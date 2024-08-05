自首有哪些要件？可以減多少刑責？聽聽律師怎麼說！

自首有哪些要件？怎樣才算是自首？
（一）自首的法律定義
（一）自首的法律定義
在台灣法律中，自首被定義為犯罪者在其犯罪行為尚未被檢警機關發現，或雖然犯罪事實已經被揭露但犯罪者身份還未明確之時，主動向司法機關坦承自己的罪行，並表示願意接受法律的審判。
中華民國《刑法》第62條明文規定，對於自首的犯罪者，法院可依法減輕其刑罰。該條款旨在激勵犯罪者走向悔改之路，積極面對法律責任，從而提升偵查工作的效率，並有效節約司法系統的資源。
（二）自首要符合哪些條件？
（二）自首要符合哪些條件？
根據台灣的刑法和刑事訴訟法，自首的成立需滿足以下3大要件：
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犯罪尚未被偵查機關發覺
這意味著犯罪行為要在偵查機關發現之前自行揭露，或者雖然犯罪事實已被發現但犯罪行為人身份尚未確定之時，犯罪者必須主動投案。
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主動向有偵查權的機構��或公務員陳述犯罪始末
這要求犯罪者必須自發且主動地向擁有偵查權力的機關或公務員報告自己的犯罪行為，不論是透過書面、口頭或其他任何形式。
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願意接受審判
表示犯罪者必須對自己的行為負責，並願意接受司法機關的法律審判和判決。
自首一定可以減刑嗎？可以減多少？
（一）自首可以減刑多久？
我國刑法對於自首有特殊規定，針對不同的犯罪情形進行明確的法律處置，例如在刑法第102條、第122條第3項、第154條第2項等，均對自首後如何減輕刑罰有著明確的條文規範。這顯示出法律在處理犯罪行為時的靈活性與差異性。
在實際執法過程中，刑法修正於2005年的第62條新增了法官對自首犯罪者刑罰處理的裁量權，「得」減輕其刑的用詞修訂，賦予法官更大的自由度，使得法官可以根據自首者的悔改真誠度，決定其是否符合減刑的資格。
對於無期徒刑的案件，減刑後的刑期可以調整為15年至20年的有期徒刑。此外，若原判為死刑，減刑後則改判為無期徒刑，這種彈性的法律運用，不僅提升了法律判決的個案適應性，同時也強化了法律的公平性和正義性。
1.自首減刑說明影片
（二�）自首一定可以減刑嗎？
1.自首減刑判決
最高法院112年度台上字第5003號刑事判決
法院認為被告於肇事後坦承犯行（車禍過失致死），符合自首要件，並於審理期間表示願意和解，故酌減其刑。
2.自首不成立判決
最高法院113年度台上字第3442號刑事判決
被告主張他在被捕前主動告知警方持有槍枝、子彈，符合自首規定，應減輕刑責。然而，法院認為上訴人被捕時警方已掌握其犯罪事實，不符合自首要件。
自首認罪跟投案自白有什麼不同？
在台灣的法律體系中，自首、投案、自白、認罪這四種行為都涉及犯罪行為人面對司法的態度和時間點，可以大致分為兩類。
（一）自首跟投案一樣嗎？
（一）自首跟投案一樣嗎？
在台灣的法律體系中，自首與投案這兩者的差異，主要體現在行為人主動面對法律時的具體背景與條件。
1.自首
指的是行為人在其犯罪行為尚未被檢警機關發現或行為人的身份尚未確定前，主動向執法機關坦白其犯罪事實，此舉反映出犯罪者願意主動承擔責任的態度。
2.投案
是在犯罪事實已經被偵查機關知曉且犯罪嫌疑人身份已有明確指認的情況下，嫌疑人主動向警方報到。
例如，若一名行為人在其行為尚未被偵查機關所發現之前，自行前往警局並坦承其犯罪行為，這種情況可以被視作是自首。而如果行為人在警方已經掌握相關犯罪事�實和犯罪嫌疑人的身份後，才選擇向警方自報家門，則這種情況被稱為投案。
自首與投案的區別不僅體現在行為人的主動性上，也影響到法官在量刑時的考量。雖然投案本身不一定直接導致刑罰的減輕，但如果犯罪者能展現出真誠的悔意，這一點可能在判決時獲得正面評價。
（二）自白與認罪在法律上的區別是什麼？
（二）自白與認罪在法律上的區別是什麼？
1.自白
指被告在審判過程中主動承認自己的犯罪行為，這可能包含對犯罪動機、方式及具體實施過程的描述。根據法律規定，如《毒品危害防制條例》中所指出，自白有時可作為判決時減輕刑罰的一項考量因素。
2.認罪
認罪是自白的延伸，它不僅僅是對犯罪事實的承認，更包括對自己行為法律後果的明確接受。認罪意味著被告不僅坦承犯罪，而且願意接受相應的法律制裁。在許多情況下，認罪會伴隨著自白出現，但其核心在於對犯罪行為的全面認可及對應的法律責任的接受。
例如，在一起司法審判中，被告若在庭審過程中揭露自己的犯罪行為，這種行為就可被視為自白。如果被告進一步承認其罪行並表達接受法律後果的意願，這則構成了認罪。
自首的流程和方式
（一）自首流程
（一）自首流程
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尋求專業意見：在決定自首之前，建議向律師��或是法律專業人士諮詢，因為自首筆錄會作為後續偵辦的依據，因此在聯繫偵查機關之前，建議由律師安排後續策略會更加有利。
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聯繫偵查機關：與有偵查權的機構聯絡，告知自己有意願坦承自己的犯罪行為。這可以通過代理人進行，或者你也可以直接透過電話、書面或親自到場的方式進行。
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主動提供詳細資訊：在自首過程中，積極提供所有犯罪行為的詳細訊息，包括個人身份證明和可能的相關證據，以協助偵查機關更有效地進行調查。
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配合進一步調查：自首後，根據案情的需要，您可能需要被拘留以錄取供詞或進行進一步調查。在這個階段，保持配合並遵守所有法律程序至關重要。
（二）自首的方式
（二）自首的方式
自首可以採取口頭方式（如透過電話進行），也可選擇書面方式，而且除了可以由犯罪行為人本人進行，亦可委任他人代為處理，向具有偵查權的機關（例如地方檢察署或警察局）申告犯罪事實，並明確表示願意受到司法的審判。
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