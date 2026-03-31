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做筆錄注意事項

做筆錄注意事項有哪些？該請律師陪同嗎？簽名前務必留意！

刑事案件雷皓明律師發佈 2026-03-31更新 2026-05-04
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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警察筆錄製作是刑事訴訟程序中的重要環節。即使是看似簡單的筆錄程序，也可能對後續司法程序產生重大影響。無論您是被害人、證人或嫌疑人，了解完整的流程與自身權利都非常重要。本文將詳細說明做筆錄注意事項，幫助您掌握應對方式。

什麼是做筆錄？什麼情況下需要做筆錄？

了解筆錄的真正意義與法律效力，是每個可能涉入司法程序的人都應該具備的基本知識。無論您是被害人、證人或嫌疑人，警詢筆錄都會成為案件中的重要文件。這份記錄不僅記載您的陳述內容，更可能成為影響案件走向的關鍵刑事證據。

許多人在做筆錄時因為不了解相關規定，導致事後面臨難以彌補的困境。有些人簽名前沒有仔細核對內容，發現錯誤時已經來不及修改。也有人因為過度緊張而陳述混亂，讓筆錄記載與實際情況產生落差。

因此，在進入警察局或檢察署製作筆錄之前，充分了解相關注意事項絕對是保障自身權益的第一步。接下來我們將詳細說明筆錄的法律定義、重要性以及可能帶來的影響。

（一）認識筆錄的正式定義與法律約束力

警詢筆錄是司法警察為了調查案件而製作的正式書面記錄。這份文件會詳細記載當事人的基本資料，包括姓名、身分證字號、住址等個人資訊。同時也會記錄製作筆錄的時間、地點以及承辦人員的身分。

最重要的是筆錄會記載您的陳述內容。這些陳述經過整理後會形成書面文字，並在最後由您簽名確認。一旦您簽名確認筆錄內容，這份文件就具有正式的筆錄法律效力。

值得注意的是，筆錄並非完全逐字記載您說的每一句話。警察或檢察官會將您的陳述進行整理與摘要。您可能現場說了十句話，但筆錄只記載其中一句最關鍵的內容。

這種簡要記載的方式在法律上是允許的。但也因此可能產生問題：一字之差在法律評價上可能天差地別。例如「我推了他」和「他撞到我時我反射性地伸手」，雖然描述的可能是同一個動作，但法律意義卻完全不同。

簽名確認後，筆錄就成為刑事證據的一部分。檢察官和法官會依據筆錄內容來判斷案件事實。如果日後您的說法與筆錄記載不一致，可能會被質疑證詞的可信度。

（二）筆錄在刑事案件中的重要性

在整個司法程序中，筆錄扮演著地基般的關鍵角色。警詢筆錄通常是檢察官最早接觸到的案件資料。檢察官會根據這些筆錄內容初步了解案情，並決定後續的偵查方向。

如果筆錄內容清楚完整，檢察官就能準確掌握案件全貌。相反地，如果筆錄記載模糊不清或前後矛盾，可能會影響檢察官對案件的判斷。這就像蓋房子一樣，地基沒打好，後續要翻案就會非常困難。

筆錄也會影響法院的審判程序。在刑事訴訟中，法官會將筆錄與其他證據相互比對。如果您在法庭上的陳述與先前筆錄內容不同，法官可能會要求您說明原因。

這種情況下，您可能需要解釋為什麼說法改變。也許是當時記憶不清，或者是筆錄記載有誤。但無論如何，都會增加說服法官的難度。因此筆錄的正確性在司法程序中至關重要。

此外，筆錄還會影響和解談判的進行。在民事賠償或刑事和解時，雙方律師都會參考筆錄內容來評估案件強弱。筆錄記載的內容會直接影響談判的籌碼與結果。

（三）筆錄記載不當可能帶來的嚴重後果

筆錄內容可能帶來的法律後果往往超乎一般人的想像。許多真實案例顯示，當事人因為筆錄記載不當而面臨意想不到的法律責任。

例如在鄰里糾紛案件中，有民眾在筆錄裡提及「我當時確實有動手推他」。原本只是想說明事情經過，卻因為這句話被檢察官以傷害罪起訴。即使當事人後來辯稱只是輕輕推開，但筆錄已經記載「動手推他」，成為不利的刑事證據。

詐欺案件中，筆錄法律效力更是關鍵。檢察官會仔細檢視筆錄記載，判斷當事人是否有詐欺的主觀意圖。如果筆錄中出現「我知道這個投資有風險但還是推薦給朋友」這類陳述，就可能被認定為明知有詐而仍為之。

也有案例顯示，當事人在筆錄中對時間、地點等細節的陳述不實，後來被發現與監視器畫面或其他證據矛盾。這種情況不僅會削弱證詞的可信度，甚至可能被認為有偽證或湮滅證據的嫌疑。

更值得警惕的是，筆錄內容可能影響民事賠償責任。在車禍案件中，如果您在筆錄裡承認「我當時可能沒注意到紅燈」，這段陳述就會成為對方請求賠償的有力證據。即使事後想推翻這個說法，也會面臨很大的困難。

