妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

（二）維護個人生活私密領域最核心之性隱私

（二）維護個人生活私密領域最核心之性隱私

在眾多隱私權的面向中，性隱私無疑是最為敏感、最需要保護的部分。個人的性生活、性傾向、性影像等，都屬於最私密的領域，非經本人同意，任何人無權窺探、紀錄或散布。修法明確將妨害性隱私列為刑事不法，正是體認到性隱私保護的重要性。

綜觀妨害性隱私及不實性影像罪的立法目的，不難發現其核心價值在於：捍衛每個人的隱私權，特別是最私密的性隱私，避免個人生活遭受不當侵擾。