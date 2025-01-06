良民證是什麼？該怎麼申請？線上申請良民證流程一次看！

（二）良民證上會寫什麼？

（二）良民證上會寫什麼？

依據《警察刑事紀錄證明核發條例》第3條規定，良民證上面所記載的內容，包括警察機關依司法或軍法機關判決確定、執行的刑事案件資料，民事資料或行政處分如欠稅、違規或交通罰單等紀錄則不會記載在內。

此外，依據該條例第6條規定，下列情況雖屬於刑事案件，不過卻不會記載在良民證上：

受不付審理或保護管束判決的少年犯

犯下刑法但刑責為緩刑，且緩刑期滿、未經撤銷（註1）、拘役或罰金，或受免刑判決的人

雖犯下刑法，但後續因修法而廢除其刑罰者（如犯下通姦罪的人）

受免除其刑判決者

經易科罰金或依刑法第41條第2項之規定易服社會勞動執行完畢，且5年內未再受有期徒刑以上刑之宣告者

註1：警察刑事紀錄證明�核發條例第6條第2款規定：「受緩刑之宣告，未經撤銷者。」不予記載刑事案件紀錄。如果是仍在緩刑期間內，因為仍有被撤銷緩刑的風險（尚無法確定絕對不會被撤銷），因此不符合本款事由。

刑法第76條也規定：「緩刑期滿，而緩刑之宣告未經撤銷者，其刑之宣告失其效力。但依第七十五條第二項、第七十五條之一第二項撤銷緩刑宣告者，不在此限。」也就是說，必須要緩刑期滿且未經撤銷，才可以使該紀錄不顯示於良民證上。