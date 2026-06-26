安非他命刑責多重？持有超過多少會加重刑期？

安非他命是什麼？安非他命是幾級毒品？
（一）什麼是安非他命？
安非他命（Amphetamine）是一種「中樞神經興奮劑」，簡單��說就是能讓大腦加速運轉的化學物質。它的外觀通常是白色無味的結晶體，外型像冰糖，因此在街頭俗稱「冰塊」。甲基安非他命（Methamphetamine，俗稱「安毒」或「冰毒」）是安非他命的衍生物，效果更強、成癮性更高。
在醫學上，安非他命確實有合法用途：少數國家的醫師會開立含安非他命成分的處方藥，用於治療注意力不足過動症（ADHD）或嗜睡症。但在台灣，這類用途極為受限，任何未經處方的持有或施用都是違法行為。
（二）為什麼台灣法律要管制安非他命？
安非他命之所以被法律嚴格管制，原因很直接：它能讓大腦大量分泌多巴胺（Dopamine，即「快樂物質」），讓使用者感到興奮、精力充沛，但這種快感是透支大腦機能換來的。短期內，使用者可能出現心跳加速、體溫升高、食慾喪失等反應；長期濫用則導致安痘、幻覺、妄想、暴力傾向，以及無法逆轉的腦部損傷。
法律考量的不只是個人健康，還有社會安全。安非他命的取得門檻相對較低、流通廣泛，一旦成癮往往引發暴力犯罪、家庭破裂與工作能力喪失，社會代價極高。
（三）安非他命是幾級毒品？
依據毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定，安非他命（及其相類製品）屬於「第二級毒品」。分級標準依據三項指標：成癮性強度、被濫用的可能性，以及對社會造成的危害程度。
台灣的毒品管制採「分級制」，依危害程度由重到輕分為四個等級，不同級別的刑責輕重不同。
|毒品級別
|代表物質
|主要特徵
|刑責程度
|第一級
|海洛因、嗎啡、鴉片、依托咪酯�（喪屍煙彈成分）
|極高成癮性、最嚴重危害
|最重刑罰
|第二級
|安非他命、大麻、MDMA（搖頭丸）
|高度成癮性、嚴重危害
|次重刑罰
|第三級
|K他命（氯胺酮）、FM2
|中度危害性
|中度刑罰
|第四級
|部分管制處方藥
|相對較低危害
|較輕刑罰
毒品分級除了刑責外，還有一個重要差異在於司法處遇方式：初次施用第一、二級毒品者，法律設計了「觀察勒戒→強制戒治→起訴」的漸進流程，目的是讓施用者有機會接受治療，而不是直接入監。
安非他命刑責多重？
（一）持有安非他命刑責
很多人以為「只要沒有賣給別人就不算犯罪」，這是常見的誤解。根據毒品危害防制條例，光是「持有」安非他命本身就構成犯罪，不需要販賣、施用或其他行為。
📋 毒品危害防制條例第11條第2項（持有第二級毒品）： 持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。
1持有的三種處罰方式
- 有期徒刑是最常見的懲罰方式，刑期可從幾個月到二年不等。
- 拘役是較短期的自由刑，通常適用於情節輕微的案件。
- 罰金則提供金錢代替入監的可能性，但實務上單純以罰金結案的情況不多，法官通常會綜合考量持有數量、犯罪動機與有無前科。
2.什麼是「純質淨重」？
「純質淨重」（net pure weight）是指毒品中，安非他命本身實際成分的重量，不包括摻雜物、包裝材料或水分。這個概念非常重要，因為它直接決定案件是輕罪還是重罪。
譬如警方查獲一袋10公克的粉末，但送鑑定後發現安非他命純度是60%，那麼純質淨重就是6公克。
📋 毒品危害防制條例第11條第4項（加重持有第二級毒品）： 持有第二級毒品，純質淨重達二十公克以上者，處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。
