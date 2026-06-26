安非他命刑責多重？持有超過多少會加重刑期？

安非他命刑責多重？

（一）持有安非他命刑責

很多人以為「只要沒有賣給別人就不算犯罪」，這是常見的誤解。根據毒品危害防制條例，光是「持有」安非他命本身就構成犯罪，不需要販賣、施用或其他行為。

📋 毒品危害防制條例第11條第2項（持有第二級毒品）： 持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。

1持有的三種處罰方式

2.什麼是「純質淨重」？

「純質淨重」（net pure weight）是指毒品中，安非他命本身實際成分的重量，不包括摻雜物、包裝材料或水分。這個概念非常重要，因為它直接決定案件是輕罪還是重罪。

譬如警方查獲一袋10公克的粉末，但送鑑定後發現安非他命純度是60%，那麼純質淨重就是6公克。

📋 毒品危害防制條例第11條第4項（加重持有第二級毒品）： 持有第二級毒品，純質淨重達二十公克以上者，處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。

這個純質淨重20g門檻的差異在於一旦判決超過六個月有期徒刑，就不能以易科罰金代替，必須實際入監服刑。換言之，持有純質淨重達20公克以上的安非他命，幾乎是確定要坐牢的結果。

持有量（純質淨重） 適用條文 法定刑期 罰金 未達20公克 第11條第2項 2年以下有期徒刑、拘役 20萬元以下 20公克以上 第11條第4項 6月以上5年以下有期徒刑 得併科70萬元以下 大量（疑似意圖販賣） 第5條第2項 5年以上有期徒刑 得併科500萬元以下

當持有量超過100公克，司法機關往往會高度懷疑持有者的意圖不只是「自用」，一般成年人正常施用安非他命，不會需要這麼大的量。因此，大量持有者很容易被認定為「意圖販賣而持有」（第5條），刑責立刻升到五年以上，甚至被直接起訴販賣罪。

警方在調查時會觀察包裝方式（是否分裝成多小包）、現場是否有電子秤或分裝工具、手機通訊紀錄中是否有交易內容，這些都是推斷販賣意圖的證據。

3.初犯與再犯的量刑差異

雖然法定刑期上限相同，但初犯和再犯在實際量刑上差異相當大。初次犯罪、持有量少、配合調查的被告，法官可能判處六個月以下有期徒刑並宣告緩刑，不需要入監服刑。反之，再犯者通常難以獲得緩刑，刑期也會往法定上限靠近。

⚠️ 注意：即使最後獲得緩刑，仍然會留下刑事前科紀錄，對未來就業、出國都會造成長遠影響。

（二）施用安非他命刑責

台灣法律對「施用毒品者」有一套特別的處理邏輯：他們同時是犯罪者，也是受害者（受毒品控制的成癮者）。因此法律設計了「治療優先，刑罰作後盾」的制度，讓初犯有機會透過治療脫離毒品，而不是立即入監服刑。

📋 毒品危害防制條例第10條第2項（施用第二級毒品）： 施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。

1.初犯：觀察勒戒流程（不直接起訴）

如果是初次被查獲施用，或距離上次勒戒/戒治已超過三年，檢察官通常不會直接起訴，而是向法院聲請裁定，將被告送到勒戒處所進行「觀察勒戒」。這個程序的最長期間是兩個月，目的是由專業人員評估施用者是否有繼續施用的傾向。

評估結束後有兩種結果：

無繼續施用傾向：直接釋放，檢察官作不起訴處分，不留刑事前科

有繼續施用傾向：進入「強制戒治」，期間六個月以上、最長一年

2.多次施用者：強制戒治後仍可能起訴

完成強制戒治後，若在三年內再次施用安非他命被查獲，檢察官就會直接提起公訴，不再適用觀察勒戒流程。這時被告面對的是完整的刑事審判，可能被判處三年以下有期�徒刑。

💡 重要機會：初犯或五年後再犯者，可以向檢察官爭取「附戒癮治療的緩起訴處分」。在一定期間內完成戒癮療程，就不會被正式起訴，也不會留下刑事前科，是難得的改過機會，應積極把握。

（三）販賣、製造、運輸安非他命刑責

在所有安非他命相關犯罪中，販賣、製造、運輸是刑責最重的類型。許多人低估了這三種行為的嚴重性，卻不知道一旦涉及其中，可能面臨的是長達數十年、甚至無期的監禁。

📋 毒品危害防制條例第4條第2項（製造、運輸、販賣第二級毒品）： 製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

1.「販賣」如何認定？關鍵在對價關係

要構成販賣罪，最核心的條件是「對價關係」，也就是用金錢或其他利益換取毒品。即使是非常少量的交易、即使金額極低，只要有收取任何對價，就構成販賣而非轉讓。相較之下，「轉讓」是指無償交付毒品，刑責較輕（第8條：六月以上五年以下），但同樣屬於犯罪行為。

此外，「販賣未遂」也受罰，只要雙方已談妥價格和交易方式，即使毒品尚未交付，仍構成犯罪。

犯罪行為 法條 刑責 罰金上限 施用第二級毒品 第10條第2項 3年以下有期徒刑 — 持有第二級毒品 第11條第2項 2年以下有期徒刑、拘役 20萬元以下 持有（純質淨重20公克以上） 第11條第4項 6月以上5年以下 70萬元以下 意圖販賣而持有 第5條第2�項 5年以上有期徒刑 500萬元以下 轉讓第二級毒品 第8條第2項 6月以上5年以下 70萬元以下 製造、運輸、販賣 第4條第2項 無期徒刑或10年以上 1,500萬元以下

（四）哪些情況會讓刑責更重？加重條款一覽

以下幾種情況，法律明文規定應「加重其刑至二分之一」或適用更重的罪名：

結夥三人以上共同犯罪：例如三人分工販毒（一人供貨、一人收款、一人把風），屬於組織性犯罪，各人刑度都會加重二分之一。

教唆或利用未成年人：引誘、教唆18歲以下青少年施用或協助販毒，刑責加重至二分之一。利用未成年人運毒甚至更重。

在特定場所犯罪：學校、幼兒園、監獄、軍營等地方，或學校周邊一定範圍內，一律加重處罰。

攜帶武器或使用暴力：帶槍、帶刀從事毒品犯罪，或在交易過程中對他人施加暴力，不僅觸犯毒品罪，還會一併面臨額外的加重刑責。

（五）如何爭取較輕刑責？

毒品危害防制條例第17條提供了三種減刑途徑：

1.供出毒品來源，協助查獲上游

如果被告能夠具體供述毒品的供應者資訊（姓名、聯絡方式、交易地點等），且司法機關依據這些供述成功逮捕上游，法院可以「減輕或免除其刑」（第17條第1項）。

「因而查獲」是關鍵條件，提供資訊但沒有導致查獲，通常無法獲得減刑。

2.全程自白，從警詢到審判都認罪

在偵查階段（警方與檢察官偵訊時）及歷次審判中，都坦承犯行，法院得減輕其刑（第17條第2項）。越早認罪、說法越一致，效果越好。

3.刑法第59條酌量減輕

當�犯罪情狀顯然有「可憫恕」之處（例如：首次犯罪、僅屬從犯、生活困苦等），法院可以自由裁量減輕其刑。這個條款需要辯護律師提出有說服力的論述，不會自動適用。