（四）常見需要做筆錄的情況有哪些？

當警方或司法機關通知您做筆錄時，首先要確認自己是以什麼身分接受詢問。在台灣的刑事案件流程中，您可能被列為證人、被告、關係人、告訴人或被害人等不同身分。每種身分在筆錄製作過程中享有的權利與承擔的義務都有所差異。

從法律實務角度來看，這些身分大致可以歸納為犯罪嫌疑人與非犯罪嫌疑人兩大類。非犯罪嫌疑人包括被害人、證人與關係人，而犯罪嫌疑人則是指被告或涉嫌人。了解自己的身分定位，能幫助您在製作筆錄時採取適當的應對策略。

1.遭受犯罪侵害時的陳述紀錄

當您遭受詐騙、傷害、竊盜或其他犯罪行為時，需要向警方製作被害人筆錄。這類筆錄主要記錄案發經過、損害情形以及您是否希望對加害人提出告訴。作為被害人，您有權利詳細陳述受害過程與損失範圍。

在製作被害人筆錄時，應該據實陳述所有相關事實，包括時間、地點、涉案人員與具體損害。但要特別注意，不可為了加重對方刑責而捏造或誇大事實，否則可能涉犯誣告罪反而使自己陷入法律風險。

此外，警方通常會詢問您是否提出告訴的意願。對於告訴乃論之罪（需要被害人提告才能追訴的犯罪），您的表態將直接影響案件是否進入司法程序。如果您不確定是否要提告，可以先表示保留，給自己更多思考時間。

2.目擊案件時的協助說明

作為刑事案件的旁觀者或知情人士，您可能會收到警察局的證人筆錄通知書。例如車禍事故的路人目擊者、糾紛現場的在場人員，或是了解案情脈絡的相關人士，都可能被要求到場製作證人筆錄。

司法警察為了調查犯罪事實及蒐集證據，會通知案件相關人到場說明所見所聞。證人有據實陳述的義務，但這個義務僅限於您確實知道的事實。對於不清楚或沒有親眼見到的部分，您應該明確表示不知道或不確定。

製作證人筆錄時要特別注意，只需回答警方提出的問題，不必主動陳述過多與案件無關的資訊。如果問題涉及您不清楚的細節，直接說明「不知道」或「記不清楚」是完全可以接受的回答方式。

3.涉嫌違法行為的詢問程序

當警方認為您可能涉及某項犯罪行為時，會以犯罪嫌疑人或被告身分通知您到場製作筆錄。這是最需要謹慎應對的情況，因為筆錄內容將直接影響後續是否被起訴以及可能面臨的刑責。

作為犯罪嫌疑人，您享有緘默權，也就是拒絕陳述的權利。您也有權要求律師陪同，並在回答問題前與律師商討。這些權利的行使時機與方式，將在後續章節詳細說明。

在這個階段，即使您認為自己沒有犯罪，也建議保持高度警覺。任何陳述都可能被作為證據使用，因此回答問題前應該仔細思考。如果案情複雜或您不確定如何回應，尋求律師協助是明智的選擇。

4.非刑事案件的陳述紀錄

除了刑事案件外，民事糾紛調解、行政機關調查等情況也可能需要製作筆錄或陳述紀錄。例如勞資爭議調解、消費糾紛協商、稅務調查詢問、或是交通事故的行政調查等。

這類筆錄雖然不屬於刑事案件流程，但同樣具有法律效力。在民事調解中的陳述可能影響和解條件，在行政調查中的說明可能成為裁罰依據。因此即使不是刑事案件，製作筆錄時仍應保持謹慎態度。

行政機關調查時，您通常有配合說明的義務，但也享有陳述意見的權利。如果調查事項涉及專業知識或複雜法律關係，您可以要求給予合理時間準備相關資料，或是尋求專業人士協助說明。

身分類別主要情境核心權利義務注意重點
被害人遭受犯罪侵害需報案陳述據實陳述受害經過，表達告訴意願避免誇大事實，保留相關證據
證人目擊案件或知悉案情需說明有據實陳述義務，但僅限已知事實只回答確知內容，不清楚可明說
犯罪嫌疑人涉嫌違法行為接受調查詢問享有緘默權與律師陪同權謹慎回答，必要時尋求律師協助
民事或行政案件當事人糾紛調解或行政調查需陳述配合說明義務，可陳述意見準備相關資料，保持客觀陳述

透過以上說明，您可以初步判斷自己在筆錄製作過程中的身分定位。不同身分代表不同的權利義務關係，也意味著需要採取不同的應對策略。當您收到製作筆錄的通知時，第一步就是確認自己的身分類別，這將幫助您做好適當的準備與心理建設。

做筆錄前要準備什麼？

在現今詐騙橫行的社會裡，接到警方電話要求做筆錄時，許多人的第一反應就是懷疑真假。這種警戒心理其實是正常的自我保護機制。然而，做筆錄準備工作不僅僅是確認通知真偽，更包含了全面性的事前準備。充分的準備能讓你在面對筆錄製作時更加從容不迫，也能確保陳述內容的完整性與正確性。

