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什麼是空白收據？

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-10-30更新 2026-10-30
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

什麼是空白收據？

空白收據是指店家提供給消費者的未填寫金額、日期、品項等資訊的收據。這種收據通常由店家事先印製，上面只有店家的名稱、地址、統一編號等基本資料，其餘部分則留白給消費者自行填寫。空白收據範本在市面上十分常見，消費者可以在文具店或向店家索取。

（一）空白收據的定義

從法律角度來看，空白收據並沒有明確的定義。然而，一般而言，空白收據是指未經店家填寫交易金額、日期、品項等關鍵資訊的收據。這種收據通常由店家提供給消費者，目的是方便消費者自行填寫交易細節，以便日後報帳或退換貨時使用。儘管空白收據的使用十分普遍，但其合法性一直備受爭議。

（二）常見的空白收據形式

在台灣，常見的空白收據形式包括：

  • 收據本：店家自行印製的收據本，上面只有店家資訊，留白部分供消費者填寫。
  • 免用統一發票收據：適用於小規模交易，店家提供簡易的收據，不需要開立統一發票。
  • 三聯式收據：類似正式發票，但並非由政府印製，而是店家自行印製。

這些空白收據範本可以在各大文具店或店家處購買，價格通常很便宜。然而，消費者在使用空白收據時需要特別小心，以免捲入不必要的法律爭議。店家更應該謹慎對待空白收據，建立完善的收據管理制度，避免惹禍上身。 常見的空白收據

（三）店家提供空白收據的原因

在台灣，部分店家會提供空白收據給消費者，主要是為了方便顧客報帳或核銷。有些消費者因公務需要或報稅需求，會向店家索取空白收據自行填寫金額，以利後續處理。店家提供空白收據可視為一種服務，為顧客提供便利。然而，店家提供空白收據的做法涉及法律灰色地帶，可能面臨觸法風險。

消費者可以跟店家要空白收據嗎？雖然部分店家會提供此服務，但消費者應謹慎使用空白收據。不當使用空白收據，如填寫不實金額或用於不法用途，可能導致法律問題。因此，消費者在向店家索取空白收據時，應考慮其必要性和合法性。 店家提供空白收據的原因可歸納為以下幾點：

  • 方便顧客報帳或核銷
  • 提供顧客便利的服務
  • 增加顧客滿意度和忠誠度
  • 促進業務發展和營收成長

儘管提供空白收據可能帶來一些好處，但店家仍應非常小心謹慎，不當提供或使用空白收據，可能導致稅務、法律和信譽等問題。因此，店家應建立完善的收據管理制度，確保收據的正確性和合法性，以免惹禍上身。

空白收據的法律風險

（一）不當使用空白收據可能觸犯的法律責任

根據台灣刑法第216條規定，明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。這意味著，若商家或消費者在空白收據上填寫不實金額或品項，進而影響稅務申報或其他公務行為，可能構成偽造文書罪，面臨刑事責任。

除了刑法的規範外，空白收據違法使用也可能涉及其他法律責任，例如：

  • 逃漏稅捐：利用空白收據虛報金額，進而少報或不報營業稅、所得稅等，將觸犯稅捐稽徵法，面臨漏稅金額一倍至十倍的罰鍰，情節重大者還可能被處徒刑。
  • 詐欺：若利用空白收據向他人或單位詐取財物，例如虛報費用、申請補助等，可能構成刑法上的詐欺罪，面臨五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。
  • 賄賂：若利用空白收據行賄公務員或其他相關人員，以獲取不正當利益，將觸犯貪污治罪條例，情節嚴重者可能面臨無期徒刑或十年以上有期徒刑。

下表整理了使用空白收據可能涉及的主要法律責任：

違法行為適用法條潛在刑責
偽造文書刑法第216條一年以上七年以下有期徒刑
逃漏稅捐稅捐稽徵法漏稅金額一倍至十倍罰鍰，情節重大者處徒刑
詐欺刑法第339條五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金
賄賂貪污治罪條例無期徒刑或十年以上有期徒刑（情節嚴重）