這個純質淨重20g門檻的差異在於一旦判決超過六個月有期徒刑，就不能以易科罰金代替，必須實際入監服刑。換言之，持有純質淨重達20公克以上的安非他命，幾乎是確定要坐牢的結果。
|持有量（純質淨重）
|適用條文
|法定刑期
|罰金
|未達20公克
|第11條第2項
|2年以下有期徒刑、拘役
|20萬元以下
|20公克以上
|第11條第4項
|6月以上5年以下有期徒刑
|得併科70萬元以下
|大量（疑似意圖販賣）
|第5條第2項
|5年以上有期徒刑
|得併科500萬元以下
當持有量超過100公克，司法機關往往會高度懷疑持有者的意圖不只是「自用」，一般成年人正常施用安非他命，不會需要這麼大的量。因此，大量持有者很容易被認定為「意圖販賣而持有」（第5條），刑責立刻升到五年以上，甚至被直接起訴販賣罪。
警方在調查時會觀察包裝方式（是否分裝成多小包）、現場是否有電子秤或分裝工具、手機通訊紀錄中是否有交易內容，這些都是推斷販賣意圖的證據。
3.初犯與再犯的量刑差異
雖然法定刑期上限相同，但初犯和再犯在實際量刑上差異相當大。初次犯罪、持有量少、配合調查的被告，法官可能判處六個月以下有期徒刑並宣告緩刑，不需要入監服刑。反之，再犯者通常難以獲得緩刑，刑期也會往法定上限靠近。
⚠️ 注意：即使最後獲得緩刑，仍然會留下刑事前科紀錄，對未來就業、出國都會造成長遠影響。
（二）施用安非他命刑責
台灣法律對「施用毒品者」有一套特別的處理邏輯：他們同時是犯罪者，也是受害者（受毒品控制的成癮者）。因此法律設計了「治療優先，刑罰作後盾」的制度，讓初犯有機會透過治療脫離毒品，而不是立即入監服刑。
📋 毒品危害防制條例第10條第2項（施用第二級毒品）： 施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。
1.初犯：觀察勒戒流程（不直接起訴）
如果是初次被查獲施用，或距離上次勒戒/戒治已超過三年，檢察官通常不會直接起訴，而是向法院聲請裁定，將被告送到勒戒處所進行「觀察勒戒」。這個程序的最長期間是兩個月，目的是由專業人員評估施用者是否有繼續施用的傾向。
評估結束後有兩種結果：
- 無繼續施用傾向：直接釋放，檢察官作不起訴處分，不留刑事前科
- 有繼續施用傾向：進入「強制戒治」，期間六個月以上、最長一年
2.多次施用者：強制戒治後仍可能起訴
完成強制戒治後，若在三年內再次施用安非他命被查獲，檢察官就會直接提起公訴，不再適用觀察勒戒流程。這時被告面對的是完整的刑事審判，可能被判處三年以下有期�徒刑。
💡 重要機會：初犯或五年後再犯者，可以向檢察官爭取「附戒癮治療的緩起訴處分」。在一定期間內完成戒癮療程，就不會被正式起訴，也不會留下刑事前科，是難得的改過機會，應積極把握。
（三）販賣、製造、運輸安非他命刑責
在所有安非他命相關犯罪中，販賣、製造、運輸是刑責最重的類型。許多人低估了這三種行為的嚴重性，卻不知道一旦涉及其中，可能面臨的是長達數十年、甚至無期的監禁。
📋 毒品危害防制條例第4條第2項（製造、運輸、販賣第二級毒品）： 製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。
1.「販賣」如何認定？關鍵在對價關係
要構成販賣罪，最核心的條件是「對價關係」，也就是用金錢或其他利益換取毒品。即使是非常少量的交易、即使金額極低，只要有收取任何對價，就構成販賣而非轉讓。相較之下，「轉讓」是指無償交付毒品，刑責較輕（第8條：六月以上五年以下），但同樣屬於犯罪行為。
此外，「販賣未遂」也受罰，只要雙方已談妥價格和交易方式，即使毒品尚未交付，仍構成犯罪。
|犯罪行為
|法條
|刑責
|罰金上限
|施用第二級毒品
|第10條第2項
|3年以下有期徒刑
|—
|持有第二級毒品
|第11條第2項
|2年以下有期徒刑、拘役
|20萬元以下