接到筆錄通知後，你可能會感到焦慮或不安，這都是人之常情。但請記住，冷靜應對並做好準備，才是保障自身權益的最佳方式。以下將為你詳細說明各項準備工作的重點。

（一）辨別通知的真實性並確認其合法性

詐騙集團的手法日新月異，許多人接到自稱警察的電話都會心生懷疑。然而，真正的警方通知與詐騙電話有明顯的區別。詐騙集團通常會要求你前往ATM操作、匯款至指定帳戶，或者索取個人金融資訊。

真正的警方通知則完全不同。警方會清楚告知案件性質、你的身分定位，以及製作筆錄的時間地點。他們不會在電話中要求任何金錢交易或帳戶操作。

如果你收到警局通知書，請仔細檢查以下要點：

  • 通知書是否有正式的公文格式與機關用印
  • 是否載明承辦人員的姓名、職稱與聯絡電話
  • 案件編號與案由是否清楚記載
  • 通知時間與地點是否具體明確
  • 是否有正式的機關地址與聯絡方式

若對通知真實性有疑慮，最直接的方式就是主動致電該派出所或分局查證。你可以透過網路搜尋該單位的公開電話，而非直接回撥通知書上的號碼。這樣能有效避免落入詐騙陷阱。

（二）詳細了解製作筆錄的相關資訊

確認通知真實性後，下一步就是充分掌握製作筆錄的各項資訊。這些資訊能幫助你做好心理準備，也讓你了解該如何因應。主動向承辦單位詢問以下問題是你的權利。

首先要確認的是約談目的與你的身分定位。你需要知道自己是以證人、被害人還是嫌疑人的身分接受詢問。不同身分在法律上享有的權利與應盡的義務都不相同。

其次要詢問製作筆錄的確切時間與地點。了解地點能讓你規劃交通路線，預估所需時間。如果時間上有衝突，也可以禮貌地詢問是否能調整。

此外，你應該詢問以下重要資訊：

  • 承辦警員或檢察官的完整姓名與職稱
  • 案件的大致內容與涉及的法律問題
  • 預估製作筆錄所需的時間長度
  • 是否可以攜帶律師或信賴之人陪同
  • 需要攜帶哪些身分證明文件

充分掌握這些資訊後，你就能針對性地進行準備工作。如果案情複雜或涉及刑事責任，建議在前往前先諮詢律師意見。

（三）事前進行完整的案件事實整理

在前往製作筆錄前，案件事實整理是最重要的準備工作之一。許多人因為事前沒有仔細回想，導致臨場時陳述混亂、前後矛盾，甚至遺漏重要細節。

建議你靜下心來，按照時間順序回想整個事件的經過。從事件的起因開始，逐步梳理發展過程與結果。記錄下每個重要時間點、地點、涉及的人物，以及當時的具體情況。

製作一份詳細的時間軸能讓你的陳述更有條理。時間軸應該包含以下要素：

  • 事件發生的具體日期與時間
  • 事件發生的詳細地點
  • 在場的所有相關人物
  • 事件的具體經過與細節
  • 你採取的應對措施
  • 事件造成的影響或損失

如果事件跨越較長時間，可以將時間軸分段整理。清晰的時間軸不僅能幫助你回憶，也能讓承辦人員更容易理解案情。

整理時請注意，只記錄你確實知道且記得的事實。對於不確定的部分，不要憑空猜測或填補，誠實陳述自己記得與不記得的部分才是正確做法。

（四）備妥所有相關的證據文件

充分的證據文件準備能大幅提升筆錄的完整性與說服力。證據文件能支持你的陳述，讓案件事實更加清晰明確。在前往製作筆錄時，應該將所有相關證據妥善整理並攜帶。

依據案件性質不同，可能需要準備的證據文件包括：

  • 合約書、協議書或其他書面約定文件
  • 通訊軟體的對話紀錄截圖（如LINE、IG訊息）
  • 電子郵件往來記錄
  • 相關照片或影片檔案
  • 錄音檔案（須注意錄音的合法性）
  • 收據、發票、匯款證明等財務文件
  • 診斷證明書、驗傷單等醫療文件
  • 其他可以證明事實的相關文件

整理證據時，建議將文件依時間順序或類別分類。如果是電子檔案，可以事先列印成紙本，並在每份文件上標註日期與說明。這樣在製作筆錄時才能快速找到需要的證據。

若某些證據文件無法當場提供，例如存放在其他地點或需要時間準備，應該在筆錄中說明，並承諾後續補充提供。承辦人員通常會給予合理的補件時間。

做筆錄時享有哪些法律權利

面對偵查機關的詢問，當事人並非只能被動接受，而是擁有法律明文保障的各項筆錄權利。了解這些權利不僅能保護自己免於不當對待，更能在必要時適時行使，確保筆錄過程的公平性。無論是作為被告、嫌疑人或證人，掌握自己的權利都是維護自身權益的第一步。

許多人在緊張的氛圍下容易忘記自己擁有的法律保障。其實法律賦予當事人多項重要權利，這些權利的設計目的就是確保偵查程序的合法性與公正性。接下來將詳細說明各項權利的內容與行使方式，讓您在面對筆錄時更有信心。