因此，無論是商家或消費者，在面對空白收據時都應謹慎以對，切勿因一時之便或利益誘惑而觸犯法律。商家應建立完善的發票開立及管理制度，消費者則應主動索取合法憑證，共同維護交易秩序，避免空白收據違法情事的發生。

（二）店家如何避免空白收據的法律風險

在經營商店的過程中，店家應該謹慎對待空白收據的使用，以免觸犯法律風險。為了避免因提供空白收據而惹禍上身，店家可以採取以下措施：

建立完善的收據管理制度

店家應該建立一套完善的收據管理制度，確保每筆交易都能夠詳實記錄並開立正式的收據或發票。透過使用電子收據系統，店家可以更有效地管理銷售資訊，同時也能合法地開立單據。這不僅有助於店家的財務管理，也能夠避免因提供空白收據而觸犯法律風險。

建立收據管理制度的步驟包括：

  • 選擇適合的收據管理軟體或系統
  • 訓練員工正確使用收據系統
  • 建立收據開立與保存的標準作業流程
  • 定期檢查收據記錄，確保資訊完整無誤

拒絕提供空白收據

當面臨消費者要求提供空白收據時，店家應該婉拒這樣的要求，並向消費者說明相關的法律規定。店家可以向消費者解釋，提供空白收據可能會導致稅務問題，甚至觸犯法律。同時，店家也應該主動提供正式的收據或發票，以保障消費者的權益。

拒絕提供空白收據的方法包括：

  • 明確告知消費者提供空白收據的風險
  • 解釋店家的收據開立政策
  • 提供正式的收據或發票作為替代方案
  • 若消費者堅持要求空白收據，應婉拒並說明理由

店家切勿為了方便顧客或獲取短期利益，而提供空白收據。這樣的做法可能會為店家帶來觸法的風險。維持收據管理的合法性與完整性，是店家經營過程中的重要課題。透過建立完善的收據管理制度並拒絕提供空白收據，店家可以有效地避免因空白收據而產生的法律風險，確保商店的長遠發展。

（三）消費者應如何保護自己的權益

面對店家提供空白收據的潛在風險，消費者應該提高警覺，採取必要的防範措施，以保障自身權益。在消費過程中，消費者應該主動要求店家提供正式的發票或收據，確保交易憑證的合法性與完整性。同時，消費者也應該妥善保管這些消費憑證，以備日後報帳或維權之需。

索取正式發票或收據

消費者在消費時，應該養成主動向店家索取正式發票或收據的習慣。一份完整的發票或收據應該包含交易日期、品項名稱、數量、單價、總金額等基本資訊。消費者可以透過仔細檢查發票或收據的內容，確認是否與實際交易相符。若發現任何不實或可疑之處，應立即向店家提出質疑與要求更正。切記不要接受店家提供的空白收據，以免捲入相關的法律問題。

妥善保管消費憑證

在取得合法的發票或收據後，消費者應該妥善保管這些重要的消費憑證。可以考慮將紙本發票或收據分類整理，存放在安全的地方，避免遺失或損毀。若是電子發票或收據，則建議以數位方式歸檔，定期備份以防資料遺失。完整的消費憑證不僅可以作為日後報帳的依據，也是維護消費者權益的重要憑藉。若發現店家開立空白收據或不實發票，消費者可憑藉完整的消費憑證向相關單位檢舉或聲明異議，以保障自身權益不受侵害。

提高自我保護意識，建立索取與保管正式消費憑證的習慣，是現代消費者必備的基本素養。面對可能的空白收據問題，消費者應該時時保持警覺，不讓自己的權益受到任何損害。透過積極主動的行動，消費者可以與店家共同維護一個健康、合法、安全的消費環境。

店家提供空白收據的判決

臺灣高等法院高雄分院106年度上訴字第187號刑事判決

屏東縣琉球鄉琉球國小校長與主計明知學校未向「義益書局」實際購買物品，仍共同基於填製不實會計憑證之犯意，由校長向義益書局負責人索取空白免用統一發票收據，主計接續填載不實品名、數量、單價等內容，用以核銷經費。

  • 法院判決：校長與主計、書局負責人等，共同犯商業會計法第七十一條第一款之填製不實罪，分別處5個月、4個月、5個月有期徒刑。

以上就是有關空白收據的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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