～5天；不過若是申請人沒有任何的刑事紀錄，辦理時間就會快上許多，甚至只要30分鐘就能完成。

若是申請後一直沒有核發，民眾也可以上內政部警政署的網站查詢良民證的核發進度。

良民證領取注意事項有哪些？

（一）申辦良民證可以當天領取嗎？

良民證申請會因不同受理警局與不同狀況而有所差異，如果是沒有任何刑事紀錄的人，申請速度就會比較快，甚至辦理良民證當天就能夠領取。

（二）現場領良民證要帶什麼？

領取良民證應準備的文件和申請時相同，申請人應備齊身分證明文件、辦理良民證費用，如果是委託其他人辦理，則需出示委託人和受託人雙方證件和委託書正本。

以上就是有關良民證的法律知識，如果有其他法律問題，歡迎點擊我們的免費諮詢按鈕

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