（一）保持沉默的權利與適當時機

根據刑事訴訟法第95條規定，被告或嫌疑人享有緘默權，可以選擇對某些問題不回答。這項權利是保障人權的重要機制，不會因為行使緘默權就被認定有罪。當偵查機關有不當作為時，這是相當有用的自我保護武器。

行使緘默權的適當時機包括幾種情況。當問題可能讓自己陷入不利處境時，可以選擇保持沉默。當承辦人員使用誘導性問題或不當施壓時，更應該嚴厲反映並行使這項權利。

不過要特別注意的是，證人原則上沒有緘默權，而有據實陳述的義務。如果是以證人身分製作筆錄，除非回答會使自己或親屬遭受刑事訴追，否則應該誠實回答。濫用緘默權可能會影響自己的可信度，因此要謹慎判斷使用時機。

（二）尋求律師陪同的權利

依據刑事訴訟法第95條、第245條及《警察職權行使法》第10條，被告或嫌疑人擁有律師陪同權利。偵查機關在詢問開始前，應該主動告知當事人可以請律師在場。這是非常重要的程序保障，能夠避免許多不當詢問。

民眾有權要求偵查機關給予合理時間聯繫律師。即使在被拘提或逮捕的情況下，也可以先與律師接見後再接受詢問。然而實務上，偵查機關有時不希望律師在場，會用各種理由半哄半騙地阻撓。

遇到這種情況時，應該堅定表達行使律師陪同權利的意願。除了律師之外，當事人也可以要求家屬或其他信賴的人陪同在場。有人在旁見證，能讓整個筆錄過程更加透明公正。

並非所有情況都需要請律師陪同做筆錄，但在某些關鍵時刻，律師的專業協助可能決定您案件的成敗。許多人常有疑問：何時需要律師介入？什麼時候自己處理就好？

其實判斷標準很簡單：當您對自身處境感到不確定、擔心權益受損，或案件涉及刑事責任時，尋求法律諮詢絕對是明智之舉。最佳時機是在接到通知或前往警局前就應諮詢律師，釐清自身身份與陳述界線。

值得注意的是，有些警察可能會向民眾表示：「製作筆錄不用請律師啦！這是在浪費錢！」但我們換個方式想，蓋一棟大樓時，如果基地沒處理好，真的有辦法蓋一棟好的大樓嗎？偵查階段的筆錄就像建築的地基，處理不好後續會很難翻盤。

1.什麼情況該請律師？涉及刑事責任或可能被起訴時

當您可能涉及刑事責任、被列為犯罪嫌疑人或被告時，這是最明確需要律師陪偵的情況。此時筆錄內容會直接影響是否被起訴以及刑責輕重。

一句話的差異都可能改變整個案件結果。即使您認為自己是清白的，在不熟悉法律的情況下，仍可能因為表達方式不當而讓自己陷入困境。

若涉及刑責或可能成為被告，任何一句話都需謹慎。專業律師能幫助您判斷哪些問題該如何回答、哪些陳述可能對您不利、如何保護自己的合法權益。

  • 被通知為犯罪嫌疑人身分時
  • 涉嫌違反刑法相關罪名時
  • 可能面臨羈押或限制出境時
  • 案件已進入偵查或起訴階段時

2.什麼情況該請律師？案情複雜或法律關係不明確時

涉及商業糾紛、智慧財產權、複雜的金融交易或多方法律關係糾葛時，案情與法律關係往往非常複雜。一般人很難判斷哪些內容該說、哪些不該說。

這類案件可能牽涉多個法律領域，或者事實認定相當困難。沒有專業背景的人，很容易在不知不覺中做出對自己不利的陳述。

此時法律諮詢與律師的專業分析就非常重要。律師可以幫您釐清複雜的法律關係，指導如何表達才對您最有利。

  • 涉及公司經營或商業交易糾紛
  • 智慧財產權或技術爭議案件
  • 跨國交易或複雜金融商品糾紛
  • 多方當事人的連帶責任案件

3.什麼情況該請律師？擔心自身權益可能受損時

如果您擔心自己的權益可能受損、感覺承辦人員的態度或問題有問題，或者不確定該如何回答某些敏感問題，基於謹慎原則建議請律師陪同。

有時候您可能察覺到偵查人員的問題似乎帶有特定方向性，或者對方的語氣讓您感到不安。這些都是您應該尋求律師協助的警訊。 此外，如果這個案件對您的工作、生活或名譽有重大影響，更應該謹慎處理。寧可多花一點費用請律師，也不要因為省錢而讓自己陷入無法挽回的困境。

