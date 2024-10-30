給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

（三）店家提供空白收據的原因

（三）店家提供空白收據的原因

在台灣，部分店家會提供空白收據給消費者，主要是為了方便顧客報帳或核銷。有些消費者因公務需要或報稅需求，會向店家索取空白收據自行填寫金額，以利後續處理。店家提供空白收據可視為一種服務，為顧客提供便利。然而，店家提供空白收據的做法涉及法律灰色地帶，可能面臨觸法風險。

消費者可以跟店家要空白收據嗎？雖然部分店家會提供此服務，但消費者應謹慎使用空白收據。不當使用空白收據，如填寫不實金額或用於不法用途，可能導致法律問題。因此，消費者在向店家索取空白收據時，應考慮其必要性和合法性。 店家提供空白收據的原因可歸納為以下幾點：

方便顧客報帳或核銷

提供顧客便利的服務

增加顧客滿意度和忠誠度

促進業務發展和營收成長

儘管提供空白收據可能帶來一些好處，但店家仍應非常小心謹慎，不當提供或使用空白收據，可能導致稅務、法律和信譽等問題。因此，店家應建立完善的收據管理制度，確保收據的正確性和合法性，以免惹禍上身。