|持有（純質淨重20公克以上）
|第11條第4項
|6月以上5年以下
|70萬元以下
|意圖販賣而持有
|第5條第2�項
|5年以上有期徒刑
|500萬元以下
|轉讓第二級毒品
|第8條第2項
|6月以上5年以下
|70萬元以下
|製造、運輸、販賣
|第4條第2項
|無期徒刑或10年以上
|1,500萬元以下
（四）哪些情況會讓刑責更重？加重條款一覽
以下幾種情況，法律明文規定應「加重其刑至二分之一」或適用更重的罪名：
- 結夥三人以上共同犯罪：例如三人分工販毒（一人供貨、一人收款、一人把風），屬於組織性犯罪，各人刑度都會加重二分之一。
- 教唆或利用未成年人：引誘、教唆18歲以下青少年施用或協助販毒，刑責加重至二分之一。利用未成年人運毒甚至更重。
- 在特定場所犯罪：學校、幼兒園、監獄、軍營等地方，或學校周邊一定範圍內，一律加重處罰。
- 攜帶武器或使用暴力：帶槍、帶刀從事毒品犯罪，或在交易過程中對他人施加暴力，不僅觸犯毒品罪，還會一併面臨額外的加重刑責。
（五）如何爭取較輕刑責？
毒品危害防制條例第17條提供了三種減刑途徑：
1.供出毒品來源，協助查獲上游
如果被告能夠具體供述毒品的供應者資訊（姓名、聯絡方式、交易地點等），且司法機關依據這些供述成功逮捕上游，法院可以「減輕或免除其刑」（第17條第1項）。
「因而查獲」是關鍵條件，提供資訊但沒有導致查獲，通常無法獲得減刑。
2.全程自白，從警詢到審判都認罪
在偵查階段（警方與檢察官偵訊時）及歷次審判中，都坦承犯行，法院得減輕其刑（第17條第2項）。越早認罪、說法越一致，效果越好。
3.刑法第59條酌量減輕
當�犯罪情狀顯然有「可憫恕」之處（例如：首次犯罪、僅屬從犯、生活困苦等），法院可以自由裁量減輕其刑。這個條款需要辯護律師提出有說服力的論述，不會自動適用。
💡 三項合用的效果：若同時符合自白、供出上游查獲、刑法第59條，理論上可將販賣二級毒品的「10年以上」最低刑度，逐步酌減至2年左右，甚至爭取到緩刑。但每個案件情況不同，應盡早委任熟悉毒品案件的律師評估。
安非他命判決
（一）販賣安非他命判決
臺灣高雄地方法院110年度訴字第178號刑事判決
被告因涉嫌販賣第二級毒品甲基安非他命，被檢方起訴。辯稱是受委託代為向「藥頭」購買價格2500元之甲基安非他命；並與委託人各出資500元，由被告出面向藥頭購得甲基安非他命後平分施用，因此並無營利之意圖，且未從中牟利，並無販賣之意。
- 法院判決：被告如果不是為了販賣毒品從中牟利，沒必要冒險購買昂貴毒品及耗時費力聯繫，不採信被告說他只是代購/合資購買的說辭，犯販賣第二級毒品罪，且已是毒品累犯，應執行有期徒刑11年。
（二）持有安非他命判決
臺灣高等法院106年度上訴字第1836號刑事判決
被告因購買毒品後駕車行跡詭異，被警察攔查而被查獲安非他命10包（總純質淨重約216.23公克），檢察官認為被告持有大量甲基安非他命且純度極高，應認定其有販賣之意圖。
- 法院認並無任何監聽譯文或通聯記錄能證明被告購入安非他命是為了販售營利，且被告有多次施用毒品之前科，認為被告持有毒品僅供個人施用，判決被��告持有第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑3年。
（三）製造安非他命判決
臺灣高等法院高雄分院110年度上訴字第838號刑事判決
被告被警方查獲以電子保溫杯墊、打火機、吹風機，將含有甲基安非他命成分之溶液盛裝於玻璃瓶內，再置於電子保溫杯墊上加熱，使之蒸發、結晶成固態甲基安非他命，被告辯稱他只是在進行化學實驗。
- 法院認為，被告將含有甲基安非他命成分的溶液加熱蒸發結晶，使純度提高至95%以上，該行為屬於製造毒品的行為，犯製造第二級毒品罪，處有期徒刑4年。
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