  • 感覺問題具有誘導性或陷阱性
  • 承辦人員態度令您感到不安
  • 案件可能影響職業或社會地位
  • 涉及個人隱私或敏感資訊

4.什麼情況該請律師？不熟悉法律程序與筆錄規則時

大多數人對法律程序、筆錄規則以及自己的權利義務都不熟悉。可能不知道什麼該說什麼不該說、不知道如何保護自己的權利、不知道偵查機關的問題是否恰當。

在不確定自身身分或案情的情況下，建議先諮詢律師再決定是否前往。很多人往往輕忽這個階段的重要性，等到筆錄做完才發現問題已經難以挽回。

律師陪偵可以提供必要的法律知識與程序指導，避免因為不懂而吃虧。即使只是簡單的法律諮詢，也能讓您對整個流程有基本認識。

  • 第一次面對司法程序的民眾
  • 不清楚自己的法律地位與權利
  • 無法判斷問題是否合法適當
  • 擔心因不懂程序而損害權益

（三）拒絕不當詢問方式的權利

當事人有權拒絕偵查機關的不當詢問行為。根據刑事訴訟法相關規定，任何威脅、恐嚇、利誘、詐欺或其他不正方法取得的陳述，都不具備證據能力。這是保護當事人免於遭受不當對待的重要防線。

不當的詢問方式包括多種形式。誘導性問題會引導當事人做出特定回答，威脅恐嚇則會造成心理壓力。疲勞轟炸式的長時間詢問，或是未經同意就進行測謊，都屬於不當行為。

如果偵查機關有違法或不當行為，應該明確表示異議並要求記載在筆錄中。必要時可以主張該筆錄因程序違法而無效。這樣的記載不僅保護自己，也能在未來的訴訟程序中作為重要證據。

（四）基於生理需求的合理要求

製作筆錄時，當事人享有基本人權保障。要求合理休息時間、飲水、用餐與如廁等生理需求，都是法律認可的正當權利。這些看似微小的事項，其實對於維持清晰思維與身心狀態非常重要。

特別值得注意的是，民眾有權拒絕在夜間製作筆錄。入夜後，當事人可以拒絕警方製作筆錄，要求改在白天進行。夜間詢問容易造成疲勞與判斷力下降，影響陳述的準確性。

如果筆錄時間過長，可以主動要求休息。偵查機關不能無限制地持續詢問，造成當事人身心俱疲。適當的休息不僅是權利，更能確保筆錄內容的品質與正確性。

了解並適時行使這些權利，能夠有效保障自己在筆錄過程中的合法權益。遇到權利受侵害的情況，應該勇敢表達並要求改善，必要時也可以尋求專業法律協助。

做筆錄注意事項：製作筆錄過程中的核心要點

在實際製作筆錄時，運用適當的做筆錄技巧能讓您更清楚表達事實，同時保護自身權益。筆錄內容將成為重要的法律文件，因此您在回答問題時的每一句話都必須謹慎思考。掌握以下核心要點，能幫助您在面對承辦人員時更加從容應對，避免因為緊張或不熟悉程序而造成不必要的困擾。

無論您是以被害人、證人還是嫌疑人的身分製作筆錄，這些注意事項都同樣重要。良好的準備與正確的應對方式，將直接影響筆錄的準確性與完整性。接下來將詳細說明在筆錄過程中您必須留意的關鍵事項。

（一）保持冷靜

許多人在警局或偵查機關時會感到極度緊張、害怕或壓力沉重。這些情緒反應完全正常，但您必須了解，越是緊張就越容易表達混亂、前後矛盾或遺漏重要資訊。因此，保持冷靜是製作筆錄時最基本也最重要的做筆錄技巧之一。

當您感到緊張時，可以嘗試以下方法來穩定情緒。深呼吸幾次，讓自己的心跳放緩。您有權利要求暫停休息、喝水或上廁所，這些都是合法的需求。利用這些短暫的休息時間，讓自己恢復清晰的思維。

記住，法律並未規定您必須立即回答每一個問題。您有充分的時間思考後再做出回應。保持冷靜能幫助您更準確地回憶事實細節，避免因為慌亂而說出不正確或不完整的內容。

（二）確認承辦人員身分與案件基本資訊

在筆錄正式開始前，您應該主動確認幾項基本資訊。首先是承辦人員的身分，包括對方是警察、調查員還是檢察官，以及其姓名與職稱。這些資訊通常會在筆錄開頭記載，但您仍應主動詢問並確認。

其次，您需要了解所涉案件的基本情況。詢問案件的案號、涉及的罪名或事由、以及您在本案中的法律身分。知道自己是以被害人、證人還是嫌疑人的身分製作筆錄，對於您後續的回答策略非常重要。

確認這些基本資訊能幫助您掌握整體局勢，避免因為資訊不足而做出不當的陳述。如果承辦人員未主動說明，您有權利要求對方清楚告知這些內容。

（三）仔細確認每一個問題避免誤解

在製作筆錄過程中，仔細聆聽每一個問題是避免誤解的關鍵。許多人因為緊張而急著搶答，結果答非所問或理解錯誤問題的真正含義。正確的做筆錄技巧是先完整聽完問題，確認自己理解後再開始回答。

法律並未規定您必須馬上回應每個提問。您可以花一點時間吸收、理解、思考問題的內容，為自己爭取釐清思緒的空間。寧可多花幾秒鐘思考，也不要粗率回答而造成後續困擾。

特別要注意的是，有些問題可能包含複雜的法律概念或多層含義。如果您對問題有任何疑問，務必請承辦人員重新說明或換個方式提問。千萬不要不懂裝懂，因為錯誤的理解可能導致筆錄內容與事實不符。

