妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

妨害性隱私及不實性影像罪立法目的
近年來，隨著科技的進步與社會變遷，個人隱私權受到前所未有的挑戰。為了強化對個人隱私的保護，尤其是最核心的性隱私，立法機關修訂刑法，增訂妨害性隱私及不實性影像罪，以維護每個人的人格權，免於私密影像遭到非法侵犯。
（一）強化隱私權之保障
（一）強化隱私權之保障
隱私權是每個人與生俱來的基本權利，也是維繫個人尊嚴不可或缺的一環。然而，在網路時代，個人資訊與私密影像極易遭到非法蒐集、散布，對當事人造成難以彌補的傷害。有鑑於此，立法者希望透過刑事制裁，嚇阻不法之徒，進而保障人民的隱私權。
（二）維護個人生活私密領域最核心之性隱私
（二）維護個人生活私密領域最核心之性隱私
在眾多隱私權的面向中，性隱私無疑是最為敏感、最需要保護的部分。個人的性生活、性傾向、性影像等，都屬於最私密的領域，非經本人同意，任何人無權窺探、紀錄或散布。修法明確將妨害性隱私列為刑事不法，正是體認到性隱私保護的重要性。
綜觀妨害性隱私及不實性影像罪的立法目的，不難發現其核心價值在於：捍衛每個人的隱私權，特別是最私密的性隱私，避免個人生活遭受不當侵擾。
（三）性影像之定義
（三）性影像之定義
根據刑法第10條第8項，性影像指包含性交行為、性器官或足以引起性慾、羞恥之身體隱私部位的影像或電磁紀錄內容。此外，以身體或器物接觸性器官或隱私部位而足以引起性慾或羞恥之行為，以及其他與性相關而足以引起性慾或羞恥之行為，也都屬於性影像的範疇。
性影像的定義涵蓋了各種形式，包括：
- 性交行為的影像或電磁紀錄
- 性器官的影像或電磁紀錄
- 足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位影像或電磁紀錄
- 以身體或器物接觸性器官或隱私部位，足以引起性慾或羞恥之行為的影像或電磁紀錄
- 其他與性相關，足以引起性慾或羞恥之行為的影像或電磁紀錄
未經同意無故攝錄性影像罪
根據刑法第319-1條的規定，任何人未經當事人同意，無故對他人進行偷拍、偷錄或秘密錄影，製作含有性影像的內容，將面臨法律的制裁。這項罪名的處罰可達三年以下有期徒刑。
除了直接進行偷拍行為外，刑法也對提供偷拍設備或場所的行為進行規範。若有人意圖營利而供給場所、工具或設備，便利他人進行偷錄或秘密錄影，同樣會受到法律的制裁。
此外，若有人以營利為目的，散布、播送、公然陳列或以其他方式供人觀覽未經同意拍攝的性影像，也將面臨刑責。這類行為的處罰可達五年以下有期徒刑，並得併科五十萬元以下的罰金。即使是未遂犯，也會受到相應的懲處。
以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法攝錄性影像罪
依照刑法第319-2條的規定，若以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法，攝錄他人性影像，或迫使其本人攝錄者，將面臨5年以下有期徒刑的處罰，並得併科50萬元以下罰金。這項法律旨在保護個人的性隱私，防止因強制錄影或恐嚇偷拍而遭受侵害。
值得注意的是，若行為人意圖營利而提供場所、工具或設備，便利他人進行上述違反意願拍攝的行為，或是意圖營利而散布、播送、公然陳列該等性影像，將面臨更加嚴厲的處罰。即使行為尚未得逞，僅達未遂犯的程度，法律仍予以制裁，可見立法者對於保護個人性隱私的決心。
常見的性侵害手法及其法律責任整理如下：
|行為
|構成要件
|刑責
|強制錄影性影像
|以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法，攝錄他人性影像，或迫使其本人攝錄
|處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金
|意圖營利便利強制錄影
|意圖營利提供場所、工具、設備，便利他人強制錄影性影像
|處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金
|意圖營利散布強制錄影之性影像
|意圖營利散布、播送、公然陳列強制錄影所得之性影像
|處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金
未經同意無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽性影像罪
隨著科技的發展，私密影片外流、散布性愛影片、報復式色情、性勒索等問題日益嚴重。為了保護個人隱私，立法院通過了妨害性隱私及不實性影像罪的修正案，加重處罰未經同意傳播性影像的行為。
