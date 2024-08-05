自首有哪些要件？可以減多少刑責？聽聽律師怎麼說！

自首一定可以減刑嗎？可以減多少？

（一）自首可以減刑多久？

我國刑法對於自首有特殊規定，針對不同的犯罪情形進行明確的法律處置，例如在刑法第102條、第122條第3項、第154條第2項等，均對自首後如何減輕刑罰有著明確的條文規範。這顯示出法律在處理犯罪行為時的靈活性與差異性。

在實際執法過程中，刑法修正於2005年的第62條新增了法官對自首犯罪者刑罰處理的裁量權，「得」減輕其刑的用詞修訂，賦予法官更大的自由度，使得法官可以根據自首者的悔改真誠度，決定其是否符合減刑的資格。

對於無期徒刑的案件，減刑後的刑期可以調整為15年至20年的有期徒刑。此外，若原判為死刑，減刑後則改判為無期徒刑，這種彈性的法律運用，不僅提升了法律判決的個案適應性，同時也強化了法律的公平性和正義性。

1.自首減刑說明影片

（二�）自首一定可以減刑嗎？

1.自首減刑判決

最高法院112年度台上字第5003號刑事判決

法院認為被告於肇事後坦承犯行（車禍過失致死），符合自首要件，並於審理期間表示願意和解，故酌減其刑。

2.自首不成立判決

最高法院113年度台上字第3442號刑事判決

被告主張他在被捕前主動告知警方持有槍枝、子彈，符合自首規定，應減輕刑責。然而，法院認為上訴人被捕時警方已掌握其犯罪事實，不符合自首要件。