採用適當的筆錄回答方式也很重要。被問到A問題時，就回答與A相關的內容，不要扯到B、C、D等無關事項。過去許多案例顯示，民眾在回答時常常牽扯過多，反而讓偵查機關有「意外收獲」，使自己的處境變得更加艱困。

（四）誠實回答但避免無根據的猜測與臆測

誠實陳述是製作筆錄時的基本原則。您應該據實回答自己所知道、所看到、所聽到的事實，不應隱瞞或虛構內容。虛假陳述可能構成偽證罪或誣告罪，造成嚴重的法律後果。

然而，誠實並不代表您必須對不確定的事情進行猜測。如果您對某件事情不清楚、記不清楚或沒有直接經驗，應該明確表示「我不知道」或「我記不得了」。避免猜測性的回答，因為這些未經證實的內容可能誤導案件調查方向。

同樣地，不要根據自己的想像或推論來回答問題。只陳述您親身經歷或確實知道的事實，而非您「認為」、「猜想」或「聽說」的內容。這種謹慎的筆錄回答方式能確保筆錄內容的可信度。

對於時間、地點、人物等具體細節，如果您記憶模糊，寧可說「大約」、「印象中」，也不要為了顯得確定而編造精確但錯誤的資訊。模糊但真實的陳述，遠比精確但虛假的內容更有價值。

（五）遇到不清楚的問題時如何應對

在製作筆錄過程中，您可能會遇到一些難以理解或不清楚如何回答的問題。正確的應對方式是坦誠表達您的疑慮，而非隨便猜測或敷衍作答。這不僅是保護自己的做筆錄技巧，也是確保筆錄準確性的必要做法。

當您不理解問題時，可以禮貌地請承辦人員重新解釋或換個方式提問。您可以說：「不好意思，我不太理解這個問題的意思，可以請您再說明一次嗎？」這是完全合理且受法律保護的要求。

如果問題涉及您完全不知道的事項，應該明確表示「我不清楚這件事」或「我沒有相關資訊」。不要為了配合調查而編造答案，因為事後才說誤會問題可能為時已晚，而且可能被認定為不實陳述。

另外，您也可以要求將自己的疑慮或不確定性記載在筆錄中。例如要求記載「對於此問題，我目前記憶不清楚」或「我無法確定當時的具體情況」。這種誠實陳述的方式能避免未來產生爭議。

記住，製作筆錄的目的是還原事實真相，而非測驗您的記憶力或反應速度。採用正確的筆錄回答方式，在不確定時誠實表達疑慮，這才是保障自身權益的最佳策略。

（六）簽名前必須確認的重要事項

當警方將筆錄列印出來並要求簽名時，這是您保障自身權益的最後機會。由於警方行政流程需要製作多份筆錄，您必須確認每一份內容都完全相同，且都是您實際陳述的內容。

筆錄簽名代表您正式確認所有記載內容，因此絕對不可草率行事。許多人因為疲累或擔心耽誤警方時間而匆忙簽名，卻在事後才發現筆錄內容與自己的原意有出入，這時要修正就非常困難了。

1.仔細核對筆錄的每一個字句

筆錄核對是簽名前最重要的步驟。您必須逐字逐句閱讀筆錄上的每一個字，確認文字是否完全反映您的真實陳述。不要因為筆錄篇幅較長就跳過某些段落。

警方製作筆錄時並非逐字記錄，而是用簡要方式記載重點。可能您說了十句話，警方只記錄一句，這過程中容易出現理解偏差或遺漏關鍵資訊。

核對時應特別注意以下重點：

  • 時間與地點是否正確無誤
  • 人物關係的描述是否符合事實
  • 事件經過的順序與細節是否準確
  • 您的陳述是否被正確理解與記載
  • 數字金額等具體資訊是否有誤

對於不確定或記不清楚的部分，應要求註明「記不清楚」或「不確定」，而非讓警方記載模糊不清的內容。誠實表達記憶的限制，比勉強回答更能保障您的權益。

2.發現錯誤時的處理方式

當您發現筆錄內容有誤時，千萬不要因為不好意思或怕麻煩警方而放棄筆錄修改的權利。這是您的合法權益，承辦人員有義務協助您更正。

正確的處理流程如下：

  • 立即向承辦人員指出筆錄中有誤的具體段落
  • 清楚說明錯誤之處以及正確的內容應該是什麼
  • 要求補充被遺漏的重要陳述或關鍵細節
  • 等待修改完成後再次仔細核對新的內容
  • 確認無誤後才在修改處簽名或蓋章