根據刑法第319-3條，未經同意無故重製、散布、播送、交付、公然陳列他人性影像，或以其他方式供人觀覽者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。若散布的內容是未經同意攝錄的，加重處6個月到5年有期徒刑；若是以強暴、脅迫、恐嚇的方式攝錄的，加重處1到7年有期徒刑。
此外，若是意圖營利或販賣上述內容，刑責將加重至二分之一。值得注意的是，即使犯罪未遂，也會受到處罰。
製作關於他人不實之性影像罪
隨著科技的進步，利用電腦技術如 DeepFake 和 AI換臉 等方式製作出與真實難以區分的合成假影像變得越來越容易。有心人士可能會利用這些技術製作關於他人的不實性影像，對當事人造成極大的傷害。為遏止此類行為，立法院通過了相關修法，對製作、散布不實性影像的行為課以法律責任。
根據刑法第319-4條規定，意圖散布而以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實之性影像，足以生損害於他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。若是散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽該等不實性影像，足以生損害於他人者，也會受到相同處罰。
若是意圖營利而製作、散布不實性影像，或是從事販賣不實性影像的行為，刑責更重，可處七年以下有期徒刑，得併科七十萬元以下罰金。
製作、散布不實性影像的法律責任整理如下：
|行為態樣
|法律責任
|意圖散布製作不實性影像，足以生損害於他人
|5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬以下罰金
|散布、播送、交付、公然陳列不實性影像，足以生損害於他人
|5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬以下罰金
|意圖營利製作、散布不實性影像
|7年以下有期徒刑，得併科70萬以下罰金
|販賣不實性影像
|7年以下有期徒刑，得併科70萬以下罰金
妨害性隱私及不實性影像罪之特別規定
依刑法第319-6條，妨害性隱私及不實性影像罪通常屬於告訴乃論。這意味著，除非有特殊情況，否則只有在被害人提出告訴的情況下，才能對犯罪嫌疑人進行起訴。
然而，若被害人不幸身故，法律賦予其親屬告訴權，包括：
- 被害人的配偶
- 被害人的直系血親
- 被害人的三親等內旁系血親
- 被害人的二親等內姻親
此外，若被害人尚未成年，其法定代理人也有權提出告訴。值得注意的是，當有多位告訴權人時，只要其中一人提出告訴，即可生效。
兒童及少年性影像之特別保護
為了保護兒童及少年免受性剝削，我國訂有兒童及少年性剝削防制條例。該條例對於拍攝兒少性影像、製造兒少性物品，以及散布兒童色情等行為，均有特別規範。
根據該條例第36條，若有人拍攝或製造未滿18歲兒童或少年之性影像、性相關而足以引起性慾之圖畫、語音或其他物品，將處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。而散布、持有、播送、販賣、為營利而交��付或公然陳列前述物品者，刑責亦同。
立法者認為，兒少性剝削行為不僅嚴重侵害兒少身心發展，更有礙社會善良風俗，因此訂定較一般妨害性隱私罪更重之刑責，以嚇阻犯罪。
相關處罰規定整理如下：
|行為態樣
|構成要件
|法定刑
|拍攝兒少性影像
|拍攝未滿18歲兒少之性影像、性相關而足以引起性慾之圖畫、語音或其他物品
|1-7年有期徒刑
得併科100萬以下罰金
|製造兒少性物品
|製造未滿18歲兒少之性影像、性相關而足以引起性慾之圖畫、語音或其他物品
|1-7年有期徒刑
得併科100萬以下罰金
|散布兒童色情
|散布、持有、播送、販賣、為營利交付或公然陳列兒少性剝削物品
|1-7年有期徒刑
得併科100萬以下罰金
妨害性隱私及不實性影像罪結論
刑法修正針對妨害性隱私及不實性影像罪進行了重要調整，彰顯了對個人性隱私保護的重視。透過明確界定性影像的定義，加重對無故攝錄、散布他人性影像，以及製作、散布不實性影像的處罰，修法展現了維護性隱私安全的決心。
值得一提的是，修法特別強化了對兒少性影像的保護，顯示立法者深切關注兒童及青少年的隱私權益。妨害性隱私罪的修正重點，不僅體現在法條內容上，更凸顯了社會各界共同維護性隱私的責任。
以上就是關於妨害性隱私及不實性影像罪的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！