如果意思有所誤會，務必請警員修改後再簽章。不要擔心會造成警方困擾，因為筆錄的準確性遠比作業速度更重要。

3.簽名代表的法律責任

許多人不了解筆錄簽名的法律意義有多麼重大。一旦您在筆錄上簽名，就代表您確認筆錄內容真實無誤，這份筆錄將成為具有法律效力的正式證據。

在後續的偵查、起訴、審判程序中，這份筆錄都可能被檢察官或法官採用作為判斷依據。如果您事後想要翻供或否認筆錄內容，將會面臨極大的困難，甚至可能被認定為不實陳述。

筆錄確認的效力包括：

  • 成為刑事或民事訴訟的重要證據
  • 可能影響案件的偵查方向與結果
  • 作為法院判斷事實的參考依據
  • 若內容不實可能構成偽證或誣告罪

因此，在簽名前務必再三確認，不要在未完整閱讀筆錄前就簽名。您有權利要求充分的時間閱讀與思考，不必急於一時。 筆錄修改的正確規範

依照法律規定，筆錄修改必須遵循特定的程序與格式，以確保筆錄的完整性與證據能力不受影響。正確的增刪修改方式是保障您權益的重要環節。

筆錄修改時應注意的規範：

修改類型正確方式注意事項
刪除文字用橫線劃掉但仍能辨識原文不可塗黑或完全遮蓋原始內容
增加內容在適當位置標註清楚並註明增補應在修改處簽名或蓋章確認
更正錯誤劃線刪除後於旁邊寫上正確內容每處修改都需當事人簽名確認
補充說明可於空白處或另紙補充須註明補充於何處並簽名

絕對不可隨意塗改、使用立可白或撕毀筆錄的任何部分。這些行為可能破壞筆錄的證據能力，甚至讓筆錄失去法律效力。

所有的修改處都必須由您親自簽名或蓋章，以示確認修改內容無誤。如果修改處較多，承辦人員可能會建議重新製作筆錄，這時您不必擔心，重新製作反而能確保筆錄更加完整準確。

記住，筆錄確認是做筆錄中最不可輕忽的環節。花幾分鐘仔細核對與修改，遠比事後花數月甚至數年處理法律糾紛來得明智。您的謹慎態度將是保護自己最有效的方式。

做筆錄時最容易犯的錯誤

即使已經知道筆錄的重要性，仍有許多人在實際製作筆錄時掉入常見的陷阱當中。這些做筆錄錯誤往往源自於緊張、誤解或對程序的不熟悉，卻可能對案件結果產生重大影響。了解這些筆錄常見問題，能幫助您在面對司法程序時更有效地避免筆錄失誤，保障自身權益。

許多人誤以為做筆錄只是「聊聊」沒關係，但實際上警方的紀錄可能被視為自白或陳述證據。每一句話都具有法律效力，因此掌握正確的陳述技巧至關重要。

（一）過度緊張導致表達混亂不清

第一次進入警局或面對制服人員時，過度緊張是最常見的反應。這種心理壓力可能導致腦筋一片空白、語無倫次，甚至出現前後矛盾的陳述。

當您感到極度緊張時，容易遺漏重要資訊或無法完整表達真實情況。這不僅影響筆錄的完整性，更可能讓偵查機關對您的陳述產生懷疑。

建議您透過深呼吸調整狀態，必要時可以要求暫停休息。適度的緊張是正常的，但不應讓情緒影響您清晰表達的能力。記住，您有權利要求在狀態較好時再繼續進行筆錄。

（二）回答超出問題範圍或主動陳述過多

這是實務中最常見的筆錄常見問題之一。許多人為了表現配合或想要充分說明，常常回答超出問題範圍的內容。

例如被問「你當天幾點到現場」時，卻回答了整個事件的來龍去脈。這種過度陳述可能讓偵查機關獲得「意外收獲」，反而提供了對您不利的證據。

正確的陳述技巧是：問什麼答什麼。被問到A就回答A，不要主動牽扯到B、C、D等其他內容。保持克制與精準，才能有效保護自己。

如果您想補充說明，應該先確認是否有必要，或者諮詢律師的意見後再決定。過去太多案例顯示，民眾在回答時常常牽扯過多，讓案情變得更複雜。

（三）未仔細閱讀核對就倉促簽名

這是最嚴重且最難補救的做筆錄錯誤。有些人因為急著離開、不好意思讓警察等待，或誤以為內容應該沒問題，就在沒有逐字閱讀的情況下簽名。

然而筆錄一旦簽名，內容即具有法律效力。事後發現筆錄與實際陳述有重大出入時，往往已經來不及更正，日後也難以否認。

即使承辦人員催促，也絕對不可草率簽名。這是保護自己的最後一道防線。您有權利要求充分時間仔細核對每一個字，確認內容完全符合您的陳述。

發現任何錯誤或遺漏時，務必當場要求修改或補充。不要因為擔心麻煩而將就，因為這份筆錄可能影響您未來的法律地位。

（四）情緒化陳述影響筆錄客觀性

當事人因為激動、憤怒或悲傷等情緒，在筆錄中使用激烈言詞或主觀評價，是另一個常見的問題。例如「他就是故意的」或「他根本是騙子」這類情緒化用語。

這些帶有強烈主觀色彩的陳述可能影響筆錄的客觀性與可信度。法院更重視客觀事實而非個人情緒或評價，情緒化內容反而可能削弱您陳述的說服力。

建議您盡量使用客觀中立的語言陳述事實。描述您看到什麼、聽到什麼、做了什麼，而不是您認為對方的動機或意圖。讓證據自己說話，而不是透過情緒化語言表達。

（五）對時間地點等細節的不實陳述

對於時間、地點、人物等具體細節的陳述必須格外謹慎。如果記不清楚就明確表示「記不清楚」，這完全是可以接受的回答。

絕對不要為了配合調查而隨便猜測或編造細節。許多人誤以為沉默或說不知道會顯得不禮貌，但在法律上，您完全有權保持沉默或表示記憶不清。

細節的不實陳述會嚴重損害整體陳述的可信度。一旦被發現某個細節有誤，可能導致整份筆錄都被質疑，甚至可能構成偽證等罪責。

誠實是最好的策略。即使某些細節對您的立場不利，誠實陳述總比事後被發現說謊來得好。若問題不清楚或涉及複雜法律判斷，可以請求律師協助釐清後再回答。

了解這些常見錯誤並加以避免筆錄失誤，能夠讓您在製作筆錄時更加從容，有效保障自身權益。記住，筆錄不是「例行程序」，若涉及刑責或可能成為被告，每一句話都需要謹慎以對。

筆錄製作完成後的注意事項

筆錄做完不是結束，而是一連串法律程序的起點，了解後續注意事項能幫助您更好地保障權益。許多人離開警局或地檢署後，以為事情已經告一段落，但實際上筆錄的影響才剛開始。趁著記憶還清晰的時候，您還有幾件重要的事情必須做，這些步驟將直接影響您後續的權益保障。

完成筆錄簽名後，務必主動詢問能否取得筆錄副本，或至少記下案號與承辦人員資訊。建議您在離開前，將被問到的問題以及您的回答內容，盡可能詳細地記錄下來，這份個人紀錄將成為您後續應對的重要參考。

（一）保留筆錄副本的重要性

取得筆錄副本是當事人的合法權利，也是保障自身權益的第一步。有些警局或偵查機關會主動提供副本，但有些需要您主動申請，千萬不要因為不好意思而放棄這項權利。筆錄副本能讓您回家後仔細檢視內容，確認記載是否完整正確。

保留筆錄副本有多項實際好處。首先，您可以仔細核對每一句話是否真實反映當時的陳述。其次，如果案件後續還有偵查流程，您可以根據筆錄內容準備下一次的應對策略。再者，當您諮詢律師時，完整的筆錄副本能幫助律師更準確地分析案情。

如果當場無法取得筆錄副本，務必記下以下資訊：

  • 案號或受理編號
  • 承辦人員姓名與聯絡方式
  • 製作筆錄的日期與時間
  • 承辦單位的完整名稱

有了這些資訊，您之後可以依法申請調閱筆錄。根據相關規定，當事人有權申請閱覽或影印與自己相關的筆錄內容。

（二）了解後續可能的法律程序

做完筆錄並不代表案件結束，後續程序的發展取決於您在案件中的角色。如果您是在警察局做的警詢筆錄，案件通常會移送到檢察署繼續偵查流程。這時候您可能會再收到地檢署的傳票，要求到庭接受檢察官訊問。

我國刑事案件採取「檢警分工」制度。警察負責初步偵查與蒐證，完成後會將案件移送給檢察官。檢察官會審查證據，必要時會再次傳喚相關人員製作筆錄，最後決定是否提起公訴

了解完整的法律程序流程，有助於您做好心理準備：

  • 警詢階段：在警察局製作第一次筆錄
  • 移送檢察署：警方將案件移送地檢署
  • 檢察官訊問：可能再次製作筆錄
  • 起訴或不起訴：檢察官做出處分決定
  • 法院審判：如被起訴則進入審判程序

每個階段都可能需要您再次陳述或補充說明。因此，保持前後陳述的一致性非常重要，這也是為什麼保留筆錄副本如此關鍵。

（三）發現筆錄內容有誤時的補救方法

筆錄內容有誤

如果您在簽名後才發現筆錄內容有重大錯誤或遺漏，不必過度驚慌，仍有幾種筆錄更正的補救方式。雖然事後更正會比當場修改困難，但並非完全沒有機會。及早發現問題並採取行動，能將負面影響降到最低。

最直接的方法是立即聯繫承辦人員。您可以打電話或親自前往，說明筆錄中哪些內容有誤，要求補充說明或更正。承辦人員會評估錯誤的性質，決定是否重新製作筆錄或製作補充筆錄。這種方式適合在簽名後短時間內發現問題的情況。

如果案件已經移送到檢察署，您可以在檢察官訊問時主動提出。告訴檢察官前次筆錄的哪些部分有誤，並詳細說明正確的情況。檢察官通常會在新的筆錄中記載您的澄清內容，這樣就能彌補先前的錯誤。

另一個選擇是委託律師協助。律師可以向偵查機關提出書面說明，針對筆錄錯誤的部分進行筆錄更正或補充。律師的專業意見通常更容易被偵查機關重視，處理效率也較高。

需要特別注意的是，筆錄更正的理由必須合理且有說服力。如果只是因為後悔當初的陳述而想改口，可能不會被接受。但如果確實是記憶錯誤、理解問題有誤或承辦人員記載錯誤，提出更正通常是合理的。

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